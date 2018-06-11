Плюшевые хулиганы

В принципе, нет ничего удивительного в том, что на Майдане, который всегда был и остается местом массового скопления людей, можно, среди прочего, встретить «панду», «медведя», «зайчика» или «миньона». Подобные развлечения имеются в любом крупном городе любой страны – «Ленина» или «Пушкина» можно встретить в Москве, «спартанца» в Риме, а «Сократа» в Афинах. Можно, конечно, спорить о вкусах, и, сравнивая уровень «анимации» недоумевать, почему украинскую столицу заполонили именно «медведи» (а не, например, «казаки»), но киевская проблема состоит не в этом. А в том, что какому-нибудь вооруженному смартфоном гостю из провинции или нерасторопному иностранцу, неожиданно сделавшему кадр с «животным», ушлые и предприимчивые «панды» навязывают услуги, в которых, в большинстве своем, люди не нуждаются. Более того, милая «панда» и вовсе может наброситься с кулаками, вымогая якобы «заработанное».

Недавно в такую историю попала переводчик из Краматорска Инна Пасичник, которая сопровождала в Киеве группу американских миссионеров. «Мы вышли на площадь, хотели просто погулять и пофотографировать. Вдруг услышали крики на английском языке. Оказалось, что пара иностранцев пытается «воевать» с «пандами», которые уже поснимали маски с головы и кричали иностранцам: «Forty hundred, forty hundred»», – вспоминает она. Кстати, forty hundred – это на английском – «сорок сотен», то есть, 4 тысячи гривен. Может, в данном случае «панд» подвели знания английского – а, может, наглости «аниматоров» уже просто нет пределов.

По словам девушки, мужчина с фотоаппаратом пробовал защищаться, мол, просто фотографировал площадь, а «они сами подошли, начали пританцовывать рядом…». Туристы изрядно нервничали. И Инна, вместе со своей компанией, вмешались в конфликт, пробуя заступиться за гостей столицы. «Мы пытались одновременно и иностранцев успокоить, и с «пандами» разбираться. Спрашивали об официальной стоимости фото, которая точно не могла быть даже 400 гривен. А когда я попросила у «аниматоров» документы, например, свидетельство о регистрации ФОПа, они начали кричать и на нас», - рассказала она УНИАН.

Несмотря на крики и оскорбления со стороны «милых зверушек», иностранцев удалось отстоять. Но «панды» не угомонились и стали приставать к миссионерам из группы Инны Пасичник. «Наши американцы занервничали, сказали, что не будут фотографироваться, тогда в наш адрес куклы озвучили такое: «Вы наших клиентов забираете, это наш хлеб». А мальчику-переводчику, который тоже был с нами, вообще сказали: «Еще раз будешь забирать у нас клиентов, мы тебе рожу начистим»», – вспоминает девушка.

Оставлять такое поведение безнаказанным переводчики не стали и попытались вызвать полицию. Сделать это удалось не сразу, на вызов полицейские ехать не торопились, и группа Инны, не дождавшись стражей порядка, ушла смотреть другие достопримечательности Киева. Впрочем, составить протокол об инциденте патруль все же приехал. Правда, только через несколько часов после инцидента, и в то время, когда иностранцы уже гуляли в парке Шевченко. Справедливости ради, отметим, что, несмотря на отсутствие «панд»-хулиганов, заявление у Инны они приняли. «В неформальном разговоре они даже подтвердили, что проблемы с «пандами» возникают часто. Но заканчивается это тем, что «аниматоров» забирают в участок и выписывают штраф в сто с лишним гривен. Естественно, они снова выходят на улицу и «работают». И очевидно, что в день они зарабатывают в разы больше суммы штрафа», - констатировала Инна Пасичник и добавила, что после такого бороться с хулиганами опускаются руки.

КГГА умывает руки

По словам заместителя главы департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Тараса Панчия, «аниматоры» действительно вызывают нарекания. «Одежда у них грязная, бегают на солнце, запах неприятный. Я также неоднократно сталкивался с тем, как они пристают к людям. Возможно, детям интересно фотографироваться с ними, но все должно как-то регулироваться. А так, все происходит хаотично, конечно, это вызывает много негативных впечатлений», - отметил он.

Утром в будние дни, когда туристов, обычно, на площади немного, этих «аниматоров» может не быть вовсе. Ближе к полудню или в выходные дни число условных «панд»/«миньонов» на один квадратный метр резко возрастает, как и их интерес к окружающим: хватают за руки, лезут обниматься, заглядывают в фотообъективы камер...

