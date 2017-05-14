По делу об убийстве Шеремета на допрос на 15 мая вызван экс-сотрудник СБУ Устименко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета на 15 мая на допрос вызван экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

"Председатель Службы безопасности Украины... доложил мне, что господин Устименко, который был упомянут, уволился", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Устименко уволили "в апреле 2014 года вместе с 2 тысячами других сотрудников Службы безопасности после Революции достоинства".

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"Хочу подчеркнуть, что расследование ведет Национальная полиция, и Служба безопасности Украины будет максимально открыта для проведения любых следственных действий. Меня проинформировали, что на понедельник (потому что у нас Уголовный процессуальный кодекс предусматривает три дня сообщения перед тем, как вызвать на допрос) господин Устименко вызван на допрос, и будет допрошен, и то, что можно знать средствам массовой информации, я уверен, что вы должны знать", - сказал Порошенко.

Как известно, 10 мая журналисты OCCRP и Слідство.Інфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ по имени Игорь Устименко замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время в деле об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.