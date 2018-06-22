Корпоративное госуправление в Украине: метод Лукашенко?

В Беларуси уже второй год действует указ Лукашенко, дающий фантастические возможности органам госуправления по применению процедуры «золотой акции» в хозобществах. Данный порядок предполагает, что «решения государственного органа, государственной организации, связанные с деятельностью хозяйственного общества, в котором введена «золотая акция», в том числе по вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего органа управления хозяйственного общества, обязательны для выполнения органами управления этого общества. Такие решения государственного органа, государственной организации оформляются органами управления хозяйственного общества в виде собственных решений в бесспорном порядке, то есть без права их отклонения или отмены». Отметим, что, согласно указу, «золотая акция» была введена во всех видах хозяйственных обществ, созданных на основе государственной собственности (в процессе разгосударствления и приватизации или последующей реорганизации разгосударствленных предприятий).

Похоже, что лавры белорусского «бацьки» не дают покоя депутатам провластной фракции в Верховной Раде. Не так давно в первом чтении был принят законопроект №1129, представленный народным депутатом от Партии регионов Юрием Воропаевым. На начальном этапе документ содержал только один пункт: снизить планку обязательного присутствия акционеров для правомочности общего собрания с 60 до 50% (изменения в статьи 41 и 60 Закона Украины «О хозяйственных обществах»). Однако профильный комитет парламента решил дополнить его еще одним: данный Закон распространяется только на предприятия, где доля государства в уставном фонде превышает 50% акций. Для остальных предприятий данный нормативный акт вступает в силу с 1 июля следующего года.

Интересен тот факт, что вывод Главного научно-экспертного управления парламента, сделанный 15 сентября, носил негативный характер и касался первого варианта законопроекта. Однако уже 30 сентября документ был одобрен первым вице-премьером Николаем Азаровым, 4 октября дополнен вторым пунктом и, в обход всех экспертиз и согласований, на следующий день был проголосован в парламенте. Источники в Верховной Раде отмечают, что второе чтение не за горами и у документа есть большие шансы его пройти.

Реприватизация-2

Похоже, что пока общественность с подачи регионала Кушнарева занята обсуждением «бисерметающей» Тимошенко, власть предержащие решили сделать ход конем и кардинально изменить ситуацию в стране. Создать максимально благоприятные условия для перераспределения собственности. По сути, данным законопроектом миноритарные акционеры дискриминируются государством, оказывающимся в привилегированном положении, и теряют право на участие в управлении предприятием.

Хотя Конституция в нашей стране уже давно является Основным Законом только для первокурсников юридических вузов, все же ее ст.13 предусматривает, что все субъекты права собственности равны перед законом. А ст. 167 Гражданского кодекса закрепляет принцип равенства государства с другими участниками в гражданских отношениях. Не допускает создания преимуществ для государства и требует обеспечения другим субъектам хозяйствования равных с государством прав. В переводе с юридического на доступный это означает, что наше законодательство до 5 октября с.г. защищало собственников от появления в Украине белорусской процедуры «золотой акции».

Экономисты считают, что в случае вступления в силу законопроекта г-на Воропаева правительство получит возможность национализации (читай «регионализации») предприятий. Причем самым простым путем: достаточно на собрании акционеров принять решение о проведении дополнительной эмиссии акций, сократив до минимума либо же вообще лишив миноритариев прав на участие в прибыли того или иного предприятия. Хотя, как говорит министр топлива и энергетики Юрий Бойко, «мы не ожидаем каких-либо резких национализаций, отъема или изъятий, или резких кадровых изменений после введения этого закона в действие, но мы считаем, что его существование является гарантом обеспечения прав государства в большем объеме», такая норма о снижении кворума будет как дамоклов меч нависать над миноритариями.

Возможен и другой вариант развития событий, когда государство своим решением будет назначать «свой» состав правления и наблюдательного совета, фактически переводя предприятия в государственное управление. Об «эффективности» государственного менеджмента можно писать достаточно долго, но коммерческий результат от этого все равно не улучшится.

