Кто сжег Близнюку пивоварню?

Мы уже хотим, но еще не можем.

Речь идет о туризме. Пускаем слюну, глядя на Турцию, Грецию или Хорватию, которые в значительной мере живут за счет него, и повторяем как мантру: и нам бы так! Да хорошо бы! Но хорошо бы гостиниц, хорошо бы дорог, квалифицированных кадров и продуманной саморекламы.

Понятно, с неба ничего не упадет. Тогда откуда возьмется? Над этим ломают головы специалисты туристического бизнеса, чиновники и бизнесмены. Об этом говорили и участники первого Всеукраинского фестиваля туристической журналистики, состоявшегося на Сумщине. Нельзя сказать, что все ответы на все вопросы были найдены. Но, по крайней мере, их искали.

„Забудьте о государстве, забудьте о бюджете!”

Надежду на развитие украинского туризма дает, по меньшей мере, появление чиновников, прилагающих искренние усилия к такому развитию и с этим связывающих свою карьеру.

На фестивале таких было даже два. «Даже», потому что их всего столько и было. Один – из Киева, другой – из Полтавы. Один, Анатолий Иванович Пахля возглавляет Государственную службу туризма и курортов, другой, Иван Федорович Близнюк, первый зам полтавского губернатора или, официально говоря, главы Полтавской облгосадминистрации. “Даже” еще и потому, что они представляют государственное виденье развития украинского туризма на разных уровнях, и это виденье является прагматичным и деловым.

Оба чиновника придерживаются мнения: государство должно позаботиться о стратегии развития туризма, дать толчок, а затем не мешать умным и инициативным людям реализовывать эту стратегию.

Анатолий Пахля: “Нужно объединить ресурсы всех заинтересованных министерств, ведомств и структур. Нельзя все переложить на бизнес, он, мол, вытянет наш туризм. Не вытянет. Ни в одной стране мира этого не произошло без содействия государства. Нужна его помощь. В той же Турции лишь в этом году на “раскрутку” страны как центра туризма уже потрачено 70 миллионов евро из бюджета. В Украине – „ноль”.

Но дальше государство должно отступить и не мешать. Потому что главное сегодня – инвестиции. Они нужны, чтобы поднять 3,5 тысяч санаториев и баз отдыха, или тех же 500 замков. Откуда у государства средства на это? Поэтому нужно применять все возможны способы для привлечения инвестиций. В частности, тот же закон о концессии. Все эти объекты должны жить и приносить прибыль государству и людям. Идти на упрощение процедуры тендеров и на другие шаги. Мы же боимся нарушить инструкции, написанные десять, а то и двадцать лет назад”.

Иван Близнюк: „У нашего туристического бизнеса две проблемы – информация, точнее говоря, ее нехватка, и кадры, то есть их дефицит. Вот на это нам следует направить первоочередные усилия. И забудьте о государстве. Забудьте о бюджете. Надейтесь лишь на себя, на тех, кого вы приведете с инвестициями в свою область, свой район, свое село.

Почему в этом году Крым „провалился”? Там нет конкуренции, там все еще на нас, приезжих, смотрят как на денежные мешки. А это сегодня в принципе неправильно. А вот в западной Украине уже поняли, что конкуренция требует нового качества, и добились существенных изменений. Здесь уже качественно другой сервис. А тех, кто этого не осознает, ждет судьба облпотребсоюзов, которые все потеряли, решив, что на селе всегда будут только они. Пришли предприниматели, и все изменилось. Они еще против чего-то протестуют, поднимают волну, но не понимают, что все потеряли.

Поэтому когда я бываю где-то на местах и люди говорят: „Постройте нам что-то”, – я отвечаю :”Постройте себе”. Иного не может быть”.

Интересный пошел сегодня чиновник. Надежду вселяет то, что видим таких людей на обоих уровнях – государственном и местном. Они активно формируют свои команды, многое инициируют. Анатолий Пахля пробивает в бюджете 30 миллионов на следующий год (было „ноль”), добивается существенного улучшения законодательной базы (один только список законодательных актов „запущенных” в парламент с подачи его команды, занимает несколько абзацев!). Иван Близнюк мотается по области, возит коммерсантов, издает брошюры, буклеты, пропагандирует опыт тех, кто что-то сумел, и сегодня на Полтавщине есть уже многое – заповедники, лыжные базы, художественно-промышленные мастерские.

Значит, есть надежда, что с такими чиновниками что-то таки в туризме изменится.

“Буймеровка” против “совка”

Коммерсант тоже теперь неординарный встречается.

Форум туристической журналистики проходил на базе SPA-курорта „Буймеровка” в нескольких километрах от райцентра Ахтырка Сумской области. Звучит почти как фантастика: SPA-курорт за триста шестьдесят километров от Киева. Но курорт есть, он принимает гостей на существующей базе и развивается. Полтора года назад здесь была разрушенная, разбитая, стопроцентно „совковая” база отдыха. Теперь здесь есть вполне неплохой набор для отдыха VIP-клиента: выделенная линия Интернет, конференц-залы, номера с современной мебелью, ресторан с неплохой кухней, само собой – SPA-процедуры, возможности для спорта (футбол, теннис, велосипед) и отдыха (рыбалка, конные прогулки и т.п.).

