Николай Сивульский: Все идет к тому, чтобы за долги Нефтегаза отдать ГТС

Фракция БЮТ инициировала создание временной следственной комиссии по расследованию объективности установления новых тарифов на природный газ, возглавить которую должен был член БЮТ Николай Сивульский. Однако стараниями первого вице-спикера Адама Мартынюка текст постановления изменили: возглавить комиссию предложили коммунистке Алле Александровской, а к пунктам добавили расследование бывших долгов ЕЭСУ. Благодаря первому вице-спикеру текст постановления был поставлен на голосование, и его как бы приняли. Впрочем, Председатель Верховной Рады Александр Мороз встретился и пообещал “бютовцам” разобраться с таким парламентским хулиганством. УНИАН задал несколько вопросов фигуранту этого парламентского скандала Николаю Сивульскому.

ЦЕНА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАКРУЧЕНА ВТРОЕ – Николай Иванович, так кто возглавляет комиссию? – Давайте дождемся официального выхода постановления. Мороз пообещал и объявил с трибуны о передаче материалов в Регламентный комитет. Потому что со стороны Мартынюка было грубое нарушение Регламента. В частности, тот пункт про ЕЭСУ был включен с голоса. Фактически постановления нет – ни того, ни другого. Поэтому давайте подождем.

– Что Вы хотели объяснить людям, если бы возглавили комиссию по расследованию причин повышения тарифов для населения? – В 2005 году до отставки правительства Тимошенко я работал председателем ГлавКРУ. Было достаточно времени, чтобы понять, что делается в газовой сфере. Увидеть, какие там проблемы, какие злоупотребления. Сейчас я работаю членом комиссии, которая была создана Постановлением Верховной Рады от 4 августа этого года. Это комиссия по вопросам проверки и обеспечения природным газом украинских потребителей, которую возглавляет Андрей Деркач. Мы уже провели серию заседаний. Мне поручено изучать финансово-хозяйственную деятельность НАК “Нефтегаз Украины”.

4 сентября мы провели заседание, где заслушали начальника государственной инспекции по контролю за ценами Анатолия Козленко. Он представил интересные данные о себестоимости добычи газа. Несмотря на избыточные расходы, которые есть в системе Нефтегаза, себестоимость газа сегодня составляет 114,8 гривни за тысячу кубических метров. А продают его населению, если есть счетчик по 40,4 копейки за кубометр (404 гривни за тысячу кубов), предприятиям – по 414 гривен. Если же счетчика у вас нет, то цена – 444 гривен за тысячу кубометров. Почти втрое дороже.

Почему такие накрутки? Появилась необходимость разобраться в этих расходах, явно очевидных, и возникла инициатива создать комиссию, которая бы занималась именно этим узким вопросом.

В первый раз с системой таких накруток я ознакомился, когда работал руководителем КРУ. Мы говорили о том, что саму холдингов на железной дороге в нефтегазовой сфере следует ликвидировать. Она была создана со специальной целью: все работают, а деньги делит один. Тот, кто возглавляет структуру. Такая концентрация финансовых потоков была создана умышленно, она подрывает хозрасчеты, противоречит здравому смыслу и порождает массовые злоупотребления.

Приведу маленький пример. Есть такая структура – “Нефтегазкомплект”. Через нее проходят сотни миллионов долларов... Когда мы провели анализ, то выяснилось, что 70 процентов поставок им осуществляют посредники – есть у них такая верная любовь к посредникам. Скажем, существует официальное представительство зарубежной фирмы, которая поставляет в Украину бульдозеры. При нефтедобыче нужны бульдозеры, потому что кампания проводит значительные земляные работы. Но они почему-то бульдозеры покупают не у официального представителя, а перекупают у посредника, который покупает их в представительстве, а стоимость товара растет в два-три раза. А затем этот бульдозер “кладут на баланс”, и он ложится на себестоимость добычи.

Поэтому необходимость в такой контролирующей комиссии существует.