Складывается впечатление, что премьер-министр Виктор Янукович либо лукавит, либо не знает, какие действия предпринимает его фракция в парламенте, заявляя перед дипломатическим корпусом, что в Украине никогда больше не будет проводиться реприватизация. «Правительство намерено сделать Украину инвестиционно привлекательной, последовательной и предсказуемой», — отметил премьер в своем выступлении. Интересно, как соотносятся с высказываниями премьера намерения парламента со следующего года лишить прав миноритарных акционеров всех предприятий?

Или предполагается, что государство (читай — нынешнее правительство) начнет наращивать во всех предприятиях, где осталась государственная доля, акции до контрольного пакета, с последующим их использованием в собственных узкокорпоративных интересах? Например, в электроэнергетике.

Не так давно президент Украины Виктор Ющенко отменил указ Леонида Кучмы от 22 января 2004 года, которым была создана НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ»). В результате, развивать данную отрасль ТЭК вновь предполагается за счет привлечения инвестиций на предприятия. Директор Международного института приватизации, инвестиций и менеджмента Александр Рябченко, комментируя РБК-Украина президентский указ, отметил, что в первую очередь можно ожидать выведения на продажу акций тепловых электростанций, а также блокпакетов облэнерго, где государство еще сохраняет за собой активы. Естественно, что у спонсоров Партии регионов есть схемы и средства для консолидации контрольного пакета этих объектов в руках государства. А поскольку электроэнергетические активы считаются одними из наиболее привлекательных сегодня в Украине, может быть реализована вполне законная схема аккумулирования и последующей продажи пакетов облэнерго иным собственникам, а оставшиеся в меньшинстве нынешние акционеры данных предприятий могут отстаивать свои права до полной победы судебной реформы в Украине.

Локальные конфликты

Эксперты настаивают на том, что принятие законопроекта №1129 может привести к массовым корпоративным конфликтам и более агрессивному поведению миноритарных акционеров, которые будут более жестко отстаивать свои права на участие в управлении предприятиями. Есть все основания утверждать, что с его принятием количество рейдерских атак на предприятия начнет расти в геометрической прогрессии. И отличаться они будут большим цинизмом и решительностью действий рейдерских команд. Причем, если раньше это были недружественные поглощения или захваты, направленные против добросовестных собственников, то теперь в роли заказчиков захвата могут оказаться лишенные прав миноритарии, намеренные восстановить статус-кво.

— Реализация указанного проекта и внесение предложенных изменений в Закон Украины «О хозяйственных обществах» может существенным образом изменить устоявшийся порядок в корпоративных правоотношениях в Украине, — отмечает Руслан Шинковенко, специалист по корпоративным правоотношениям юридической компании «Омельченко и партнеры». — Но зачем такие изменения? Для того чтобы миноритарные участники (акционеры) были еще больше ограничены в своих правах и возможностях влияния на деятельность обществ, на принятие определенных решений высшим органом управления таких юридических лиц. Таким образом, вместо того, чтобы кардинально изменить существующее сегодня корпоративное законодательство, реализация проекта №1129 фактически даст возможность устранять многих субъектов от реального участия в обществе; статус участника (или акционера) останется только на бумаге.

По сути, Украина выходит на свой особый (сродни белорусскому, но более жесткий) путь развития корпоративных взаимоотношений между акционерами и государством. Вполне допустимым показательным примером является возможная ситуация с ОАО «Укрнафта», где на сегодня государство владеет контрольным пакетом, а более 40% принадлежит собственникам, аффилированным с Приватбанком. Ряд экспертов сразу после прохождения первого чтения законопроекта заявили, что данный документ является частью плана взятия под контроль регионалами финансовых потоков и наиболее привлекательных предприятий в отечественном ТЭК. И «Укрнафта» — один из таких активов.

