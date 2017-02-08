У берегов Нигерии пираты захватили моряков из Украины и России

В территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean и захватили моряков из Украины и РФ. Об этом в "Твиттере" сообщило посольство РФ в этой стране.

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"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - говорится в сообщении.

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) February 7, 2017

Нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь. Об этом со ссылкой на "Мэритайм геральд" передает ТАСС.