– Будет ли газ еще дорожать? – Наши власть предержащие уже приравняли отпускные внутренние цены на газ к импортным. Сейчас это 95 долларов за тысячу кубов, с сентября – 135 долларов, и он будет дорожать. В соглашениях записано, что газ который находится в хранилищах, отпускается по 230 долларов. Если будут морозы, и нам не будет хватать газ, мы начнем брать газ из хранилищ. По какой цене он пойдет? Не по 135 долларов. А по 230, как минимум...

– Почему Нефтегаз стал убыточной структурой? – Потому что были непроизводительные расходы. Система НАК это – аппарат, управляющий акциями своих “дочерей”, делит деньги и определяет направления использования средств. Непроизводительные расходы имеют место по всем направлениям. Это и закупка материальных ресурсов, и неэффективные инвестиционные проекты. Все это было отражено в соответствующих документах, которые во время моего руководства ГлавКРУ были направлены Виктору Андреевичу. Я выступал с конкретным предложением – прекратить деятельность холдинга.

Сейчас НАК набрал кредитов – на 1 января это был 1,6 млрд. долларов, в начале этого года взяли дополнительно свыше 300 млн. долларов. Все кредиты идут на проедание.

Но что интересно: во всех кредитных документах фигурирует одно положение: не может быть реструктуризации Нефтегаза, изменения сферы деятельности и все такое. А также содержится норма о возможности обращения взыскания на имущество компании. Сейчас я хочу поставить вопрос юристам, работавшим над кредитными договорами. Когда-то Ивченко говорил, что никакого обеспечения (залогового имущества. – Автор) те кредиты не имеют.

Если под обеспечением понимать отдельно выделенный объект, под который пишется договор залога и этим объектом можно распоряжаться только в границах, определенных договором, то его нет. Но это не единственная форма залога. Есть другая форма залога – обращение на все имущество. И нас обеспокоило то обстоятельство, что в кредитных договорах все реализуется по английскому прецедентному праву (в Великобритании норм, как таковых, нет, там есть традиции и подходы). И когда это будет решаться через лондонский суд, я не уверен, что на нашу ГТС в качесте объекта, запрещенного к приватизации и находящегося в пользовании НАК, не будет обращено взыскание, если НАК не сможет погасить кредитные обязательства. А как он сможет погасить? Буквально вчера я видел результаты аудита Ernst and Yang: 1,8 миллиардов – убытки кампании за прошлый год, за первое полугодие 2006 года – также убытки.

В одном из договоров НАК и лондонской кампании, которая в июне дала кредит на 200 миллионов долларов, прямым текстом так и написано, залоговым имуществом является газотранспортная система Украины.

ЕСЛИ БЫ Я РУКОВОДИЛ ТЭК, ТО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИЛСЯ БЫ В СТОКГОЛЬМСКИЙ СУД С ИСКОМ ОБ ОТМЕНЕ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ ГАЗОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ – Одно издание недавно разместило картину, как Бойко где-то на кольцевой дороге с кем-то обсуждает перспективы частного НАК и участие этой частной структуры в газотранспортном консорциуме. – Это вопрос давайте зададим Бойко. Ему можно адресовать также вопрос, почему до сих пор мы не имеем системы учета газа, поступающего на территорию Украины.

Одна из задач, которая ставилась с первых лет независимости, – системы учета газа должны быть на территории Украины. Учет есть в России – на границе с Украиной. Туда мы делегируем людей, которые вместе с россиянами подписывают документы, измеряют системы давления и определяют, сколько было прокачано газа. Я не уверен, что нам дают достоверную информацию.

В свое время по поручению правительства была создана рабочая группа, которой я руководил, – туда входили разные специалисты, в том числе и правоохранители. Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать точного учета газа, заходящего в Украину. Прошло 15 лет, и Украина до сих пор не знает, сколько реально газа заходит на ее территорию.

– ЕС буквально пообещал Януковичу поставить газовые счетчики на газо- и нефтепроводах. – Европе поднадоела такая бесконтрольность, и она решила поставить счетчики.