Последние несколько лет, с тех пор, как к управлению пришел менеджмент, близкий к миноритарным акционерам, «Укрнафта» из года в год наращивает и производственные, и финансовые показатели. Только за 2005 год чистая прибыль компании составила около 1,9 млрд. грн., а в государственный бюджет было уплачено почти 3 млрд. грн. в качестве налогов и около 1 млрд. грн. — в качестве дивидендов на государственный пакет акций.

Итоги предыдущего (государственного) администрирования достаточно хорошо известны специалистам отрасли, когда прибыль предприятия едва дотягивала до 450 млн. грн., а задолженность по зарплате достигала восемь месяцев. Совершенно естественно, что миноритарные акционеры компании не испытывают никаких иллюзий относительно перспектив развития «Укрнафты» в случае принятия законопроекта и установления тотального контроля государства над предприятием. Естественно, что мы можем иметь потенциальный конфликт. Который возникнет на абсолютно успешно работающем, в первую очередь на государственный бюджет, украинском предприятии и, скорее всего, приведет к снижению уровня капитализации компании.

Снижение же рыночной стоимости компании может самым непредсказуемым образом отразиться на фондовом рынке Украины. Несмотря на то, что авторы законопроекта настаивают на том, что в развитых странах кворум собрания акционеров колеблется в пределах 25—50% акционеров, необходимо учитывать, что миноритарные акционеры там защищены рядом других законодательных норм. В нашей же ситуации падение котировок упомянутой «голубой фишки» скажется и на фондовом рынке, и на предпринимательском климате в стране в целом. В итоге и без того тонкий ручеек иностранных инвестиций вовсе может пересохнуть.

Властелины «золотых акций»

Существует еще одна причина, по которой регионалы так упорно стараются пролоббировать данный законопроект. Находясь на сегодняшний день при власти, функционеры Януковича поставлены перед необходимостью доказывать эффективность экономической политики, которая проводится в государстве. Ныне ее итоги пока малоутешительны, чего стоит один лишь рост тарифов. Эксперты считают, что за время пребывания у власти Виктора Януковича правительство так и не заложило фундамента для дальнейшего роста экономики.

По данным пресс-службы Фонда госимущества, годовой план приватизации в Украине по итогам девяти месяцев текущего года выполнен на 15,2%, сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Согласно заявлению ФГИ, поступления в госбюджет Украины от приватизации государственного имущества (без учета регионов) за этот период составили 323,085 млн. грн. Напомним, что, согласно закону о госбюджете Украины, поступления от приватизации в 2006 году должны составить 2,122 млрд. грн.

В проект Государственного бюджета Украины на 2007 год заложено 10,02 млрд. грн. приватизационных поступлений. Принятие законопроекта г-на Воропаева обесценит небольшие (меньше 50%) пакеты акций государственных предприятий, которые должны выставляться на приватизацию. В итоге к концу следующего года в госбюджете может образоваться очень неприятный для правительства разрыв. Для его преодоления Кабмину придется расстаться с контрольными пакетами наиболее ликвидных госпредприятий. Данный же законопроект позволит это сделать с максимальной легкостью в отношении как существующих активов, так и реприватизированных по новой схеме контрольных пакетов в ТЭК.

Дабы не вдаваться в апокалиптические прогнозы развития ситуации, отметим, что парламенту были предложены иные варианты модификации корпоративного законодательства. В частности, в заключении научно-экспертного управления парламента речь идет о том, что кворум может быть уменьшен в случае повторного созыва собрания, если акционеры находятся в конфликте между собой. Другой вариант предполагает дифференцированную систему определения кворума общего собрания акционеров в зависимости от степени важности вопросов, вынесенных в повестку дня.

Однако какие бы варианты ни предлагались, при отсутствии политической воли руководителей страны и безграничного превозобладания бизнес-интересов над социально-экономическими резонами развития государства ни один из них не достигнет своей цели. Тогда Украина вполне может стать следующей постсоветской страной «золотых акций», принадлежащих исключительно украинским бизнес-«бацькам».

Евгений СМИРНОВ , "Зеркало недели"