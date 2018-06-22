Украинская альтернатива природному газу

Энергетическая стратегия Украины предусматривает к 2030 году двукратное сокращение энергоемкости ВВП за счет потенциала энергосбережения. При этом, по оценкам специалистов Минтопэнерго, к 2030 году доля нетрадиционных источников энергии в первичном потреблении должна вырасти до 19%. Недавно правительство заявило об интенсификации инвестпроектов в сфере энергосбережения. О перспективах и конкретных направлениях реализации стратегического курса на энергосбережение рассказывает председатель Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Евгений Сухин. – Евгений Ильич, насколько известно, НАЭР разработал пакет конкретных законопроектов по энергосбережению. Какова их направленность и ожидаемый эффект? Как они корреспондируются со стратегией энергетического развития страны?

– Мы действительно инициировали и внесли на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов... В частности, на смену существующему закону об энергосбережении мы разработали новый законопроект – об энергоэффективности, который уже прошел согласование в Кабмине. Кроме того, мы инициировали внесение закона о коммерческом учете энергии.

Сегодня агентство разрабатывает законопроект об общем аудите и энергопаспортизации. Есть еще целый ряд проектов нормативных документов, которые, я надеюсь, в случае их принятия отразятся положительно на прохождении зимнего периода.

Но уже в случае принятия закона об энергоэффективности, за счет благоустройства потребления энергоресурсов, мы должны практически безболезненно получить снижение энергопотребления на 15–20%, а также существенно снизить энергоемкость ВВП. Ведь известно, что мы потребляем в 2,6 раза больше энергоресурсов на единицу ВВП, чем в любой другой стране мира.

– Каковы конкретные механизмы этого законопроекта? – Первое: усиление штрафных санкций к предприятиям, сверхнормативно потребляющим энергоресурсы. Штрафы за «сверхнормативку» – и это поддерживается народными депутатами – предлагается увеличить кратно, иногда и в 10 раз. Это будет стимулировать предприятия к инвестированию в энергоэффективные технологии. Ведь сегодня, когда размер штрафа не превышает 1–2 тысячи гривен, – это несерьезно. Люди легче отдают эти деньги, чем пытаются сократить энергопотребление.

Второе: документ предлагает существенные налоговые льготы на ввоз оборудования, которое будет работать на энергосбережение. Речь идет об обнулении или незначительной пошлине, при этом НАЭР будет давать свои заключения и подтверждения на ввоз такого оборудования.

Третье: предусматривается создание специального фонда энергосбережения, который будет наполняться за счет штрафов. Средства фонда предусматривается направлять сугубо на финансирование проектов по энергосбережению.

– Вы не раз выражали сомнение о перспективах развития такого альтернативного источника энергии, как ветроэнергетика. Какой, на ваш взгляд, альтернативный источник энергии может стать приоритетным для Украины? – Нам следует исходить из того, что мы на сегодня имеем. Ведь если посмотреть на опыт развития ветроэнергетики той же Голландии, то, даже учитывая поддержку государства и большие мощности ветроагрегатов, окупаемость таких проектов не меньше 10–12 лет.

Вложив уже достаточно серьезные средства в развитие ветроэнергетики, Украина в прошлом году произвела на ветроэлектростанциях всего 167 млн. кВт/ч. Я считаю, что мы не настолько богаты, чтобы развивать это направление. Выход в развитии ветроэнергетики не за счет государственных средств, а за счет иностранных инвестиций. То же касается солнечной энергетики. По окупаемости она приравнивается к ветряной.

Наиболее перспективный на сегодня альтернативный источник для Украины - шахтный метан. По нашим оценкам, в Украине можно ежегодно добыватьот 4,5 до 6 млрд. куб. м метана. Мы считаем это направление самым перспективным. Здесь нужно не столько государственное финансирование, сколько политическая воля для привлечения тех же американских и канадский компаний, имеющих опыт эксплуатации шахтного газа.

