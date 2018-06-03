Зона фальшивых денег

Эта история могла бы оказаться парой банальных абзацев в очередном пресс-релизе Генеральной прокуратуры Украины, но достойна сценария голливудского блокбастера.

Сотрудники ГПУ проводили внеплановую проверку пенитенциарных учреждений Запорожской области. Ревизия Ореховской исправительной колонии №88, в которой отбывают наказание мужчины, повторно совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, выявила, что заключенные печатали фальшивые деньги. Потянув за эту ниточку, правоохранители стали распутывать интересный клубок…

Оказалось, что фальшивомонетчики промышляли на территории колонии несколько лет, и за неполные два года якобы успели «наштамповать» более 3,5 миллионов российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тысяч гривен. Более того, в ГПУ отрапортовали, что при проведении проверки были изъяты поддельные купюры и оборудование (правда, какое именно, в ведомстве не сообщили). Естественно, под подозрение попала и администрация колонии. Следователи справедливо отметили, что подобный бизнес вряд ли мог процветать без покровительства руководства пенитенциарного учреждения и открыли соответствующее уголовное производство.

Но, как ни странно, никаких кадровых решений после этого не последовало. В частности, начальник исправительной колонии, который, вообще-то, несет персональную ответственность за все, что происходит на вверенной ему территории, не был ни отстранен от работы, ни уволен. В пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам выполнения уголовных наказаний и пробации лишь сообщили УНИАН, что назначена служебная проверка. Мол, по ее результатам и будут приниматься какие-либо решения.

В целом, в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам выполнения уголовных наказаний и пробации довольно сдержаны в оценках ситуации. Но убеждены, что в ГПУ, сообщая о тюремных фальшивомонетчиках, несколько преувеличили информацию: «Та информация, которую предоставила Генеральная прокуратура Украины, очень предварительная и, можно сказать, очень преувеличена. Все факты, о которых было заявлено, это лишь слова заключенного».

По словам тюремных чиновников, дело было так: сотрудники Генеральной прокуратуры, действительно, прибыли в колонию с проверкой. Во время процессуальных мероприятий они выявили у одного из заключенных, который отбывает срок за убийство, фальшивые купюры. «Это были четыре купюры: две – номиналом по 100 долларов и 2 – номиналом по одной гривне. Это - сувенирная продукция… Именно этот заключенный и сообщил сотрудникам Генеральной прокуратуры о том, что на территории колонии изготовлялись фальшивые деньги. Никаких купюр более изъято не было», - уверяют в пресс-службе межрегионального управления.

Тот же заключенный, имеющий длительный конфликт с администрацией исправительного учреждения, якобы и озвучил огромные суммы напечатанных фальшивок. А те купюры, которые были у него найдены, отправлены на экспертизу. Мол, только после детального их изучения, когда специалисты дадут заключение, на каком именно оборудовании и каким способом они были отпечатаны, можно будет говорить о возможной причастности к этой истории руководства колонии, либо же экспертиза полностью опровергнет слова зэка.

«Отсутствие результатов экспертизы – еще одно подтверждение тому, что в Генеральной прокуратуре поторопились с выводами и громкими заявлениями», - добавляют в пресс-службе бывшей пенитенциарной службы.

В отличие от исправительного ведомства, в прокуратуре Запорожской области пока никак не комментируют информацию, а только лишь ссылаются на заявление ГПУ. Мол, сами узнали о том, что в колонии печатали деньги, только после вышеупомянутой проверки. А вот в Генеральной прокуратуре Украины возмущены позицией пенитенциарной службы и убеждены, что тюремщики поставили под сомнение профессионализм прокуроров, которые проводили проверку, и откровенно обманули, заявив, что изъятые деньги – сувенирные, вероятнее всего, чтобы «прикрыть» своих сотрудников.

«Во время проведения проверки у одного из заключенных были обнаружены фальшивые купюры, - рассказал УНИАН начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера в местах неволи ГПУ Вячеслав Свирец. - На них не было надписи, что они – сувенирная продукция или не являются деньгами. Поэтому заявления пенитенциарной службы и обвинения в адрес Генеральной прокуратуры, как минимум, не корректны. Хотя, их позиция, в принципе, понятна».

По его словам, во время проверки в Ореховской колонии, у заключенного были изъяты не только деньги, но и оборудование для их «производства»: специальная бумага, клише, пластиковые заготовки и т.д.

Другими словами, следователи брали во внимание не только признание самого заключенного, который, к слову, заявил, что изготавливал фальшивую валюту (на однодолларовых банкнотах, введенных в оборот в 1989 и 2006 годах он, с помощью специального клише, дорисовывал два нуля, переклеивал фотографию президента и – новые деньги готовы) почти все 12 лет своей «отсидки». А и то, что и достать специальную бумагу и клише, и, что немаловажно, сбыть фальшивки после их изготовления, ни сам заключенный, ни его сообщники, которые, по его словам, уже освободились из мест заключения, без помощи администрации колонии вряд ли смогли бы. «В данном случае главное – это бумага. И достать ее не так уж и просто, не говоря уже о том, чтобы передать ее в колонию, так же, как и передать фальшивки на волю», - отмечает сотрудник ГПУ.

По крайней мере, администрация, зная, что заключенные занимаются незаконным промыслом, могла, по каким-то причинам, закрывать на это глаза.

«Сегодня вся информация – это показания заключенного. Исходя из его показаний, фальшивые деньги сбывали через ломбарды и обменники. В пачку, к примеру, клались 7 настоящих 100 долларовых купюр и 3 – фальшивые. Выявить подделку среди настоящих денег довольно-таки сложно», - говорит Свирец.

Как уже было сказано выше, на сегодняшний день, по факту производства фальшивых денег, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство. Заключенный, который активно сотрудничает со следствием, попросился в одиночную камеру, потому что якобы боится за свою жизнь. Руководство исправительной колонии утверждает, что сообщения о подозрении в совершении преступления не получало, от работы никто не отстранен (другими словами, заключенный, переквалифицировавшийся в свидетеля, опасается не зря). А в ГПУ и в пенитенциарной службе ждут результатов экспертиз, не сообщая, впрочем, когда же они могут появиться.

В этой ситуации, пожалуй, нельзя исключать, что у «крышевателей» тюремных фальшивомонетчиков будет достаточно времени, чтобы «наштамповать» пару десятков тысяч долларов и сбыть их. Мало ли, вдруг вырученные деньги, с чем черт не шутит, позволят внести за себя залог.

Ирина Дубченко, Запорожье