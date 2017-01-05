В Днепре спасатели достали собаку из бетонной ловушки (фоторепортаж)

Так, в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи населению по изъятию животного, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как отмечается, с помощью электростанции Hitachi, перфоратора и болгарки было вырезано отверстие в бетонном ограждении. После этого с использованием спасательной веревки и кошмы изъяли собаку, которая застряла на глубине 2 метров.

В 16:15 событие завершено. К спасению животного привлекались спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС области в составе 4 человек личного состава на автомобили АРА.