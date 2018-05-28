Апокалиптические прогнозы для Украины заказывают украинские политики

Мне известна технология подготовки прогнозов международных институтов – они делаются руками отечественных работников, плата которых, обычно, пропорциональная накруткам неблагополучия...

Импульсом для моей статьи послужили неоправданно пессимистические оценки и прогнозы экономики Украины, звучащие по телевидению со ссылками на якобы доклады международных экспертов.

Я абсолютно уверен, что такие прогнозы заказывают украинские политики, точнее их экономические советники достаточно низкого уровня квалификации. Хочу решительно осудить нагнетание спекулятивного фатализма в оценках перспектив украинской экономики. Имею в виду не только оценки доморощенных политиков, политиканов, но и так называемые экспертные прогнозы внешней аналитики, идущей от международных институтов, в списках которых, к сожалению, оказалась и миссия ООН.

Мне известна технология подготовки таких прогнозов, они делаются руками отечественных работников, плата которых, обычно, пропорциональная накруткам неблагополучия.

Экономика Украины действительно в сложном положении, и всем понятно, что причина этого не только во всемирном экономическом кризисе, а в первую очередь в политическом бедламе и системных ошибках всех звеньев власти при проведении экономической политики нескольких последних лет.

Но ситуация не патовая. По моим оценкам, дно падения приходится на ноября-декабрь прошлого года. Хотя январь не благоприятный месяц в экономической динамике, но уже сейчас становятся вполне очевидны предпосылки постепенного замедления темпов падения.

Вполне понятно, что первое полугодие мы закончим с ощутимыми отрицательными показателями экономической динамики. Во втором полугодии ситуация может выравняться, и по результатам года можно прогнозировать динамику ВВП на уровне плюс-минус 1%.

Каковы резервы исправления ситуации? Главный резерв – расширение внутреннего рынка. В предыдущие годы экономический рост Украины происходил главным образом за счет экспортного потенциала. Теперь нужно кардинальным образом изменить акценты в направлении ощутимой переориентации производства на реализацию неограниченного потенциала внутреннего рынка. Такая переориентация сможет не только оградить нас от осложнений мировой экономики, которые, скорее всего, будут сохраняться на протяжении всего текущего года, но и создать реальные предпосылки будущего роста.

В связи с этим акценты правительства на реализацию масштабных строительных проектов и интенсификацию АПК совершенно оправданны. Главное, чтобы эти проекты не остались, как это у нас обычно происходит, пустыми декларациями. Я также считаю, что у нас есть все основания удерживать годовую инфляцию на уровне до 10%. Вполне очевидно, что инфляционный пик на товары продовольственной группы уже пройден. То же можно сказать и о ценовой динамике товаров энергетической группы.

Продолжат расти цены на услуги, однако их компенсатором частично станет стабильная, а то и понижающаяся динамика на потребительские товары промышленной группы.

Сейчас одним из наиболее прогрессирующих факторов инфляционного процесса является падение валютного курса гривни. Но и в этом сегменте можно ожидать стабилизационных процессов, которые будут формироваться в первую очередь за счет курсового стимулирования экспорта и сдерживания импортных операций. В целом последующее снижение валютного курса гривни вряд ли будет ощутимым. Есть основания для позитивных ожиданий во втором полугодии и в этом вопросе.

Обозначенные прогнозы могут стать реальностью лишь при трех условиях. Первое – проведение взвешенной политики в социальной сфере. Второе – ощутимое ужатие не на словах, а на деле всех без исключения направлений бюджетного потребления. Третье – проведение квалифицированной монетарной политики и прекращение красногвардейских атак на банки. Не касаюсь самого больного – эскалации политических противостояний, логики борьбы “на уничтожение”. При сохранении статуса-кво в этом вопросе экономическая ситуация будет ухудшаться в прогрессирующей пропорции, и нынешние «страшилки» насчет обвального падения всего и вся могут оказаться даже оптимистичными.

Анатолий Гальчинский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений