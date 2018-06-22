Виктор Пинчук как шеф экономической тусовки

Скажи мне, кто твой гость, и я скажу, кто ты.

Помнится, в советские времена из всего сонма мировых шоу-звезд к нам приезжали Дин Рид и, в лучшем случае, Марыля Родович. На свете в то время, чуть раньше или чуть позже, существовали Deep Purple, Queene и Pink Floyd, но к нам можно было ездить только звездам, на которых давала добро власть.

О нынешних временах стоит и можно сказать много разного.

И Deep Purple недавно таки доехал до Киева, и Pink Floyd собирался, лишь немного не доехав из-за непутевости наших шоу-бизнесменов, да и Фредди Меркюри, будь он жив, вполне мог бы наведаться на берега Днепра.

Аналогично, вы могли себе представить в те времена визит на советскую территорию экономиста, который сомневался бы в теории Маркса и не ругал рыночную экономику?

А теперь такое возможно.

На этой неделе в Киев прилетели лауреат Нобелевской премии 2003 года в области экономики Роберт Энгел и гуру мировой политологии Френсис Фукуяма.

“Прилетел” их никто другой, как Виктор Пинчук. Тот же Пинчук, который в перерывах между накоплением первичного капитала и борьбой с теми, кто пытается его перераспределить, заботится об арт-галереях и камерных оркестрах, продюсирует фильмы и фестивали, возит к нам Спилберга и успевает многое другое. Некоторых хватает только на то, чтобы накапливать, а его и на это.

Визит мировых знаменитостей был приурочен к 10-летию Консорциума экономических исследований и образования, третьей годовщине Центра экономических исследований и первой годовщине Киевского экономического института. А затеял все это Фонд Виктора Пинчука.

На этом мероприятии гуру выступили в относительно новом для Украины жанре – “Публичная лекция для политической и бизнес-общественности”. В роли слушателей в зале сидели Сергей Тигипко, Александр Сугоняко, Михаил Поживанов, банкиры, политики, бизнесмены, студенты. Настроение очень напоминало то, с которым поклонники рока пришли на концерт того же Deep Purple: верится и не верится, что я здесь, что я их слушаю.

Сама по себе лекция, как водится в таких случаях, не имела какого-то прикладного значения. Ни профессор Фукуяма, ни доктор Энгел не могли перевернуть мировоззрение собравшихся или зажечь Днепр новыми открытиями, потому что основные свои открытия они уже сделали, и кто хотел, мог обо всем этом прочитать в их работах.

Автор “Конца истории”, профессор Фукуяма кратко пересказал другую свою известную книгу - “Доверие”. Нужно заметить, сама книга намного интереснее выступления. Согласно профессору Фукуяме, уровень развития общества определяется даже не столько экономическими отношениями, столько уровнем социального капитала, который в свою очередь базируется на доверии между людьми и доверии людей к социальным институтам. Трудно представить, что мировоззренческую революцию могли бы обеспечить советы наподобие “государство должно позаботиться о социальном капитале” или ответы на вопрос “А что делать людям, если государство не заботится?” – “Нужно давить на государство”.

Доктор Энгел эмоционально и иронично рассказал о своей арч-теории, по которой определяются риски в экономике, но, откровенно говоря, немногие поняли, как ее можно экстраполировать на нашу экономику.

Но не в этом суть таких мероприятий.

Важна аура, важна атмосфера, важно ощущение причастности к элите. Это сложно передать или чем-то заменить, нужно лишь видеть, как прилежно записывает мнения профессоров Юрий Ехануров, или, точно ученица, ставит вопрос Александра Кужель.

С другой стороны, были здесь и люди, которым неизвестны комплексы советского человека, для которых органично присутствие знаменитостей, которые могут общаться с гостями по-английски, не нуждаясь в переводчике. Это - студенты Киевской школы экономики, созданной при содействии того же Фонда Виктора Пинчука.

В завершение, как водится были автограф-сессия и фуршет. Когда студенты нафотографировались с Виктором Пинчуком и отступили, к председателю фонда потянулись люди повзрослее. По выражению лица несложно было догадаться, кто к кому обращался с просьбами. Просьбы, очевидно, были направлены исключительно на благо страны, ее экономики и культуры, поскольку Виктор Пинчук слушал внимательно, доброжелательно улыбался. Люди уходили с надеждой, некоторые - с визиткой, на которой не указаны должности или регалии. Просто “Виктор Пинчук”.

Автор этого материала также выражает благодарность председателю фонда имени человека, чье имя написано на визитке. Честное слово, не знаю, когда бы еще я получил автограф автора “Доверия”. Спасибо, Виктор Михайлович, за Фукуяму.

Александр Калиниченко