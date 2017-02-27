Двух полковников-взяточников из Генштаба и ГПСУ отправили под домашний арест

Фигуранты дела попались на взятке в 6 тысяч долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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«По ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона суд избрал меру пресечения двум полковникам из Генерального штаба Вооруженных сил Украины (домашний арест) и Государственной пограничной службы Украины (круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета), которые были разоблачены 23 февраля 2017 года на получении взятки в 6000 долларов США за трудоустройство гражданского лица на военную службу в Государственной пограничной службы Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «сумму взятки они получили в два этапа – сначала 3000 долларов США и при получении остальных – военнослужащих были задержаны».

Старшим офицерам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля на получении взятки в размере 6 тыс. долл. разоблачили старшего офицера отдела подготовки войск сил Генштаба ВСУ и заместителя начальника – начальника центра специальных проверок и люстрации Главного центра кадрового обеспечения Госпогранслужбы Украины.

Как заявили в прокуратуре, двум полковникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.