Как преодолеть «путинский блеф»

То, что Россия развязала необъявленную войну против Украины, стало очевидным достаточно давно. И произошло это значительно раньше президентской избирательной кампании 2004 года. Ее начало можно отнести приблизительно к концу 1999 года, когда после победы Кучмы на президентских выборах появились признаки переориентации внешней политики Украины в сторону Соединенных Штатов и европейских стран. Именно тогда состоялся «кучмагейт». Многие из экспертов не без основания считают, что в появлении скандальных записей Мельниченко были заинтересованы кремлевские власть имущие, которые хотели дискредитировать Леонида Кучму в глазах западных стран и вынудить его вернуться в лоно России. Дальше же все шло по восходящей.

На войне как на войне, или почему газ исчезает именно зимой?

Пока еще в российской войне против Украины не стреляют пушки и на украинские города не падают ракеты. Но хорошо известно, что сейчас войны довольно часто готовят и даже проводят без выстрелов. Для этого применяют весь арсенал действий, необходимых для достижения своей цели, начиная с формирования образа врага в глазах собственных граждан (вспомним, что Украина в глазах россиян занимает после США и Грузии «почетное» третье место в перечне наиболее враждебных стран) и массированной пропагандистской кампании на международной арене с целью дискредитации соответствующей страны, и заканчивая наполнением страны будущей агрессии шпионами и агентами влияния, и дискредитацией, а кое-где и убийством, политиков этой страны, которые могут помешать реализации планов агрессора поставить ее под свое тотальное влияние.

В условиях растущего недостатка невосстанавливаемых природных ресурсов все более распространенными становятся попытки использовать их как новейшее оружие, с целью осуществления давления на те или иные страны.

Так в арсенале такого оружия, которое все активнее использует Россия, есть газовое оружие. И об этом уже в открытую вынуждены говорить в европейских столицах. Газовые соглашения давно уже перестали быть для российских руководителей лишь бизнес-соглашениями, они все больше обретают политическую расцветку. И потому, не секрет, что окончательное решение об условиях газовых соглашений принимаются не в Газпроме, а в Кремле.

Отключение поставок газа в сильный мороз и выдвижение ультиматумов уже неоднократно использовались Россией раньше. Можно вспомнить хотя бы начало февраля 2004 года. В те дни, шантажируя Беларусь и требуя от ее руководства подписать заведомо невыгодные газовые соглашения, которые предусматривали передачу газотранспортной системы Беларуси Газпрому, Россия прекратила снабжение газа в период наиболее сильных морозов. Лукашенко даже эмоционально заявлял, что такие действия России хуже фашистских зверств во время Великой отечественной войны. Вспоминаются и события первых четырех дней января 2006 года, когда Газпром прекратил поставки газа в Украину. Тогда эти события «при странном совпадении» тоже происходили в условиях невиданных морозов.

Недаром газовые переговоры с Украиной и Беларусью кремлевские власть имущие под любым предлогом затягивают до конца года. Зимой, эти страны, которые, как правило не имеют достаточных запасов топлива, значительно легче вынудить пойти на уступки не только в газовых вопросах, но и во много других, касающихся бизнес- и политических интересов высшего руководства России. Именно поэтому Россия не заинтересована в подписании с Украиной долгосрочных контрактов на снабжение газа и его транзита с прозрачными условиями, которые отвечают принципам Европейской энергетической хартии. Ежегодно, затягивая подписание таких соглашений, кремлевские вожди имеют возможность осуществлять давление на руководство этих двух стран.

Наши «минусы» - их плюсы

Бесспорно возможность использования такого подхода в газовых отношениях с Украиной, связана, как с высокой энергоемкостью экономик бывшего Советского Союза и чрезвычайно большой долей газа в структуре потребления первичных энергоресурсов, так и с непрофессионализмом и коррупцией, благодаря чему сколочено не одно многомиллионное и даже миллиардное состояние, как в России, так и в Украине.

Этому в решительной мере «способствуют» и особенности экономики Украины. В структуре потребления первичных энергоресурсов в Украине газ составляет где-то 41% (нефть 18,4%, уголь 24,3%, атомная энергия и другие - 16,3%), что втрое больше, чем в мире, и вдвое - чем в Европе. Например, Франция в 2005 г. потребила 48 млрд. куб. м. газа, Испания - 30 млрд. куб. м., Польша - 13 млрд. куб. м, тогда как Украина использовала 76,4 млрд.куб.м. газа.

