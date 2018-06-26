Молдавское вино: низкое качество или политическая неблагонадежность?

О целесообразности запрета Российской Федерацией ввоза молдавских вин и о том, как это коснется украинских производителей, УНИАН поинтересовалось у экспертов и производителей вина

«У НАС САМИХ НЕ НАШЛОСЬ ДАЖЕ БУТЫЛКИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ВИНА ДЛЯ УКРАИНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА»

Анатолий Белоус, директор опытно-производственного виноградного хозяйства им. А.Суворова:

Молдавское вино плохое. И Россия абсолютно справедливо выдвигает требования к его качеству. Нам тоже не мешало бы выдвигать такие требования. У нас в Украине поставки молдавского вина происходят тем же образом, что и в России до недавнего времени: молдаване дают взятки менеджерам магазинов и на прилавках появляются бутылки в форме девушки, скрипки или других примамбасов. А пить в итоге нечего. При этом они выдают вино за высокосортное, а по-хорошему, они его должны продавать не дороже, чем гривна за литр. К вину должен прилагаться паспорт – сертификат происхождения, в котором бы указывалось, где вырощен виноград, и, заканчивая тем, где переработан с полной информацией о заводе. К слову, мы, украинские производители винограда и вина, и сами небезгрешны. Вчера к нам в хозяйство приезжал Виктор Ющенко, и когда мы планировали, как угостить Президента, ни у одного из крупных производителей Болградского района не оказалось сертификата на наше вино. К сожалению, у нас нет вертикали, которая бы проверяла качество бутылочного вина. Если я пойду жаловаться в налоговую на недобросовестного производителя, то мне там скажут: человек платит налоги, и мне все равно, как он делает вино: из порошка, воды и сахара, или из винограда. Общество прав защиты потребителей не имеет лаборатории и не сможет сделать анализ. И никто в итоге не контролирует качество виноматериала. Мы залиты плохим молдавским вином, но и наши виноделы зачастую заботятся о том, как поймать «рыбку в мутной воде», заработать побольше денег, а не сделать качественный напиток. В утешение могу сказать, что традиции виноделия не утрачены, но на хорошее вино нет спроса. Сейчас сезон, машины в длинных очередях сдают на винзавод «Зайбер», дешевый сорт, из которого потом наделают якобы вино «Кагор». А «Кагор» делается только из высокосортного винограда сортов «Каберне», «Бастардо Магарача», «Одесский черный». Вобщем, обнять и плакать этот нынешний кагор.

Запрет ввоза в Россию молдавского вина прямиком бьет по украинским виноградарям. Потому что сегодня молдавский виноград продают по 25 центов за килограмм. Недалеко от нас в Комратском районе (территория Молдовы – УНИАН) стоят восемь тысяч тонн винограда. Их винзаводы не берут виноград, потому что у них нет реальных шансов сбыть свое вино. Они хотят завезти виноград в Украину, у нас ведь сквозная пошлина никакая – ноль. Мы, виноградари, хотим за свой виноград белых технических сортов, за шампанский виноматериал гривну восемьдесят, а молдаване хотят за свой плохой - двадцать пять центов. Наши винзаводы, естественно, захотят сэкономить пятьдесят копеек, а мы останемся со своим виноградом.

«В УПАДКЕ МОЛДАВСКОГО ВИНОДЕЛИЯ ВИНОВАТ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС»

Валерий Кентулов, директор научно-производственного объединения «Нива», включающего замкнутый цикл - от производства винограда до разлива вина:

Я думаю, что санитарных врачей России меньше всего заботила политика, когда они выносили вердикт о запрете. Качество молдавского вина – низкое.

Можно сколько угодно искать политические мотивы. Но молдавские виноделы серьезно расслабились. Другое дело, что в этом можно обвинить и российских предпринимателей. Пятьдесят процентов мощностей молдавских винзаводов куплены российскими компаниями. Они очень заботились об удешевлении готовой продукции, а низкая цена обеспечивается только за счет низкого качества. Не бывает в виноделии дешевого и качественного вина. Сегодня ситуация с молдавским вином сказывается и на нашем рынке, молдаване сбросили цену на виноматериалы. Дешевое низкокачественное вино из Молдовы на наших рынках больно бьет и по нашим виноградарям и по винопроизводителям. Наши винопроизводители тоже будет в результате вводить технологии, которые будут удешевлять стоимость готового продукта. Уже не говорю о том, что это не на пользу вкусу и здоровью простого потребителя.

«МОЛДАВСКИМ ВИНОМ НЕ БРЕЗГОВАЛА АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА»

Лидия Заднипряная, главный технолог винодельческого предприятия «Велес»:

Я полагаю, что в основе запрета молдавского вина лежат и политические мотивы, и проблема качества. Когда я читаю заключение российских экспертов, что молдавское вино содержит вещества, опасные для жизни, я в это не верю. Молдова имеет замечательные традиции. Я всю жизнь работала в химико-технологической лаборатории госслужбы по охране сортов растений. Мы занимались микровиноделием, давали технологическую оценку всем сортам винограда. И абсолютно точно знаю, что отдельные виды молдавского вина во времена Советского Союза отправлялись в Англию (в одном из молдавских совхозов работала моя одноклассница). Но в Молдове, начиная с 1985 года, были выкорчеваны классические сорта винограда, а взамен их высаживались гибридные сорта, из которых изготовить качественное вино – невозможно. Тот объем вина, который вырабатывает Молдова, невозможно произвести с тех площадей, которые у них занимают виноградники, не прибегнув при этом к каким-то...не вполне честным технологиям.

Итальянцы, немцы скупают в Молдове предприятия, устанавливают свои линии, но это не избавляет их вино от ароматизаторов и фальсификатов. Хотя, справедливости ради надо заметить, в Молдове есть двадцать пять наименований вин, которые создавались под патронатом Президента. И в качестве этих марок можно не сомневаться. Так что какие-то - не очень большие - объемы вина хорошего вина в Молдове есть.

ОпрашивалаЛана Самохвалова