Ани Лорак открывает лаунж-бар (фоторепортаж)

Если вы любите подушки, свечки, копии картин Да Винчи, отдельные кабинеты «Privacy», кальян, караоке, телевизоры и если вам нравится на стенах росписи песен Ани Лорак, это придется вам по душе. Кабачок имени Ани Лорак скоро распахнет свои двери для тех, кто готов выложить 150 гривен за уют, уединение и хорошую еду...

Каролина встретила нас в голубой комнате, предназначенной для караоке. Там была оборудована как бы маленькая сцена, а потолок усыпан маленькими неправильной формы зеркальцами.

- Это стиль лаунж, что-то среднее между рестораном, баром и ночным клубом. Здесь есть диджейский пульт, и мы в будущем планируем устраивать вечеринки, - рассказывает Каролина. - Думаю, что сюда часто будут наведываться мои друзья. Публичные люди часто хотят поесть и пообщаться в центре, но при этом не быть на виду. В Киеве есть замечательные заведения, в которых тем не менее трудно спрятаться и почувствовать себя комфортно. У нас же есть две комнаты, где можно посидеть компаниями. И некоторые мои знакомые уже собираются отпраздновать у нас свои дни рождения и свадьбу. Оформлен ресторан в стиле модерн, но есть классические элементы: люстра, зеркальный потолок. Способ оформления стен называется «венециана». Знаю, что для того, чтобы создать такой эффект стена как-то затирается воском.

Люстры в большом зале сделаны из натуральных ракушек, мы приобрели их в одном из бутиков, кажется, в «Лора Эшли». А светильники купили в «Укрфлоре». Вобщем-то, здесь все: мебель, предметы декора, сделано в Украине. Ресторан называется «Ангел». В самом названии «Ангел-Лаунж» скрыты инициалы моего имени. А с другой стороны, это некая ода ангелам-хранителям, которые есть у каждого человека. И мы воспеваем этих ангелов, которые всегда рядом с нами. И еще потому что, простите за тривиальность, я люблю ангелочков, свечи, пастельные тона и маленькие розочки.

Каролина, в свое время глава Ассоциации ресторанного бизнеса, который преподает в Академии ресторанного бизнеса, очертил такие тенденции развития этого вида предпринимательства: сначала в Украине был ресторанный бум, а потом рестораны также спешно закрывались. Потому что очень непросто оказалось дать «качество еды, как у мамы», «глаза как у мамы». Помнится, Вадим Марчук, сын известного тогда политика, открыл бар где-то в «Киевской Руси» и также быстро его закрыл.

Я не из бизнеса, а это серьезная работа. Я опираюсь на опыт и вкус Мурата, моего компаньона. Мы познакомились с ним в Турции. Я отдыхала в его отеле. И там все работало, как часы. Я поражалась тому, что в два часа ночи в его ресторане еще была вечеринка, а уже утром вокруг было идеально чисто. Я отдыхала в Египте, на Кубе, в Праге, и, сравнивая, я отдавала предпочтения заведению Мурата. Наблюдала, как он работал, говорил одновременно чуть ли не по трем телефонам. И видно, что он держит в руках все рычаги управления. Он топ-менеджер в этой области и у него множество наград. Он – мозговой центр нашего предприятия. И я надеюсь, что он сумеет вовремя перестроиться, понять, когда надо будет, предположим, менять профиль.

Вы советовались с кем-то из рестораторов перед тем, как открывать ресторан?

Да. Мы советовались с учредителями сети «Козырной карты». Мы, кстати, тоже будем в сети этих ресторанов. Они так шутливо говорят: «Ну если ты идешь в рестораторы, то нам можно попытаться выйти на сцену».

Кстати, эти ребята из «Козырной карты» не жар-птицу поймали, некоторые акционеры начинали свой трудовой путь с нарезки овощей, с самой непочетной и мелкой ресторанной работы. В отличие от Вас, простите.

Мурат начинал работать менеджером в турагентстве и дорос до возможности открыть свой отель и ресторан. Он сумел выстроить системный бизнес такого же профиля в Турции, и это обнадеживает. И, знаете, есть такая вещь, как интуиция. А приехать сюда несколько лет назад из Черновцов, практически на пустое место, у меня не было ни денег, ни связей, ни песен. Думаете, тогда риск был меньший? Но мы продумали стратегию, а вода камень точит.

Каролина провела нас в другие кабинеты. Другой был сделан в бежево-коричневых тонах. Шторка, разделяющая кабинет наполовину была расшита камнями. Там обедал Мурат.

- Двери выкрашены и пошпаклеваны, на одной из дверей копия картины «Ромео и Джульетта» да Винчи, на других тоже импровизации на темы Шекспира, - объяснила Каролина.

Кто Вам делал дизайн?

Олю посоветовал мне Семен Горов (клипмейкер, театральный режиссер, известный своими мюзиклами «Фигаро», «Вечера на хуторе близ «Диканьки»- УНИАН). Она делала ему квартиру. А потом оказалось, что она же делала многие заведения сети «Козырной карты». Мир тесен, а Киев еще более тесен.

Что за мозаика, турецкие бани напоминает? – поинтересовалась я, постукивая по панелям.

- Не знаю, Оля говорит, что очень модно.

- А ткани для подушек? - Все покупалось здесь.

К нам подошел Мурат: "Все сделано в Украине, только вот посуду ждем из Франции".

А какая у вас будет кухня?

Мы не привязаны к кухне определенной страны. Скажем так, у нас будет европейская кухня. Будет борщ, который я обожаю, горячие закуски, мои любимые креветки с семгой и красной икрой. Будет телячий медальон с соусом, над которым наш шеф-повар работал месяц. Он искал этот вкус, приближая его к совершенству, и оглашая каждый раз кухню возгласами «Белиссима». У нас будут тарталетто и безумно вкусный десерт тирамиссу.

Сейчас наш повар – украинец, но со временем мы планируем делать дни или недели французской, итальянской, турецкой кухни.

Официант принес блюдо. Ани Лорак, которая обычно на светских вечеринках ограничивается листиком салата, присела, откусила кусочек курицы, и улыбнулась:

-Белиссима.

Не пробовали, но поверим.

Маша Мищенко

Фото Дмитрия Стаховского