По делу об убийстве Шеремета допрошено более 3 тысяч свидетелей - МВД

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета допрошено более 3 тысяч свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам в Киеве сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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«Следствие (по делу убийства Шеремета – УНИАН) допросило и провело много следственных действий. В частности, оно допросило 3 тысячи различных свидетелей. Следствие не сообщает, каких именно людей и о чем оно допрашивало», - заявил он.

«Все материалы, которые будут полезными для следствия, они обязательно будут изучены и в случае необходимости, если они будут представлять интерес для следствия, будут обязательно приобщены после соответствующих процессуальных действий», - добавил Шевченко.

Как известно, 10 мая журналисты OCCRP и Слідство.Інфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ по имени Игорь Устименко замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время в деле об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.