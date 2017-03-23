Охранник Вороненкова прооперирован, его состояние тяжелое - медики

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам медиков, операция длилась 4 часа. Охранник экс-депутата Госдумы был ранен в живот и потерял много крови. Врачи говорят, что его состояние тяжелое, но контролируемое.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

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Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у киллера, который застрелил экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, при себе было служебное удостоверение, правоохранители проверяли его подлинность. На данный момент известно, что личность убийцы Вороненкова установлена, это гражданин Украины. Он умер на операционном столе.