У той же Польши энергобаланс на 65% обеспечивается углем, на 19% - нефтью, и только на 11% - газом, другими видами энергоносителей - 5%. Понятно, что в таких условиях газовый шантаж Польши просто не возможен, тогда как против Украины применить его вполне реально.

При этом, ситуацию, безусловно, осложняет то, что несмотря на общий стереотип, главными потребителями газа в Украине, к тому же очень неэффективными, являются не промышленные предприятия, а население, коммунальное хозяйство и ТЭЦы, которые вырабатывают тепловую и электрическую энергию. Так, в 2007 году из 69,8 млрд. куб. м. в Украине весь промышленный сектор использовал около 26 млрд. куб. м. газа, а население, непромышленные предприятия и ТЭЦ (речь идет о выработке электро- и теплоэнергии для населения) потребили 35-36 млрд. куб. м. газа.

Заниженные цены и тарифы в жилищно-коммунальном секторе и не проведенная реформа в этой сфере, не позволяют использовать энергосберегающие меры и существенно сократить потребление энергоресурсов и эффективно отстаивать национальные интересы в газовом споре с Россией.

Кое-что о рыночных ценах, «назначенных» Путиным В.В.

Что же касается заявления Путинао том, что Россия согласится на рыночную цену на транзит газа по территории Украины в 3-4 доллара, в том случае, если Украина согласится покупать газ по рыночной цене есть 470 дол. в первом квартале 2009 года, то здесь следует отметить, что, как это стало уже нормой, российский премьер прибег к откровенной лжи и блефу, потому что прекрасно знает, что в Европе фактически нет рыночной цены на газ, поскольку большинство контрактов на снабжение газа являются долгосрочными. Цена на газ в них определяется на формульной основе, которая формируется исходя из цены альтернативных видов энергоресурсов в каждой конкретной стране (как правило - это энергетический уголь и мазут). Так вот, на основе расчетов, которые полностью отвечают требованиям Европейской энергетической хартии, которые приводит бывший советник НАК Нафтогаз Юрий Витренко в статье в «Украинской правде», написанной в соавторстве с советником премьер-министра Украины на общественных началах Александром Ковалко, цена на газ для Украины должна составлять не 470$, не 250$, и даже 201$, а 134$ за тыс. куб.

Вот почему Россия категорически отрицает формульное ценообразование на газ для поставок в Украину и привлечение западных экспертов в качестве посредников для обсуждения механизма ценообразования поставок газа в Украину. Она хочет применять какую-то, провозглашенную самой Россией «среднюю рыночную цену» в Европе. В действительности же с учетом резкого падения цен на нефть и другие виды энергоресурсов во второй половине 2008 года газ в Европу поставляется Газпромом примерно по цене от 250 до 300 долл. за тыс. куб. м. газа, исходя из долгосрочных контрактов. И это с учетом доставки его европейским потребителям. Так, например, Сербии в 2009 году Газпром будет поставлять газ по цене около 293 долл. за тыс. куб. м. И данный контракт был заключен еще 14 октября 2008 года, когда цены на нефть не обвалились до сегодняшнего уровня.

Если же говорить о биржевых ценах (хотя биржевая торговля газом не очень развита в Европе), то 6 января 2009 года по состоянию на 17.00 на европейской энергетической бирже Endex (European Energy Derivatives Exchange) со снабжением в Нидерланды на февраль газ предлагался (в пересчете на метрическую систему) по цене около 300$ за тыс. куб. м. газа. При этом цена газа летом 2009 года составит 235$ за тыс. куб. м. И это со снабжением в Европу, с учетом всех расходов на транзит!!!

Не менее лживым является заявление российского премьера и относительно средних рыночных тарифов на транспортировку газа. Потому что сам этот термин тоже является умышленным перекручиванием факта, что тариф на транзит газа определяется отдельно каждой из европейских стран, исходя из большого количества факторов, связанных с функционированием ее газотранспортной системы. Поэтому такой «средний рыночный тариф» является средней температурой по больнице.

По расчетам, уже упоминавшихся выше господ Витренко и Ковалко, минимальное значение тарифа должно составлять не менее 5,11 $ при прокачке тыс. куб. газа на 100 км. по территории Украины. При потому что средний транзитный тариф в европейских странах, которые корректно сравнивать с Украиной, составлял в 2007 году 7,04 долларов. Таким образом Украина только в 2007 году фактически подарила «Газпрому» от 5 до 7 млрд. долл. США.

Формула цены как выход из тупика

Почему же Украина все эти годы так невыразительно защищала свои интересы и что, собственно, делать теперь?