Кстати, существует Европейская энергетическая хартия, которую ратифицировали многие страны, а Россия ратифицировать не хочет. И здесь абсолютно конкретный ее интерес. Если Россия ратифицирует энергетическую хартию, то тогда дорогой потребитель заходит в Туркменистан, покупает там газ, и все страны, подписавшие хартию (Узбекистан, Казахстан, Россия), обязаны им дать свободный доступ к трубе. А не ратифицировав хартию, Россия не дает свободного доступа к трубе, а держит всех за горло. Говорит, кто хочет брать туркменский газ – договаривайтесь с нами. Условия транзита таковы: работайте с нашими компаниями-посредниками. Сначала была Итера, потом Евралтрансгаз, потом появился РосУкрЭнерго.

Стратегическая задача России – взять под контроль всю газотранспортную систему, обеспечивающую поставки среднеазиатского и российского газа в Европу. Вполне вероятно, что эти кредиты, которые набрала НАК “Нефтегаз”, будучи убыточной, могут привести к сдаче нашей трубы.

Но я не буду говорить что-то заранее, мы в рамках комиссии Андрея Деркача проводим исследование проблемы, с привлечением специалистов для того, чтобы информировать высший законодательный орган: есть ли такая угроза и насколько она серьезна.

– Николай Иванович, Вы сейчас в оппозиции. Но представим ситуацию, что Вы пришли к власти и стали вице-премьером по ТЭК. Каковы Ваши первые шаги? – Немедленное обращение в Стокгольмский суд с иском о признании недействительными при определенных обстоятельствах заключены украинско-российские газовые соглашения. Эти обстоятельства нами проработаны с точки зрения международного права, настолько четко, что мы бы его точно выиграли. И мы бы обязали Россию еще до 1 января 2009 года в счет транзитной работы платить нам газом в натуре по 50 долларов за тысячу кубических метров. И тогда вопрос ценовой политики был бы совсем другим.

– Вы верить в реальность такого решения проблемы? – Это вопрос желания. Мы живем в глобальном мире, который борется с терроризмом, грязными деньгами и разными сделками. Выиграть этот суд можно было бы элементарно...

– Это же не факт, что Россия бы выполняла решение суда. – Помните, как Россия на два дня перекрыла трубу. Кого поддержал мир? Не хватило духа у руководства ТЭК выдержать. Уже Россия начала трубу открывать, Ивченко поехал и подписал позорное соглашение.

Вы должны донести людям, что он сделал.

У нас были стабильные долгосрочные отношения с Россией, межправительственные и межгосударственные соглашения, которые фиксировали жесткую связь транзита и плату за транзит в натуре. У нас была ситуация, когда цена на газ нас не интересовала. Потому что за транзитные работы мы получали определенные объемы газа. Здесь есть своя логика, потому что ГТС сама качает газ, она работает на газу. Мы получаем газ за то, чтобы перекачивать его, и часть остается для реализации на внутреннем рынке Украины. Около 6 миллиардов кубометров потребляла ГТС Украины.

Если Россия говорила: “Вы установили нам цену 1,75 доллара за перекачку тысячи кубометров на 100 километров, тогда цена – 80 долларов за тысячу кубов”. Это того газа, который идет за оплату транзитной работы. Поработали мы так два года. А затем говорим: нет, давайте снизим вам ставку оплаты за транзит – это нам было выгодно, потому что мы получали среднеазиатский газ на транзит. Мы снижаем ставки платы за транзит, а вы снижаете цену на газ. Но количество остается тем же, около 20 миллиардов.

Как бы цена не менялась, это происходит синхронно. Это было до 2009 года включительно закреплено в соглашениях.

Ивченко сделал вот что. Ставку платы за транзит установил на уровне 1,6 доллара при 95 дол. – за газ. А у нас было 1,75 при 80.

Ставка транзита явно льготная, и записал он ее на 30 лет! Через пять лет этих денег не будет хватать на то, чтобы вообще работала ГТС. И тогда вся Украина будет из своего бюджета давать деньги, потому что кто-то подписал гарантию РосУкрЭнерго на 30 лет.