Стоит за этим молодой предприниматель, президент компании “Jaina” Джаин Маянк. У компании штаб-квартира в Харькове, она занимается фармацевтикой и продуктами для здорового питания. Ее руководитель – выходец из Индии. Выглядит он действительно как настоящий индус, но от иностранца в нем остался только акцент, но не подходы к делу и чувству к Украине. В Украине он уже полтора десятка лет, учился здесь, женился. Неудивительно, что в разговоре о любых наши, украинские, делах, он всегда говорит: „у нас”, и звучит это в его устах абсолютно естественно.

Он считает перспективным вкладывать средства в туристический бизнес именно здесь „у нас”, в Украине. Как человек прагматичный понимает: окупятся вложенные средства через 10–12 лет. Мягко говоря, немного медленнее, чем при перепродаже газа или других сырьевых ресурсов. Но это его не пугает.

Далеко от Киева? Ничего, говорит Маянк, зато здесь действительно прекрасная природа, а еще – у человека всегда есть потребность уехать на отдых хотя бы на какое-то расстояние от дома. Курорт не дешев (стоимость номера со SPA-услугами в сутки составляет 300–350 гривен)... Ничего, говорит, зато мы обеспечиваем качество услуг на уровне мировых стандартов и всегда даем нашему клиенту больше, чем он оплатил.

О качестве сервиса владелец „Буймеровки” заботится в первую очередь. Например, шеф-повара Джаин Маянк выписал для „Буймеровки” с острова Бали. Другая „фишка” „Буймеровки” – естественность. Маянк не гонится за показной роскошью, не „облагораживает” курорт мрамором или другими „респектабельными” материалами. „Мы максимально используем естественные, не искусственные материалы „вписываем” наш курорт в окружающую природу, а не „подгоняем” природу под курорт. Поэтому вы видите в номерах плетеную мебель, а не мебель завезенную, например, из Италии, а конференц-зал украшен шелком из Индии, а не какими-то синтетическими материалами. Для ресторана мы не вырубывали деревья, а ресторан спроектировали так, чтобы деревья органически „вжились” в интерьер”. На этих словах, в окно конференц-зала, где в рамках фестиваля проходил „круглий стол”, вскочил кот, пробежал по залу и выбрался в другое окно. „Бачите, – прокомментировал Джаин, – мы в гармонии с природой, а не вне ее...”

Кто вернет нам 5 миллиардов?

Наконец, сам фестиваль.

Он тоже в известной мере показал, что туризм в Украине начинает развиваться. Не было свойственного прежде многим таким мероприятиям разговора „ вообще и ни о чем”. Журналисты обсуждали реальные проблемы туристических изданий, интернет-сайтов или электронных СМИ. Далеко не все было гениально, но неожиданные идеи, как часто случается в журналистской „тусовке”, не подвергались скепсису, а давали импульс спорам. Представители Национальной турорганизации, организовавшей фестиваль, лишь направляли ее.

Главный вывод из дискуссии – хватит работать „на выезд”, нужно развивать туризм в Украине.

Кто с этим станет спорить? Условия, как говорится, созрели. Люди немного покатались по миру, Турции-Египты приелись, осматриваемся вокруг. Действительно, таки есть что посмотреть и в Украине. Другими словами (см. начало): и мы могли бы жить „с туризма” не хуже греков или хорватов.

Тот же Джаин Маянк приводит цифру: в прошлом году, по самым скромным подсчетам, туристы вывезли из Украины по меньшей мере 5 миллиардов долларов. Даже если бы удалось оставить у нас хотя бы два из них, говорит он...

Сам Маянк продолжает работать над тем, чтобы эти деньги все-таки оставались. Он планирует создать курорт уровня „Буймеровки” в каждой области Украины. Для начала экспансии в другие области уже взял в аренду „убитую” базу отдыха на Полтавщине. Тот, кто бывал в Новосанжарском районе, подтвердит, что базы здесь действительно „убитые”. Но какие здесь есть места над Ворсклой...

Тем временем среди чиновников пока еще согласья нет в том, как распорядиться объектами, пришедшими в упадок. Иван Близнюк убежден: нужно отдавать их даже за самую символическую плату, главное – найти умелого хозяина. Анатолий Пахля придерживается иного мнения: нельзя дарить или спускать „добро” почти даром, это развращает. Человек, ничего не вложивший в полученный объект, не будет его и развивать, доказывает он. Этот спор лишний раз показал, что, при всех призывах к развитию внутреннего туризма, для выработки четкой государственной политики на всех уровнях все-таки нужно поработать.

Кстати, если чиновники, взявшиеся развивать туризм в стране, будут делать это с той же энергией, с которой они прежде, например, занимались бизнесом, цены им не будет. Тот же Близнюк еще двенадцать лет назад открыл первую в Украине частную пивоварню с рестораном. Это должно было произойти на год раньше, но за сутки до открытия пивоварню сожгли. Близнюк все начал сначала. Сегодня пивоварня на автотрассе Киив–Харьков близ Пирятина, где можно выпить „живое” пиво, известна каждому автотуристу. Еще через год, тоже перед открытием, сожгли и гостиницу. Но он тоже отстроил ее, а еще объединил все свои объекты в единый комплекс, куда теперь едут люди за многие километры.

Заметим, поджигателей пивоварни и гостиницы так и не нашли. Но какое значение имеют их имена?

Петр Кернозенко