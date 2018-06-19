Легионеры АТО: бюрократия страшнее войны

От российской агрессии Украину защищают десятки иностранцев, в том числе, собственно, граждане Российской Федерации. Практически с самого начала боевых действий на Донбассе власти пообещали им государственную поддержку, защиту и… паспорт с трезубцем. Однако обещания уже несколько лет остаются просто обещаниями. УНИАН неоднократно рассказывал истории легионеров, которые защищали и защищают территориальную целостность нашей страны, но теперь, кроме прочего, вынуждены бороться еще и за обещанное кем-то «сверху» юридическое право быть украинцем.

Юлия Толопа (позывной «Валькирия») Сергей Петровичев («Рубин»), Илья Черноусов («Феликс») столкнулись с врагом пострашнее вооруженных боевиков – бюрократической машиной. Активисты и правозащитники оказывают им всяческую помощь в попытках легализации в Украине. Периодически даже появляется надежда, что вот-вот ситуация нормализуется. К примеру, в ноябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко, отвечая на петицию о предоставлении гражданства иностранцам, которые защищали Украину в АТО, заявил, что в МВД и ГМС направлено письмо с поручением «незамедлительно» оказывать консультационную помощь лицам, защищавшим и защищающим территориальную целостность Украины, если они пожелают получить украинское гражданство. Также гарант пообещал, что, как только документы этих людей будут поступать в Комиссию при президенте по вопросам гражданства, они будут «безотлагательно» им рассмотрены.

Восемь сотен новых граждан – ни одного военного

Впрочем, на практике, это никак не повышает вероятность получить украинское гражданство тем нерезидентам, кто, не будучи украинцем, встал в российско-украинском конфликте на сторону Украины. В Администрации президента УНИАН сообщили, что в 2016 году было проведено шесть заседаний Комиссии при президенте по вопросам гражданства, а в гражданство Украины соответствующими указами главы государства было принято 851 человек.

Между тем, по словам главы общественной организации «Твой путь» Александра Ивашкова, ни одного иностранного военнослужащего в этом числе новых граждан Украины – нет. Дело в том, что за все время боевых действий только четверо иностранцев, воюющих за Украину, получили гражданство нашей страны. Последним был Илья Богданов – бывший офицер ФСБ, который летом 2014 года перешел на сторону Украины и защищал Донецкий аэропорт. Президентский указ о предоставлении ему статуса гражданина Украины был издан еще в феврале 2015 года.

Стоит отметить, что с тех пор документы на получение украинского гражданства легионеры АТО исправно направляли и в Государственную миграционную службу. Некоторым улыбалась удача, и их документы ГМС отправляла на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, но… эти документы не становились основанием для подписания Петром Порошенко соответствующих указов.

Эффективность работы этой Комиссии, в принципе, вызывает вопросы. К примеру, документы Сергея Петровичева («Рубина») уже два раза были в Администрации президента. В первый раз – в конце 2015 года. Тогда комиссия вынесла положительный вердикт, однако прошло время, а президент соответствующий указ так и не подписал. После этого в Администрации Президента заявили, что необходимо провести новое заседание, поскольку были приняты новые законы, и немного изменился состав комиссии. Вторая комиссия по делу «Рубина» состоялось в мае 2016-го. В этот раз, в ведомстве сослались на отсутствие справки о несудимости и документы Петровичева были возвращены в миграционную службу.

Собственно, в этом контексте, вопрос «почему среди восьми сотен человек нет ни одного участника военных действий» – вопрос, скорее, моральный, поскольку формальное объяснение имеется: ни в Комиссии по вопросам гражданства, ни в Государственной миграционной службе, не обращают внимание, подает ли документы на получение гражданства защитник Украины.

Бюрократия сильнее здравого смысла

Так, на запрос УНИАН в Администрации президента ответили, что документы людей, которые получают гражданство Украины на общих основаниях, не содержат в себе информации о том, являются ли эти люди военными, которые защищали Украину, добровольно отправившись в АТО не будучи гражданами нашей страны. Более того, «информация, которая содержалась в преимущественном большинстве материалов относительно принятия в гражданство Украины лиц, которые имеют особые заслуги перед Украиной, и лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, не позволяет однозначно идентифицировать их как таких, что принимали непосредственное участие в военных действиях в районе проведения АТО».

В этой связи, если какой-либо пакет документов требовал «доработки и устранения недостатков», Комиссия просто отправляла их в ГМС, особо не вникая и не разбираясь, кто и зачем обращается за украинским паспортом.

