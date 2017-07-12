83% читателей УНИАН полностью поддерживают курс Украины на НАТО – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 83% наших читателей полностью поддерживают стратегию Украины на сближение с НАТО с перспективой членства, ведь помощь Североатлантического альянса была бы полезной для украинских бойцов в зоне АТО.

При этом 8% опрошенных считают, что Украине сначала необходимо провести реформу своей армии, а затем уже говорить о членстве в НАТО.

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Лишь 3% респондентов убеждены, что Украина должна быть внеблоковым государством и не хотят еще больше злить Россию.

Лозунг "Натовский сапог не будет топтать нашу землю!" поддержали 6% опрошенных.

Отметим, всего в опросе на сайте УНИАН приняли участие 3,3 тысячи наших читателей.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины.

В то же время президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, ведь сначала надо выстроить реальную программу реформ и активизировать усилия для достижения необходимых стандартов.

Впрочем, по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось 10 июля в Киеве, стало известно о начале дискуссий по плану членства нашего государства в Североатлантическом альянсе.