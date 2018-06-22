”Грузины, бля…”

В последнее время как нельзя более остро накалились отношения между Россией и Грузией. Началом нового витка противостояния стал шпионский скандал, когда грузинские спецслужбы задержали нескольких представителей российского ГРУ. Тбилиси выдал россиянам попавшихся на горячем шпионов, тем не менее, Москва взялась за граждан Грузии, проживающих в России. Из страны были изгнаны сотни грузин, кроме того, правоохранительные органы предъявили претензии к коммерческим организациям, к которым имеют отношение выходцы из Грузии.

Мы попросили прокомментировать происходящее некоторых известных грузин, деятельность которых так или иначе связана с Россией.

Нани Брегвадзе: В России истерика… Я в шоке

– Это истерика! – сказала по телефону певица Нани Брегвадзе, с которой мы созвонились, когда она была в Тбилиси. – Я просто в шоке от того, что происходит. Этот человек, фамилии которого я не хочу называть, просто издевается над нами. Политики не имеют права опускаться до такого уровня, ведь политика это одно, культура совсем другое. А сегодня сказали, что всем грузинским артистам запрещают выступать в России. У меня срываются концерты 20, 25 и 30 октября.

Брегвадзе также сообщила, что является гражданкой Грузии, живет в Тбилиси, но в Москве много работает, снимает квартиру. И что будет дальше, не знает. Певица выразила одобрение тем, что грузинские спецслужбы поймали российских шпионов. В целом Брегвадзе хорошего мнения о простых россиянах.

– Это прекрасные люди. Когда меня узнают на улицах русских городов, ко мне подходят, благодарят меня за мое творчество, я сама чуть не плачу… Вот так. Народ к нам относится хорошо, а правители плохо, – сказала исполнительница хита советских времен «Снегопад», а также многих русских и грузинских романсов.

Сосо Павлиашвили: Я хочу, чтобы мы были близкими

Живущий в Москве певец Сосо Павлиашвили сначала отказался говорить о политике.

– Давайте лучше общаться о музыке, о вине, – заявил он. – Или вот, поговорим о женщинах. В Украине самые красивые женщины, и со многими я скоро встречусь. У меня 11 числа концерт в Киеве. Приходите, тогда и поговорим.

– И все же как Вам, грузину, живется в Москве?

– Знаете, я как флаг на горе, пою о России песни с грузинским акцентом. Когда выступаю на концертах, то всегда говорю, что являюсь уполномоченным сотрудником российско-грузинских отношений. Я хочу, чтобы мы, как во все времена, были близкими.

Вахтанг Кикабидзе: Все происходящее сильно отразилось на мне

– Даже не знаю, каких у меня больше друзей, грузинских или российских, поэтому происходящее сильно отразилось на мне, – сказал актер и певец Вахтанг Кикабидзе, находясь в Грузии. – 22 октября у меня заканчивается действие российской визы, а уже 30 октября я должен быть в Москве. Но сейчас граждане Грузии вылететь в Россию не могут, поскольку выдача виз прекращена.

Зураб Церетели: Это любовный роман в стадии охлаждения отношений

Гражданин России, любимый скульптор московского мэра Юрия Лужкова Зураб Церетели был скуп на слова:

– То, что происходит между Грузией и Россией, напоминает отношения любовников. Это роман, в котором есть свои периоды охлаждения, но они неизменно сменяются приступами бурной страсти. Все пройдет, отношения между грузинами и русскими восстановятся и станут еще крепче.

Ираклий Пирцхалава: Жаль, что российские правители обратили свою месть на грузинский народ

– То, что происходит в России с грузинами, напоминает действия, которые в свое время совершала с евреями Германия, – заявил другой россиянин грузинского происхождения москвич Ираклий Пирцхалава, известный, в частности, песней «Лондон–Париж». – Грузины в России подвергаются гонениям. – Причем речь идет не только о тех, кто сейчас приехал из Грузии, но и о тех людях, что жили здесь с незапамятных времен. Грузин приглашали на поселение в Москву еще русские цари. Мигранты были умными, образованными людьми, многие из них стали настоящими патриотами России. Достаточно вспомнить Багратиона.

Очень жаль, что сейчас российские правители обратили свою месть на грузинский народ. Многие мои знакомые грузины испытали это на себе, хотя лично меня это не коснулось. Но я надеюсь на здравый смысл, на то, что мы снова будем дружить государствами. Дружить не народами – народами мы и так дружим, – а именно государствами.

В свое время на многих украинских и российских радиостанциям крутили песню «Вова-чума». Некоторые слушатели всерьез думали, что герой песни – это никто иной, как Владимир Путин.

Антон Зикора