– А зачем он это сделал? – А это вопрос – к нему. Чем он руководствовался? И какой он – государственный деятель.

Мол, мне давали газ, я денег не видел. В результате он выиграл где-то 15 или 20 миллионов долларов, а проиграл 13 миллиардов кубов.

Была неофициальная информация, что в неофициальной части, посвященной этому соглашению, принимал участие Семен Юдкович Могилевич, человек организовавший Евралтрансгаз и разыскиваемый Соединенными Штатами за совершение преступлений на их территории.

Схема та же – что у Евралтрансгаза, что у РосУкрЭнерго. Все объемы туркменского газа продаются так. Между Украиной как государством и Туркменистаном есть соглашение. На границе Туркмении Евралтрансгаз, а ныне РосУкрЭнерго покупает газ за ту цену, за которую он отпускаются государству Украина. И на эту сумму на границе Россия – Украина мы получаем от РосУкрЭнерго. Мы недополучаем почти треть, которую забирает РосУкрЭнерго за работу. Следовательно, конечная цена для Украины составляла 92 доллара уже в 2005 году. Газ стоил сорок, а мы покупали по 92.

– А теперь, как? За какую цену покупает РосУкрЭнерго газ на границе с Туркменией? – По 50 – в начале этого года. А дальше неизвестно, как будет, потому что Туркменбаши говорит: вы делаете бизнес на моем газе, а я тоже хочу. Хочет до ста поднять.

– А теперь Украина покупает по 95. То есть разницу 45 долларов забирает РосУкрЭнерго? – Схема выглядит несколько сложнее, но приблизительно так, как вы сказали.

– Вы говорили об участии в этих многих должностных лиц... – По официальным документам, по встрече между руководителями государств мы видим, как процесс происходил и кто за ним стоял. Я видел официальный документ, в котором было написано, что со стороны Украины ее интересы представляют Юрий Бойко и Игорь Воронин. Воронин – это заместитель председателя НАК. А с Бойко – в то время первый заместитель министра топлива и энергетики, который представлял зарубежную фирму в координационном совете. Ситуация интересная, но это не наша компетенция, а правоохранительных органов.

– Говорили, что РосУкрЭнерго – это фирма, которая служит для отмывания денег лично Путина? – Могу сказать четко, что российская сторона в ней представлена и имеет половину, а мы – вообще ничего не имеем. Почему-то в этой кампании представлен бизнесмен Фирташ, а не государство.

“НАША УКРАИНА” ХОЧЕТ ДЕРЖАТЬ КОАЛИЦИЮ ЗА ГОРЛО – Вопрос по текущей ситуации: прогнозируется, что из БЮТ выйдут до тридцати бизнесменов... – Пока ожидается, что выйдет восемь человек. Это – все. Ажиотажа с выходом нет.

– Войдет ли “Наша Украина” в коалицию? – Она уже там, потому что там ее министры. Речь о другом, добьется ли “Наша Украина”, чтобы коалиция была создана на ее условиях. Сейчас ключевой вопрос заключается в том, входит ли НУ как политическая сила, которая проиграла и присоединяется, или как полноправный участник, который может что-то определять. В первом случае она ничего не будет определять. Ради осуществления второго варианта нужно, чтобы какая-то политическая сила вышла из коалиции. На это больше всего подходит КПУ. И тогда НУ может держать коалицию за горло. Она их разрушает, правительство идет в отставку и заново начинается процесс. Но Партия регионов никогда не это не пойдет, и речь сейчас идет об условиях сдачи “Нашей Украины”.

– Юлия Тимошенко говорит, что занимается созданием межпарламентского оппозиционного объединения...

– Да. Туда войдут члены Социалистической партии, и часть “Нашей Украины”. Не могут КУН и НРУ входить в союз с силой, которая провозглашала: нет – реабилитации ОУН–УПА.

Беседу вела Лана Самохвалова