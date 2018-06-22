Украинцы борются за новое лицо древнего Львова

Львов, жемчужина архитектурной красоты, отмечает свою 750-ю годовщину перестройкой главной площади, но сложный проект рассердил историков и общественных активистов.

Местный совет стремится покончить с десятилетиями разрухи и привлечь туристов со всей Европы на мощеные улицы и таинственные аллеи города, которым на протяжении прошлого века правили австрийцы, поляки, советы, а теперь - украинцы.

Но реставрация вызывала интенсивные дебаты о том, в состоянии ли постсоветская Украина сохранить свои художественные сокровища для будущих поколений. Центр Львова занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, а площадь Рынок, уже несколько раз реконструированная после войн и пожаров, всегда была его сердцем. Критики говорят, что последний проект уродует площадь.

„Представьте себе, что берут женщину преклонных лет и наносят ей губную помаду, тушь и румяна, чтобы превратить ее в молодуху” - говорит Валерий Потюк, скульптор, возглавляющий Львовский филиал Культурного фонда Украины. „Вы не сможете смотреть на нее, потому что она будет и непривлекательной, и неестественной. Искусство, которым была пропитана площадь Рынок, исчезло”.

Студенты и журналисты боролись, чтобы заблокировать реконструкцию района, над которым доминировала ратуша и которую окружали еще 40 зданий, а в каждом уголке площади находился фонтан.

Монахи, ремесленники и ювелиры со времен Средневековья наполняли площадь, архитектурные стили которой варьируют от ХІІІ до XVIII веков.

Чиновники города с населением 850 тыс. горожан защищают проект. „Не было использовано ни одного современного камня. Все - из соответствующей эпохи и сделано хорошо. И людям это нравится” - говорит Василий Мискив, руководитель департамента строительства городского совета. „Ми провели археологические исследования и изменили всю инфраструктуру. Это означало новые газо- и водопроводы и трамвайные линии, а также реставрацию фонтанов, уличных фонарей и мостовой”.

Бригады рабочих проигнорировали протесты и принялись ускоренно выполнять план к началу празднований в этом месяце, когда 150 тыс. гостей, включая президентов Украины, Польши и Литвы, хлынули во Львов на концерты, выставки и гостеприимные приемы.

Это город, сердцевина украинского национального самоощущения, служит ярким примером перемен, проносившихся над Центральной Европой, часто сдвигая национальные границы на восток или на запад.

Извилистые львовские переулки, готические и барочные здания, роскошные кафе напоминают Вену, и для этого есть серьезные основания: ведь Лемберг был восточным форпостом Австро-Венгрии до падения империи в 1918 году.

Влияние Польши, занявшей Львов в 1918-м, повсюду: католические святыни, кладбища и памятники рядом с православными и армянскими церквами и синагогами.

Пригородные кварталы - это знаки советского наследия с 1939 года, когда Кремль забрал Львов и Западную Украину во исполнение пунктов нацистско-советского соглашения, разделившего Восточную Европу.

Критики реконструкции говорят, что здесь слишком спешили и наломали дров.

„Все было сделано наспех. То, что было сначала понятным лишь специалистам, теперь понятно каждому” - говорит Олег Мацех, активист защиты культурных памятников, возглавлявший протесты.

„Ми видим мощеные улицы теперь залиты бетоном. Мы видим современные лампы на зданиях того периода. Мы видим электрические кабели, проложенные поверх фонтанов. Вы не можете назвать это реконструкцией”.

А город говорит, что опасное состояние инфраструктуры после долгих лет пренебрежения оставляло ему небольшой выбор и надежду на то, что доходы от туризма дадут средства для последующей реконструкции.

„Никто ничего не делал больше 100 лет. Водопроводы очень старые. Электрические кабели не менялись 100 лет. Реконструкция была жизненно важна” - говорит Мискив. „Брусчатка, возможно, еще продержалась бы несколько лет, но коллекторная система разрушала фундаменты старых зданий. Мы выполнили большую работу”.

Новые проекты, призванные остановить дальнейшую разруху, находятся на этапе планирования.

Палаццо эпохи Возрождения и другие здания стиля Сецесии, присущего Вене начала XX века, разрушаются. Готические подвалы затоплены. Средневековые деревянные водопроводы в руинах. Фрески потускнели или скрыты под свежей краской. На крышах - открытые трещины.

„Где бы вы не шли в центре места, все старое - старые улицы, старые здания” - говорит Мискив. „На сегодня больше тысячи зданий кричат о реконструкции. Мы не можем остановиться, если хотим удержать их”.

Елена Городецкая, Рейтер

С английского перевел Николай Писарчук