Ответ на вопрос «почему?» банально прост – из-за дикого непрофессионализма и коррупции. Все украинские Президенты, главы правительств, и руководители Нафтогаза (хотя следует отметить, что такая же ситуация и в России) рассматривали газотранспортную систему и торговлю газом как источник личного обогащения и обогащения приближенных к себе лиц. Соответственно, вся система функционирования газовой отрасли Украины настолько не прозрачна и коррумпирована. Кто и столько ворует денег, в действительности, не знает никто, поскольку воруют и, как принято говорить, «зарабатывают» на всех уровнях.

Очевидно, что и в этот раз, как это было в каждой украинско-российской новогодней «газовой» истории, Россия возобновит снабжение газа Украине, а Украина «запустит» транзит газа в Европу. Другого выхода, несмотря на всю остроту нынешнего конфликта, нет у обеих сторон. Мы очень зависимы друг от друга - 80% российского газа в Европу транспортируются через Украину, тогда как Украина 70% своих текущих потребностей в газе покрывает за счет поставок из России. Поэтому, безусловно, эти договоренности будут достигнуты. И деятельное участие Европы в «разруливании» нынешнего конфликта, приезд европейских наблюдателей в наши края и их конкретная работа свидетельствуют, что нынешний «хеппи энд» уже не за горами.

Однако главный вопрос в том, какой и в каком качестве выйдет Украина из нынешнего конфликта. Так как, ввиду сказанного в начале этих заметок, вполне очевидно, что Россия, вернее, нынешняя российская власть, не откажется от поставленных перед собой стратегических целей в войне против Украины. Следовательно, нынешний «эпизод» - далеко не последний в наших «звездных» битвах.

Стратегическим проигрышем для нас будет, безусловно, то, если мы только «запустим» газовый поток в Европу и ничего не изменим в российско-украинских газовых отношениях. А ничего не изменить - это оставить непрозрачными схемы снабжения газа Украине, сохранить посредников в лице РосУкрЭнерго или кого-либо еще, и, главнее всего, сохранить действующие принципы ценообразования на газ: Россия предлагает - мы торгуемся и подписываем.

Именно сейчас, воспользовавшись крайне высокой степенью «интегрированности» европейских стран в газовый конфликт, Украина должна публично настоять на участии европейских стран не только в роли контролера транзита газа, но и реального посредника в переговорном процессе между Украиной и Россией. В этом процессе наконец должно быть принято как база наших взаимоотношений формульное ценообразование на газ для Украины, а также формульное определение транзитного тарифа и тарифа по закачиванию, хранению и подъему газа из газовых хранилищ в полном соответствии с Европейской энергетической хартией. При этом должны быть применены основные принципы такого ценообразования, а именно: цена на газ определяется на основе цен альтернативных видов энергоресурсов, которые используются в Украине, транзитный тариф обеспечивает покрытие текущих и капитальных расходов, обеспечивающих стабильное функционирование газотранспортной системы. При этом тариф не должен включать затраты на технологический газ, необходимый для прокачки транзитного газа. Поставка технологического газа должна осуществляться в пределах определенного норматива поставщиком газа сверх того газа, который необходимо прокачать по территории Украины. В этом случае будет исключена возможность шантажа и провозглашения лживых обвинений в кражах газа.

Реально ли достичь этого?

По крайней мере, впервые за последние годы шанс на это есть. Ведь впервые за очень много лет, учитывая запасы газа в хранилищах, Украина имеет возможность не покоряться газовому шантажу и максимально защитить свои интересы. До сих пор Россия, устраивая очередной газовый «кризис» в разгар зимы, когда у нас не было резервов газа, могла выкрутить Украине руки и вынудить подписать соглашение на любых условиях и с любым посредником. Грубо говоря, если бы нам навязали в роли посредника футбольный клуб «Челси» с его известным владельцем, мы вынуждены были бы пойти и на это, после чего терпеливо выслушивали бы путинские обвинения о том, что он не знает, кто с украинской стороны стоит за этим посредником, а следовательно, «все вопросы к ним», то есть, к нам. Теперь же мы имеем возможность для отстаивания своих позиций, при этом еще и на стратегически благоприятном для нас факторе. И так же, едва ли не впервые Европа может напрямую заявить о своих претензиях к России: именно с Россией, а не с Украиной, евространы имеют прямые отношения о снабжении газа, следовательно, от нее, а не от Украины должны получить ответ, почему газ не дошел до Европы.

А, следовательно, Россия должна договариваться с тем, кто должен обеспечить транзит газа. То есть, с нами. А не наоборот.

Борис Кушнирук