У берегов Нигерии пираты захватили моряков из Украины и России

11:31, 08 февраля 2017
Общество
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Пираты похитили с судна украинца и семерых россиян.

Иллюстрация / REUTERS

В территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean и захватили моряков из Украины и РФ. Об этом в "Твиттере" сообщило посольство РФ в этой стране.

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"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - говорится в сообщении.

Нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь. Об этом со ссылкой на "Мэритайм геральд" передает ТАСС.

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Теги: #Нигерия#пираты