Евгений Кушнарев: Кучма предвидел, что Тимошенко сильно ”выстрелит”

Опытный чиновник, бывший губернатор Харьковской области, бывший глава Администрации Президента Кучмы Евгений Кушнарев - сейчас личность весьма популярная среди бело-голубого электората. И в такой же степени одиозная - для оранжевого. В Партии регионов, всегда ощущавшей проблемы с красноречием, Евгений Петрович выделяется тем, что может четко и аргументированно изложить свое мнение...

АХМЕТОВУ ПОМЫКАТЬ ПАРТИЕЙ НЕ ПОЗВОЛЕНО? Евгений Петрович, не кажется ли Вам, что в то суровое время, когда Президент размышляет о судьбе парламентской коалиции, колеблясь кому отдать руку и сердце, вы декларируете такие аппетиты, которые рискуют сорвать все переговоры? Вы хотите все ключевые портфели Кабмина... Или Вы так стимулируете Президента, чтобы он быстрее принимал решение?

Мы не хотим никого пугать, стимулировать, загонять в угол. Мы хотим, чтобы наша позиция была понятна обществу. Мы готовы взять на себя ответственность за судьбу Украины. Мы знаем, что надо сделать, чтобы остановить экономическую катастрофу и выйти на траекторию экономического роста и повышения благосостояния людей. Но это очень серьезная задача, она требует необходимого объема власти. Кусочком власти ее не решить. Либо мы получаем власть, а с ней ответственность, либо это пусть делают другие. Вот в чем наша позиция.

Но при этом “торг уместен”? Прежде всего, необходимы нормальные переговоры, в результате которых всегда достигается компромисс. Но я сразу же хочу заметить: есть вещи принципиальные - должность премьер-министра, необходимый объем полномочий для осуществления экономических реформ, вертикаль власти. И есть вопросы, по которым можно и нужно договариваться в том, что касается объемов, сроков, очередности. Наша позиция будет гибкой.

А по-вашему, бизнес и политические группы, представленные в Вашей партии, способны провести такие системные реформы? Бизнес, представленный в нашей фракции, подталкивает нас к решительным действиям по восстановлению нормальной экономической жизни в стране. Волюнтаристские и популистские действия Тимошенко, а потом и Єханурова разбалансировали экономику. Специалисты прекрасно осознают всю остроту положения, и тот неминуемый экономический коллапс, к которому мы приближаемся. Это видим и мы, люди с достаточно большим опытом государственного управления. И потому мы говорим: необходимы срочные скоординированы меры, осуществить которые можно при соответствующем объеме полномочий. Сам по себе бизнес, представленный в нашей партии, не претендует на то, чтобы управлять государством. И если кого-то пугает, что представители бизнеса в Партии регионов пошли в Верховную Раду, чтобы обеспечивать привилегии своему бизнесу, то хочу сказать: предприниматели в нашей партии, безусловно, влияют на формирование партийной позиции, но они не помыкают партией. Заявляю об этом со всей ответственностью.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕСТЬ, ИМЯ ЕЙ – ПИСКУН? В вашей последней книге “Рыжий конь. Записки контрреволюционера” интересны моменты, которые я воспринимаю как извинение или оправдание Ваших действий в Северодонецке, но при этом Вы продолжаете развивать тему федерализма. Для чего это Вам? Нет, я не хотел бы, чтобы это воспринималось, как извинения за Северодонецк. Сомнения, которые были в Северодонецке, я не скрывал. Но я не жалею о том, что было на этом съезде. Если бы этого не было, все могло развиваться намного хуже. Та эйфория, в которой находились оранжевые, и в первую очередь радикальное крыло Майдана могла толкнуть их на силовой захват власти. Они сами признавались, что готовы были взять власть силой. А такие действия могли вызывать мощную неуправляемую реакцию Востока и Юга, прежде всего Донбасса. Северодонецк был холодным душем. Тарас Стецькив в одном интервью признавался, что они готовы были взять власть еще в первую неделю, но боялись расколоть государство. Боялись, что они установят контроль над Киевом, но не установят контроль над страной. И именно наша решительная позиция направила их сомнения в интересах эволюционного варианта. Они сели за стол переговоров, и эти переговоры тяжело, но вывели страну из состояния гражданского конфликта.