Один снимок с ростовой куклой стоит 40 гривен. По крайней мере, такую сумму УНИАН озвучила одна из «панд». По словам Александра, выполняющего роль медведя, несколько лет назад фото стоило вдвое дешевле. Кроме того, «зверушки» могут предложить целую фотосессию – пять-шесть кадров обойдутся в 100 гривен. Если делать снимки с двумя «аниматорами», это будет стоить уже 200 гривен, но сами актеры, говорит Александр, помогут сделать больше красивых постановочных фото.

Однако, рассказы о «красивых постановочных снимках», пожалуй, хороши только для неискушенных туристов да детей. Собственно, они-то и есть главными клиентами «зверушек».

К слову, в 2015 году на горячую линию КГГА поступали жалобы на появление «панд» и «миньонов» на Майдане – по самому факту их присутствия. Жаловавшиеся аргументировали свою позицию так: год назад здесь погибли люди, а теперь здесь куклы разгуливают. Но сейчас, по словам Тараса Панчия, на ростовых кукол городским властям официально не жалуются. «Я таких жалоб не встречал. Но, по поему мнению, очень важно фиксировать подобные факты, когда эти переодетые куклы требуют от людей деньги. Однако это задача правоохранительных органов, а не КГГА», – добавил он.

Полиция бездействует

К сожалению, получить комментарий от Главного управления Национальной полиции Киева о ситуации с ростовыми куклами в целом, и о случае, который описала Инна Пасичник, в частности, не удалось – правоохранители попросили от УНИАН запрос. Поэтому ответы копов будут опубликованы, как только появятся в распоряжении агентства.

В свою очередь, юристы отмечают, что далеко не все «аниматоры» на улице действуют законно. «По сути, эти люди осуществляют предпринимательскую деятельность, которая подлежит госрегистрации. Поэтому только те субъекты предпринимательской деятельности, которые «зарегистрировались» как физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, вправе предлагать осуществить фото с ними или с кем-то другим за определенное вознаграждение, все остальные проводят незаконную предпринимательскую деятельность», - рассказала УНИАН юрист ЮФ «Глагос» Виктория Малиновская.

Но много ли туристов просят «панду» показать документы? Это, скорее, из разряда фантастики. И очень похоже на штрафы за курение в общественных местах. Вроде бы все понимают, что они есть, но по факту, полицейские патрули просто проходят мимо нарушителей общественного порядка… С другой стороны, если навязчивость «зверушек» может квалифицироваться как мелкое хулиганство и нарушителю грозит небольшой (от 51 до 119 гривен) штраф, то фиктивная предпринимательская деятельность уже тянет на штраф в размере от 34 тысяч до 85 тысяч гривен с конфискацией полученной прибыли.

То есть, если бы Инна Пасичник с компанией дождались полицию на месте «преступления», полицейские запросили бы у «пандочек» разрешительные документы и таковых бы не оказалось, то такое наказание надолго бы отбило желание «зверушек» приставать к людям, не желающим делать с ними платные фото.

«Более того, если вы не намерены фотографироваться с посторонними лицами в непонятных костюмах, а они требуют у вас денег, то вы смело можете их проигнорировать. Если же их требования будут сопровождаться угрозами насилия или повреждением имущества, то это уже может быть квалифицировано как вымогательство, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет», - отметила Виктория Малиновская.

Настоящие звери

Отдельно стоит отметить наличие на центральной городской площади и главной улице людей, предлагающих сфотографироваться с животными и птицами (цена вопроса – 50-60 гривен «на корм»). Защитники природы уже который год бьют в набат, справедливо клеймя деятелей такого вида бизнеса за жестокое обращение с животными.

По словам ученого-орнитолога из Украинского общества охраны птиц Ольги Яремченко, содержание птиц у таких вот «дрессировщиков», как правило, не соответствует нормам. Птицы находятся целый день на солнце, на руке, их нормально не кормят и не поят. «Очень часто у фотографов мы видим птиц из Красной книги, редкие виды, которые и де-юре, и де-факто подлежат охране», - подчеркнула она.

Кроме того, близко контактируя с птицами, фотографируясь с ними, человек может запросто подхватить много заболеваний. «К примеру, голубь – одна из наиболее опасных птиц для людей, потому что именно они и разносят болезни, которые передаются людям. Тот же орнитоз (острое инфекционное заболевание, - УНИАН)», - отмечает специалист.

К сожалению, ожидать жесткой реакции местных властей и правоохранителей и прекращения «анимации» на Майдане и Крещатике не приходится. А если что-нибудь случится – будь-то заражение или международный скандал – чиновники и полицейские обязательно начнут оправдываться. Постфактум.

Ирина Шевченко