В АП также отметили, что наиболее распространенными причинами возврата были названы «технические ошибки, оформление с нарушением требований законодательства представлений на имя Президента Украины и отсутствие в представленных материалах предусмотренных законодательством документов». В случае легионеров-иностранцев в АТО, камнем преткновения является отсутствие справки о несудимости.

В Государственной миграционной службе в ответ на запрос УНИАН сообщили, что в гражданство Украины не принимаются лица «осужденные в Украине за тяжкие и особо тяжкие преступления (до погашения или снятия судимости) или совершившие такого уровня угрозы преступления на территории другого государства». Именно поэтому к наличию справки о несудимости в пакете документов на получение украинского гражданства такие высокие требования.

Вместе с тем, чиновники напрочь отказываются взять во внимание тот факт, что иностранцы – защитники Украины, желающие стать гражданами страны, которую защищают, не могут безопасно для себя пересечь границу той же России для получения справки, не «загремев» за решетку (от 3 до 5 лет лишения свободы им гарантированы). По словам правозащитников, в принципе, и посещение российского консульства для этих людей – небезопасно.

Правозащитница, координатор «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук называет сложившуюся ситуацию нонсенсом. «Понятное дело, что человека, который воевал на стороне Украины в зоне АТО, на территории России ждет уголовная ответственность. Даже если у него не было судимости, она сразу же появится», – подчеркивает она.

Нерешенные проблемы

Неожиданным решением этой проблемы активистам показалось заявление Министерства внутренних дел о том, что с 1 февраля текущего года сервисные центры МВД по всей Украине будут обязаны выдавать справку о несудимости, вне зависимости от места регистрации заказчика. «Справки будут выдаваться бесплатно, в течение 30 календарных дней со дня запроса», – заявил министр Арсен Аваков.

Могут ли воспользоваться этим сервисом неграждане Украины, УНИАН уточнил у советника министра МВД Зоряна Шкиряка. «Да, такие справки о несудимости могут предоставляться и иностранным гражданам, которые стремятся получить украинское гражданство», - отметил он.

Но, к сожалению, говорить о победе было рано. Корреспондент УНИАН обратилась непосредственно в Главный сервисный центр МВД, и представившись гражданкой России, которая заинтересована в получении украинского гражданства, сообщила, что не может по ряду серьезных причин самостоятельно съездить за справкой на «родину», в РФ. Однако на вопрос, можно ли такой документ получить через сервисный центр МВД, получила ответ – нет.

В Департаменте информационных технологий МВД УНИАН подтвердили, что они выдают только справки о несудимости на территории Украины.

Координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач рассказала, что сервисные центры МВД смогут выдавать только справки, «подтверждающие факт несудимости человека на территории Украины». Что касается потенциальных судимостей на территории других стран – на практике требуется такая справка из страны происхождения. Более того, по ее словам, сервисные центры МВД не уполномочены освидетельствовать факт судимости/несудимости в других странах и, к сожалению, не уполномочены отправлять запросы в другие страны, чтобы получить эту информацию.

В принципе, специалисты полагают, что официальным ведомствам давно пора упростить бюрократические перипетии, усложняющие жизнь воюющим за Украину иностранцам. Придумывать «велосипед» нет необходимости – можно пробовать использовать правовые механизмы на основе уже существующих в международном праве. «Можно действовать по аналогии с механизмами, которые существуют для того, чтобы получить правовой статус беженцев или искателей убежища, которые лишены возможности получить какие-либо документы от официальных органов государства, из которого они переехали, чтобы защитить свою жизнь, здоровье или свободу», – объясняет Александра Матвийчук.

Как известно, от беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, украинское законодательство не требует предоставление справки о несудимости.

Поскольку по закону, легионеры не являются ни беженцами, ни лицами, нуждающимися в дополнительной защите, для них процедура получения гражданства происходит по общим правилам. В результате, ни ГМС, ни Комиссия по вопросам гражданства при президенте, не могут увидеть в пакете документов, подает ли его защитник Украины. А как же обещания президента Украины о том, что все службы будут «незамедлительно оказывать консультационную помощь лицам, защищавшим и защищающим территориальную целостность Украины, если они пожелают получить украинское гражданство»? Или о том, что при поступлении документов от таких людей в Комиссию при президенте по вопросам гражданства «документы указанных лиц будут рассмотрены безотлагательно»?

К сожалению, на сегодняшний день, те, кто встал на защиту Украины, все еще не заслужили к себе такого «безотлатательного» внимания.

Ирина Шевченко