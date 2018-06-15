Табак для террористов

Рано утром в пятницу, 31 марта, Генеральный прокурор Юрий Луценко взорвал информационное пространство постом в Facebook, в котором сообщил о проведении полномасштабной спецоперации с участием более тысячи сотрудников правоохранительных органов. Все они задействованы в проведении обысков и следственных действий в расположенных во многих городах Украины офисах и складах монопольного дистрибьютора табачных изделий компании «Мегаполис Украина», которая была в 2016 переименована в «Тедис-Украина».

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (сейчас – «Тедис Украина») является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», - написал Луценко.

Далее Генеральный прокурор чуть-чуть добавил конкретики, сообщив, что, под влиянием Кесаева, на ключевые должности в компании «Тедис» были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Но, пожалуй, самая главная и неприятная новость - несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров, за 2015-17 годы из Украины было выведено 2,5 млрд грн.

«Бизнес-корни мощнейшего дистрибьютора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса — соратники Кремля», - так комментировал обыски в «Тедис-Украина» на своей страничке в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, уточнивший, что в проведении масштабной операции задействованы департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, военная прокуратура, оперативники департамента защиты экономики и департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Буквально через несколько часов Генпрокурор и министр МВД на совместной пресс-конференции предоставили журналистам дополнительную информацию о причинах спецоперации и круге подозреваемых лиц.

Закрыть «фонтан для террористов»

На пресс-конференции Аваков подчеркнул очень важную деталь – следственно-оперативным путем было установлено, что Кесаев, являющийся главой наблюдательного совета российского завода имени Дегтярева, выпускающего пулеметы и автоматы для российской армии, является руководителем юридического офиса и одновременно руководит всем принадлежащим российской компании «Мегаполис» бизнесом в Украине.

«Общение шло дистанционно. Оперативным путем мы установили, что фактически московская юридическая фирма руководила всеми действиями, в том числе, и финансовыми, «Мегаполиса», потом «Тедиса». Именно оттуда принимались решения, в каком объеме и когда выводить деньги из Украины. Именно это стало основанием для наших подозрений», – добавил Луценко.

Следствие уже считает, что в Россию, через различные схемы, ушло до трех миллиардов гривен. И, чтобы прекратить «фонтан для террористов», силовые органы и начали спецоперацию. В ходе обысков следователи надеются получить документы, на основании которых будут сформированы подозрения ко всем, кто нарушил украинское законодательство, содействуя финансированию терроризма. Речь, в первую очередь, идет о руководстве компании «Тедис», которое лишь формально выполняло свои функции.

Второе очень важное уточнение, прозвучавшее на пресс-конференции, - в числе подозреваемых правоохранителями – бывшее руководство Антимонопольного комитета Украины. «2012-й год, мне кажется, помнят все. Кто и что содействовало такой монополий – следствие установит. В том числе, оценит действия тогдашнего руководства Антимонопольного комитета. В связи с этим и идут сегодня выемки документов», – сказал Луценко, тем самым, объяснив, почему обыски прошли и в здании Антимонопольного комитета (здесь, правда, обошлось без спецназа).

Терентьева – в отставку

Но, пожалуй, и к нынешнему руководству Антимонопольного комитета у силовиков претензий не меньше. В частности, Генпрокурор сообщил, что некоторые украинские компании, которые хотели бы заниматься дистрибуцией табачных изделий, неоднократно обращались в Антимонопольный комитет с целью заставить производителей сигарет разрушить монополию и сотрудничать с другими дистрибьюторами. Но руководство АМКУ не принимало мер для демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, способствовало монопольному положению компании «Tедис-Украина».

«Они накладывали некоторые штрафы на «Тедис» или «Мегаполис Украина» и этим ограничивались. Хотя должны были принимать меры к производителям табачной продукции, заставлять их ликвидировать монополию и предоставлять продукцию для другой дистрибьюторской компании», - отметил Луценко.

