Испанский комик Лео Басси: "В то время как серьезные люди – банкиры, политики - становятся клоунами, пришло время нам [клоунам] стать серьезными"

Основной фишкой 7-го международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», который в эти дни проходит в Одессе, стал приезд всемирно известного испанского клоуна Лео Басси (Leo Bassi). Актер и комик родился в Нью-Йорке в 1952 году. Его дед, британец Джимми Уилер, стал первым телевизионным комедиантом, отец - известный жонглер. Карьера Лео началась в 7-летнем возрасте в австралийской глубинке, где его родители выступали с передвижным шоу Sorlies.

Манера его выступлений - провокационна. Он открыто критикует политику и религии (заявляет, что создал свою религию – поклонение желтой утке). Работал кино- и театральным актером, клоуном, ведущим… Помимо участия в различных представлениях он создает собственные сатирические перфомансы и театрализованные действия, осуждающие политические и некоторые культурные события.

Это – его первый визит в Украину.

И, несмотря на занятость из-за насыщенной фестивальной программы, испанский гость нашел немного времени, чтобы побеседовать с УНИАН.

Лео, вы в Украину приехали впервые, а ранее бывали в России… Вы в курсе нынешних взаимоотношений между двумя странами? Как относитесь к происходящему?

Большой урок преподносит цирк, и, в частности, клоуны, в том, что мы – вне национальности и вне политики. Я - из очень старой клоунской династии, представляю уже седьмое поколение. В моей семье намешано множество кровей – есть итальянцы, французы, англичане, поляки, австрийцы, греки. При этом родился я - в США. Мои папа, дедушка и другие предки всегда проповедовали гуманность, они думали о людях, как об одном целом – без национальности и гражданства. Теперь это - моя миссия. Именно потому очень расстраиваюсь, когда народы ссорятся, скажем, из-за разногласий, возникших на национальной основе. Печально, если на этой почве происходит война.

Значение клоунов, особенно сейчас, очень важно. В то время как серьезные люди – банкиры, политики - становятся клоунами, пришло время нам [клоунам] стать серьезными.

Ваши предки встречались с легендарными личностями разных эпох, говорят, один из них даже сражался вместе с Гарибальди… Можете назвать интересных людей, с которыми приходилось встречаться непосредственно вам?

Мой отец работал в США со многими известными артистами, в числе которых братья Маркс - очень тогда популярные комедианты. Мне было 5 лет, когда я общался с ними. Также отец выступал со знаменитым джазменом Луи Армстронгом. Часто бывал в его гримерке, слушал, как он играет на трубе. Выступал на одной сцене с Олегом Поповым – вплоть до его смерти у нас были очень теплые отношения.

Между прочим, мне довелось потанцевать с самой с Жаклин Кеннеди! (Смеется) Я был совсем молодым, работал в Греции, а Жаклин в то время уже вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса – греческого судоходного магната.

Во времена СССР посетил Узбекистан, где меня представили, как министра смеха Европы. Это было в названии моего шоу, но они приняли за чистую монету (смеется).

Лично знаком с разными знаменитостями, даже с королем Испании. В моей жизни очень много историй, из которых можно было бы писать книги. В Испании борюсь с политикой, поэтому там меня одновременно и любят, и ненавидят...

Приходилось слышать, что у вас – заочно - сложились довольно сложные взаимоотношения с Папой Римским…

О, да! Ведь я - его конкурент! (Улыбается) Я создал в Испании церковь, которая посвящена пластиковой утке. У нас каждое воскресенье - месса для клоунов, мы совершаем бракосочетания. Идея такова: вместо того, чтобы критиковать католическую церковь, решил основать свою и поклоняться желтой утке. Поверьте, получилось очень удачно – нас поддерживают много людей (в карнавальном шествии одесской Юморины Лео Басси проехал в автомобиле, держа в руках желтую пластиковую утку, - УНИАН).

Какова философия клоуна Лео Басси?

Клоуны – это ангелы. Ангелы небезупречности. Бог – безупречен, а мы – небезупречны и счастливы, что такие.

Верите в Бога?

Нет! Верю в клоунов.

Сами сказали, что из случившихся с вами историй можно составить книгу. Какая из них самая яркая и запомнившаяся?

Первого марта 2006 года в Мадриде кто-то подложил в мою гримерную комнату бомбу, которую обнаружили буквально за 20 секунд до взрыва. Полиция так и не нашла, кто это сделал. Предполагаю, что, скорее всего, очень религиозные радикально настроенные люди. Ведь как раз выступал в шоу, в котором говорил, что я – атеист, и шутил на эту тему.

Как только обнаружили взрывное устройство, сразу позвонили в полицию - приехали 20 человек с собаками. Мне задавали разные вопросы, пытались что-то выяснить, через час взяли бомбу и удалились, а я остался в «гримерке» совсем один. Тогда задумался: «Стоит ли так рисковать жизнью, чтобы шутить?». Примерно с полчаса у меня был тремор: дрожал и думал, так как ни в чем не был уверен. Но через 30 минут сказал себе: «Да. Оно того стоит». И на следующий день мы снова делали это шоу.

Будет ли продолжение клоунской династии Басси?

У меня есть трое детей, но у меня с ними соглашение: я о них никогда нигде не упоминаю. Они хотят быть свободными.

Лео, чего вы ждете от украинской «Комедиады»?

Повторюсь, клоуны – ангелы, мы летаем высоко, находимся над обычными событиями. Поэтому, приезжая всякий раз на такие фестивали, рад окунуться в их атмосферу. На «Комедиаде» получаю наслаждение, просто в восторге от возможности на несколько дней погрузиться в другой мир.

А от визита в Одессу?

Я живу в Испании, очень много путешествую, встречаюсь с разными людьми, от которых много раз слышал, что Одесса – специфический город. Давно планировал сюда приехать, наконец-то, это произошло и я чрезвычайно счастлив.

Говорят, здесь смешение национальностей, языков и, самое главное, - культур. Мне интересно убедиться в этом на своем опыте. Когда уезжал из Испании в Украину, все были в шоке – говорили: «Как ты поедешь?! Там же война, это опасно!». Но из новостей зачастую хотят сделать сенсацию, а я хочу во всем удостовериться лично. Здесь и сейчас с миссией, в качестве посла, который проверяет, все ли здесь хорошо… Самое главное помнить: нужно любить, быть дружными и смеяться.

Лариса Козовая, Одесса