Другое не менее важное направление – это синтетический газ. Сегодня мы совместно с Институтом газа НАН разрабатываем новые технические условия на горючие газы. Они позволят нам осуществлять 25-процентную добавку к природному газу за счет синтетического газа. Это мировая практика. В Европе природный газ смешивается на 10–15% с инертными газами, что позволяет ощутимо снизить его себестоимость.

– Какова судьба Вашего пилотного проекта генерации синтетического газа? Насколько известно, обуховский завод до сих пор не введен в эксплуатацию?

– По вполне понятным политическим причинам – имею в виду смену правительств – нам пока еще не удалось согласовать государственное финансирование. Потому сегодня рассматриваем реализацию проекта без привязки к бюджетным средствам. Но завод есть, его нужно просто смонтировать и запустить. Сегодня рассматриваются два варианта запуска завода – в Обухове и на базе «Мироновского хлебопродукта». Вероятнсть того, что это будет мироновское предприятие, весьма высока, хотя в данном случае речь будет идти исключительно о коммерческом проекте. В то же время для запуска проекта в Обухове нужны 20 млн. грн. из госбюджета.

– В некоторых СМИ отмечалось, что вы лично лоббируете проект создания НАК «Синтезгаз». Хотелось бы иметь ясное представление о самой компании, ее структуре, задачах и полезности для национальной экономики? – Независимо от того, будет ли Сухин возглавлять НАЭР или нет, я убежден, что для Украины путь использования синтетического газа будет самым перспективным.

НАЭР не лоббировала, а инициировала создание подчиненной себе структуры исключительно с целью улучшения топливно-энергетического баланса страны.

Что дает создание такой структуры? Я утверждаю как специалист, что Украина, по самым скромным оценкам, в состоянии ежегодного производить до 40 млрд. куб. м синтетического газа, что является эквивалентом 20–25 млрд. куб. м газа природного.

Откуда сырье? Сегодня Украина, только по статистике, бесцельно уничтожает от 4 до 6 млн. тонн соломы. Кроме того, ежегодно в Украине возникает ненужный избыток так называемого некондиционного леса. Только одна Львовская область ежегодно экспортирует до 0,5 млн. тонн дров. Еще один ресурс – торф, добыча которого у нас скатилась с 11 млн. тонн до 0,9 млн. Причем запасы торфа в Украине оцениваются в 2,8 млрд. тонн. Сюда же бурый уголь, ежегодная добыча которого в Украине может быть доведена до 20 млн. тонн. Этих ресурсов вполне достаточно для обеспечения выработки 40 млрд. куб. м.

На данный момент предельная цена такого газа составит 300–400 грн. за тыс. куб. м, тогда как для промышленных потребителей цена природного газа уже сегодня составляет 750 грн. Я уже не говорю о более чем вероятной перспективе роста цен на природный газ. К тому же этот рычаг позволит снизить давление роста цен на энергоносители для населения.

– Какова практическая сторона реализации проекта НАК «Синтезгаз»? – Методика использования синтетического газа простая. Предлагается строить генерации вблизи газораспределительных станций (ГРС), чтобы на узлах осуществлять его инжектирование с природным. На выходе получаем смесь в пропорции 75% – природный и 25% – синтетический. В результате себестоимость газа после инжекции снижается в среднем на 12,5% при фактическом увеличении его количества. На сегодня мы видим 219 перспективных ГРС, на которых целесообразно в первую очередь построить такие заводы.

Что касается финансирования строительства мощностей, то предлагается схема «первого финансового толчка». Для реализации пилотных проектов из госбюджета выделяется 20 млн. грн. После выхода проектов на самоокупаемость, берутся льготные кредиты в госбанках под залог уже существующих мощностей. По нашим расчетам, срок окупаемости одного проекта - два года. Государство должно рискнуть.

– А какова общая цена вопроса? – Если ставится цель доведения производства синтетического газа до 20 млрд. куб. м, уровень ежегодных инвестиций в развитие мощностей должен составлять около 500–600 млн. грн. Выйти на объем 20 млрд. куб. м можно до 2015 года. При этом общая сумма инвестиций оценивается в 4–5 млрд. грн.

Иван Кондратюк