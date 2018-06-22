Прощай, «Молодость»?

С 21 по 29 октября в Киеве будет проходить Международный кинофестиваль “Молодость”.

В нашей стране законодательно определенный возраст «молодой» заканчивается в 35 лет. А значит, кинофестиваль “Молодость”, которому в этом году должно наполниться 36, по возрасту уже не попадает в категорию молодых. Наверное, и в самом деле, после 35 наступает то время, когда уже “несолидно” сидеть на полу, выпивать в дешевых забегаловках, лазить в горы с палаткой...

Похоже, прыжок во взрослую жизнь решил сделать и фестиваль “Молодость”. Но этот прыжок, как и любое изменение, несет свои плюсы и минусы.

Так что закономерно, что в этом году фестиваль сменит помещение на более респектабельное и современное: вся конкурсная программа и львиная доля программы внеконкурсной будет проходить в кинотеатральном комплексе “Баттерфляй Ультрамарин”.

– В этом году мы предврарили упреки, мол, фестиваль проводится лишь для немногих избранных, имеющих отношение к Союзу кинематографистов, – радостно сообщил журналистам генеральный директор фестиваля Андрей Халпахчи. – Закончилось наше постсоциалистическое существование в Доме кино, на правах «халявы». Мы переходим к более современным формам работы в оборудованных залах кинотеатров. Теперь фестиваль наконец будет проходить для города, и билеты на любой показ можно будет купить в кассах кинотеатра.

– А как же дух фестиваля, непосредственно связанный с Домом кино, сидением на полу кинозала и на лестнице холла? Не пострадает ли он? – попробовала вступить в творческую дискуссию одна из журналисток.

Халпахчи раздраженно ответил, что не обязательно сидеть на полу, главное – чтобы был полный зал.

Итак, плохо ли, хорошо ли , но взросление наступило. Достаточно ли для этого поменять помещение? На фоне общего гламуру абсолютно молодежно, если не сказать по-детски, выглядели изменения в заранее объявленной программе фестиваля.

Оказались не готовы к показу ранее заявленные две картины. Не состоится также мировая премьера фильма Киры Муратовой “Еще две истории: одна простая, другая сложнее”, запланированная в качестве фильма закрытия.

Заменит Муратову на закрытии лента мексиканского режиссера Гильермо дель Торо “Лабиринт Фавна”, которая выдвинута от Мексики на получение Оскара. Будет ли сам дель Торо, или кто-то из его съемочной группы на фестивале в Киеве, пока неизвестно. Организаторы разослали приглашения, но ответы еще не получили. Не получили они также согласия быть почетным гостем фестиваля от ни одной звезды мирового кинематографа. Если на первой пресс-конференции “Молодости” организаторы заявляли среди перспективных гостей Жерара Депардье, Фанни Ардан, Шерон Стоун, Ричарда Гира и Мела Гибсона, то в этот раз дирекция была значительно сдержанее в прогнозах и заверила, что кто-то будет, но кто, – пока не известно.

Но уже вроде бы точно известно, что неготовность своего нового фильма Кира Муратова будет компенсировать развернутой творческой встречей с зрителями и прессой, на которой будут “широко представлены” почти готовій материал ее ленты и Рената Литвинова.

Кроме того, по словам Андрея Халпахчи, среди гостей “Молодости” ожидается впечатляющий российский “десант”: Ирина Скобцева, Сергей Юрский (будет проводить классы мастера), Евгения Симонова. Также организаторы ожидают приезд звезды польского кино Каролины Грушки и французской актрисы Изильд ле Беско.

Халпахчи отметил, что фестиваль посетит Федор Бондарчук. Целью его приезда будет участие в открытии памятника его отцу Сергею Бондарчуку, которого планируется установить на площади перед кинотеатром “Жовтень”.

Что же касается собственно конкурсной программы, то в нее наконец попали пять украинских фильмов, в частности, в полном и коротком метре. Если учесть, что в прошлом году в этих категориях украинских фильмов не было вообще, то нынешний фестиваль можно считать прорывом.

Как сообщила директор программ фестиваля Мила Новикова, из работ украинских режиссеров до конкурса были отобраны следующие.

В номинации “студенческое кино” за победу будут бороться сразу три ленты молодых украинских режиссеров – “Дьявольская теорема” режиссера Александра Усика, “День затемнения” Ольги Ореховой и совместный украинско-американский проект Богданы Смирновой “Прическа”. В коротком метре Украину презентует Мирослав Слабошпицкий с картиной “Ужас”. А в качестве наибольшего успеха программный директор фестиваля представила “полнометражный украинский дебют” ранее широко анонсированного фильма режиссера Алана Бадоева “Orange Love”, который в этом году был представлен на “Киноярмарке” Каннского фестиваля.

Андрей Халпахчи добавил, что на участие в конкурсе в этой жеатегории претендовал еще один “украинский продукт” – фильм Любомира Кобыльчука “Штольня”. “Первый украинский триллер” демонстрировался вне конкурса на Московском кинофестивале-2006. А.Халпахчи сказал, что в украинском прокате он собрал 250 тысяч долларов, но на “Молодость” “не прошел”.

Всего в категории полнометражных фильмов в этом году примут участие 13 картин. Такое количество также ново для фестиваля, но организаторов не пугает сакральное значение числа, они даже видят в этом определенный символ, потому что в конкурсной программе полнометражок значится также французско-грузинская лента Гаэлы Балуани “13” .

Новикова с гордостью сообщила, что в этом году во внеконкурсной программе будет переставлено 9 часов экранного времени в категории “Панорама украинского кино 2005–2006” в кинотеатре “Октябрь”. Вне конкурса также будут представлены программы, как “Немецкий бульвар”, “Фестиваль фестивалей”, “Современное кино Франции”, “Новое российское кино”, ретроспектива Лукино Висконти, лучшие короткометражные фильмы Недели критики Каннского фестиваля, особые события и др. Правда в этом перечне недостает традиционной программы “эротические истории”, вместо них организаторы обещают показать программу Парижского фестиваля гей- и лесби-фильмов.

Следовательно, на сегодня остается еще несколько сюрпризов – для гостей фестиваля, а также в части самой церемонии открытия и закрытия. Ну и, конечно, главное – сохранится ли “дух фестиваля”. Ведь мне, например, ничто не помешает сесть на пол в зале “Баттерфляя”, даже имея билет на кресло, а тем более, если у меня его не будет (потому что не захочу ежедневно толпиться в очереди, заказывая все возможные и невозможные показы).

Алиса Сова