В свою очередь, Аваков заявил, что нынешнее руководство Антимонопольного комитета, которое отсутствовало во время обысков, должно уйти в отставку. «Сегодня на работе отсутствует глава АМКУ Терентьев, он в каком-то отъезде. Его заместитель Сидоренко, которая вела дело, сегодня тоже неожиданно в командировке. Еще один зам - в отпуске. И так далее. Я думаю, для этих людей отпуск должен быть продлен, и я как министр могу заявить, что, в результате расследования, общество и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства АМКУ», - сказал глава МВД.

Справедливости ради нужно отметить, что Антимонопольный комитет действительно очень странно вел себя в отношении табачного монополиста. Под давлением общественности и многочисленных обращений народных депутатов, АМКУ открыл дело на «Мегаполис» еще в октябре 2015 года. Почти полгода Антимонопольный комитет сообщал, что составляет график сбора информации, потом, что собирает информацию, но компания не успевает ее предоставить. А потом – что компанию вот-вот накажут. Весной 2016 года, устав кормить «завтраками» журналистов, Терентьев перешел в контратаку. «А по «Мегаполису» почему никто не спрашивает? Неужели уже не интересно? – начал троллить акул пера глава АМКУ на одном из апрельских брифингов. - Просто некоторые журналисты приходят, и такое впечатление, что главная проблема Украины – это табачный рынок».

Странные обыски или куда исчез Кауфман

Пятничные масштабные обыски офисов и складов табачного монополиста и последовавшие за этим обвинения со стороны Генпрокурора и министра МВД были настолько спонтанными, что вогнали в ступор. Главным образом, из-за вопроса: а чего вдруг? Ведь большая часть из озвученных силовиками фактов была известна общественности и раньше, УНИАН писал об этом еще в начале 2016 года.

В частности, тогда речь шла о том, что за «Мегаполис-Украина» стоят российские оружейные бароны Кесаев и Кациев. Кроме того, проводившие расследование народные депутаты сообщали о многомиллиардных оборотах компании. «Официальный оборот «Мегаполиса», как они показывали, это - порядка 28 миллиардов долларов. По черному налу - это оборот порядка 60 миллиардов долларов. Чистого теневого дохода - более 100 миллионов долларов в год», - заявлял в 2016 году УНИАНу народный депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин.

Однако и 2015 году, и в 2016 году, и сейчас «Тедис-Украина» (ранее - Мегаполис») категорически отрицает любую связь с Кесаевым, подчеркивая, что среди учредителей вообще нет никаких русских.

«Среди прямых или косвенных владельцев «Тедис-Украина» нет ни российских компаний, ни граждан России. Владельцами «Тедис-Украина» являются физические лица - граждане Украины, Ирландии и Великобритании», - говорится в свежем, пятничном сообщении компании.

Это было ожидаемо – компания заявляет о безосновательности обвинений в уклонении от уплаты налогов, незаконном выводе средств за границу и использовании связей с отдельными украинскими политиками и госорганами, а также в финансировании террористических организаций.

Правда, в 2016 году табачный монополист все-таки сообщал, что одним из его совладельцев является украинский бизнесмен Борис Кауфман (других учредителей компания, кстати, называть тогда фирма на отрез отказалась).

Но эта информация позволяет сложить табачную головоломку в одну секунду – достаточно вспомнить общедоступные факты. Компаньоном одесского бизнесмена Кауфмана является его земляк Александр Грановский, который носит в кармане мандат народного депутата от «Блока Петра Порошенко» и которого СМИ называют неформальным главным куратором судов и силовиков от президента. Возможно, именно этим-то все и объясняется: и медлительность Антимонопольного комитета, и многолетняя отрешенность от проблемы силовиков.

Но, вдруг, в пятницу, 31 марта 2017 года – обыски, подозрения, расследования... Правда, фамилию Кауфмана ни Генеральный прокурор, ни министр МВД в ходе пятничных брифингов почему-то не называли.

Николай Бабич