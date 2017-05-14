Мингарелли: Украина организовала Евровидение на очень высоком уровне

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина организовала международный песенный конкурс "Евровидение" на очень высоком уровне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на Софийской площади в Киеве по случаю празднования Дня Европы в Украине.

Посол признал, что не является экспертом в вопросах проведения музыкальных конкурсов. "Но, насколько я могу судить, все прошло на очень высоком уровне. Это еще раз подтверждает то, что украинцы и Украина могут выполнять все на высоком мировом уровне, когда речь идет об организации таких мировых событий", - сказал Мингарелли.

"После проведения несколько лет назад чемпионата Европы по футболу это еще одно событие, которое абсолютно свидетельствует о том, что украинцы могут проводить и конкурировать с наиболее развитыми странами мира при организации таких событий", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, победителем "Евровидения-2017", финал которого прошел в Киеве 13 мая, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.