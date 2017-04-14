Украина вошла в десятку самых небезопасных стран мира (инфографика)

Финляндия является самой безопасной страной в мире. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума.

Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, на третьем - Исландия, на четвертом - Оман, на пятом - Гонконг.

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Самой опасной страной стала Колумбия, немного уступили ей Йемен и Сальвадор. Украина заняла 127 место из 136.

По уровню приоритетности туризма и путешествий Украина заняла 90 место. По уровню природных ресурсов государство получило 115 место, а культурных - 51. Зато в отношении гигиены Украина заняла 8-е место.

Ранее сообщалось, что китайцы возглавили рейтинг самых щедрых туристов.