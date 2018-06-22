Праздник на улице «подпольных Кондратов»: «водочное» постановление стоимостью 4 миллиарда

Чем хуже политическая и экономическая ситуация в стране, тем выше спрос на ликероводочную продукцию. Как ни странно, но и в этом сегменте рынка Украина демонстрирует внезапное падение официальных показателей спроса на 30%, что означает исключительно одно: люди прекратили потреблять официальный продукт. Установление минимальной цены на украинскую водку сделало невозможным поддержание спроса за счет дефляции цен производителей, но замечательно сыграло на руку «подпольным Кондратам», которые получили половину рынка алкогольной продукции.

Может граждане страны, где о понятии «теневая экономика» и не думают вовсе, поверят, что при условиях кризиса, массовой невыплаты зарплаты, безработицы, которая сегодня уже задела практически каждого пятого работоспособного, можно за месяц сократить употребление алкоголя на 30 процентов.

Как ни странно, но ликероводочная промышленность Украины демонстрирует падение. Точнее - падение официальных показателей. По статистическим данным налоговой администрации, в ноябре 2008-го реализация на внутреннем рынке ликероводочной продукции сократилась в сравнении с аналогичным периодом 2007 года почти на 19%. В декабре - почти на 30%. В январе 2009-го по сравнению с январем 2008-го - более чем на 19%.

Но мы не так наивны. А если бы и были таковыми, то сообщение наподобие: «Работники налоговой милиции Соломенского района Киева обнаружили в гаражном помещении подпольный цех по производству фальсифицированной водки. Или: «У «производителя» изъято 425 литров спирта, 415 литров суррогата. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 30 тыс. грн.» ...не оставило бы ни единого сомнения.

Понятно же, когда в прошлом году «теневое» производство алкоголя достигало 20%, то сегодня внезапное падение спроса на 30% означает не то, что люди в таком объеме снизили потребление, а исключительно одно: они прекратили потреблять официальный продукт. Кризис традиционно не касается производителей алкоголя, следовательно, в данном случае можно лишь утверждать, что сегодня сегмент суррогатного алкогольного рынка достиг 50%.

Почему так произошло? Напомним, что в сентябре прошлого года Кабмин своим Постановлением № 820 «переформатировал» госконцерн «Укрспирт» в Государственную службу спиртной и ликероводочной промышленности в системе Минагропрома. Уже 30 октября 2008 года Постановлением № 957 Кабинетом Министров были введены минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды водочных напитков отечественного производства. И уже в ноябре «Укрспирт» заявил, что в 2009 году закроет 20 спиртзаводов.

Выходит, таки понимали, что принудительное введение минимальной цены на отечественную алкогольную продукцию снизит спрос. Вот только, вероятно, не приняли в расчет кризис. Ведь на финансовые и экономические проблемы рынок реагирует падением потребительского спроса, на что товаропроизводитель реагирует уценкой на свою продукцию. Установление же минимальной цены на украинскую водку сделало невозможным поддержание спроса хотя бы на традиционном уровне, за счет дефляции цен производителей. Но замечательно сыграло на руку «подпольным Кондратам», которые, конечно же, умело отреагировали на чуть ли не половинную нишу на рынке алкогольной продукции.

В то же время, согласно последнему сообщению Межгосударственного комитета статистики СНГ, среди постсоветских стран (без учета тех, которые стали членами евросообщества) Украина является лидером по падению промышленного производства – более 31% в январе, в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (на втором месте Молдова с показателем немного больше 25%), а также чемпионом по инфляции- более 22% на фоне Киргизии с ее 18 процентами.

Здесь именно время вернуться от проблем наподобие «пить или не пить?» к более весомым макрокатегориям. А именно - «платить зарплату или не платить?» Ведь при кризисных условиях любое государство поддерживает любое собственное производство, в первую очередь, для малозащищенных, пенсионеров и бюджетников. Представляя проект бюджета-2009, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО напомнила, что в 2008-ом размер средней зарплаты в Украине составлял 1840 грн.

Если взять бюджетную сферу, то ни для кого не секрет, что в настоящее время даже в Киеве учителя, врачи и другие «бюджетники» вынуждены мириться с реальной зарплатой в тысячу гривен. Что уже говорить о периферии, где даже после катастрофического обвала национальной валюты и безумной инфляции, напуганные массовыми увольнениями люди готовы работать за 500 гривен.

И вот статистика от налоговиков. На январь текущего года заказано изготовление марок акцизного сбора на отечественный алкоголь почти на 33 млн. штук меньше, чем на соответствующий период 2008-го. На февраль - меньше почти на 35 млн. шт., на март - на 53 млн. шт. меньше. За каждой маркой стоит отчисление в Государственный бюджет. И за январь бюджет не досчитался свыше 141 млн. грн., за февраль - почти 150 млн., за март не досчитается почти 229 млн. грн. Следовательно, цена 957-го постановления только по трем месяцам этого года - 510 млн. грн.? А за год будет никак не меньше 2 миллиардов гривен?

Нет - намного больше! Потому что кроме прямых отчислений в бюджет - акцизных - не следует забывать и о налогах. Когда заводы снижают производство продукции, они уменьшают отчисление из прибыли. Когда работники этих заводов теряют работу, а, следовательно - и зарплату, также не отчисляются налоги в госбюджет. Если добавить сюда малых предпринимателей, мелких оптовиков, и других, кто строил свой бизнес в тесной привязке к ликероводочной промышленности, а точнее – поступление от малого бизнеса в бюджет в виде налогов, лицензий и других государственных собраний, то цифру в 2 млрд. стоит, как минимум, удвоить.

А теперь поставим на другую чашу весов нынешний долг по заработной плате в размере 1,5 млрд. грн. (речь идет лишь об официальной зарплате), откуда вопрос: мы пасем задних даже на просторах СНГ потому, что такие бедные? Так не слишком ли дорога цена постановления, которое с легкой руки «Укрспирта» не победило ни производства суррогата, ни пьянства, зато в ужасных кризисных условиях «пробила» в госбюджете-2009 большую многомиллиардную дыру?

Сергій Косенко