Удалось ли преодолеть раскол? Я не вижу сегодня угрозы раскола. Хотя теоретически такая угроза есть всегда. Как бы кому-то ни хотелось об этом забыть, но Украина состоит из разных частей. И если сегодня эти части срослись, то следует сделать все, чтобы даже рубцы зажили, и никто об этом больше не вспоминал. Но малейшие неуклюжие шаги политиков могут стать фактором раскола, и эти швы могут проявиться. Революция – это насилие. Насилие над 13 миллионами граждан Украины, которые живут на Востоке Украины. И именно революция принесла в Украину угрозу раскола.

Обвинение в сепаратизме с Вас не снято?

Формально не снято, дело не закрыто, но оно не имеет никакого развития, потому что не хватает доказательной базы. Есть жалкие выводы неспециализированной экспертизы, которые ни одним судом не будут приняты.

Вы говорили, что после революции существовали списки людей, на которых якобы должны были заводить уголовные дела...

Списки существовали. Кто их автор и было ли там несколько авторов, мы еще попробуем выяснить. Но сегодня у меня есть основания говорить, что они существовали и неоднократно рассматривались при участии Президента. Другое дело, что формирование доказательной базы возлагалось на МВД и лично на Луценко. И он в этом жанре достиг незаурядных успехов. К счастью, дела лепились неквалифицированно, бездоказательно, потому Генпрокуратура не взяла на себя ответственности за такое масштабное беззаконие. Я думаю, что полно и честно об этом сможет рассказать Пискун. Мне интересно было бы в этом разобраться. Не потому, что я сам был фигурантом, а потому что репрессии в наше время в европейской стране недопустимы. Во время обострения оранжевой революции представить не мог, что события будут развиваться именно так, и что я стану фигурантом вымышленного уголовного дела.

Что ожидает Украину после конституционной реформы? Реформа была необходима, хотя она и не безупречна. Меня тревожит то, что у Кабинета министров по-прежнему будут два хозяина: собственно, премьер и Президент с его администрацией. А где администрация, там и “любі друзі”, которые уже привнесли в общественную жизнь столько негатива. Это следует видеть, и осторожно корректировать, как и спорные моменты, связанные с общим надзором прокуратуры, с императивным мандатом. Для того, чтобы реформа по-настоящему работала, нужно провести ее второй этап – реформу местного самоуправления.

СКОЛЬКО ИЗВИЛИН В МОЗГУ “РЕГИОНОВ”? Дмитрий Выдрин, который консультировал вашу партию в 2002 году, сравнивал донецкую элиту с динозавром: “туша” большая, а голова маленькая. Смотрю, с одной стороны, на Ваш список - Скудар, Кушнарев – мозгов вроде бы стало больше, но дальше - охрана, водители, тренеры... Некоторые эксперты констатируют деградацию парламентаризма... Если Выдрин так думает, это его право. Я с ним не согласен.

В случае, если Вы придете к власти, предпримете ли Вы радикальную ревизию внешних приоритетов? Отказ от НАТО или заявления о ЕЭП воспринимаются интеллигенцией как однозначный шаг назад... Вы затронули проблему ответственности политической элиты за курс, который предлагается обществу. Элита не может мыслить и действовать в отрыве от настроений основной массы народа. С другой стороны, именно элита предназначена брать на себя ответственность, объяснять, предлагать, прививать обществу то, чего общество пока еще не воспринимает. Элита тогда элита, когда она видит перспективу и избирает правильный путь развития. Даже когда этот путь тревожный, непонятный, элита - если она обладает авторитетом, - способна убедить общество, что нужно двигаться именно так. В демократической стране она способна убедить. В авторитарной – заставить. И вот мы перед фактом, 80 процентов наших людей боятся НАТО, не понимают его и не хотят туда идти. Они видят в нашем вступлении в НАТО угрозу ухудшения отношений с Россией. Имеем ли право мы, как политики, игнорировать этот факт? Даже когда мы видим некоторые положительные моменты, связанные из НАТО? Партия народа должна быть в этом вопросе с народом. На сегодня наша позиция однозначна: НАТО – нет. Меня спрашивают: это – навсегда? А я говорю: откуда я знаю, что будет через десять лет? Может, блока уже не будет, а может он приобретет такой авторитет, что настроения общества изменятся, и уже 80 процентов людей будут требовать немедленного вступления в него.

А теперь о федерализме... Конечно, его нельзя ввести одним декретом или законом. Федерализм, это – направление движения, и сколько к нему идти, я не буду прогнозировать, но если мы отправимся в этот путь, то я как политик буду считать, что мы предприняли правильный шаг и ни в чем не отошли от того, что обещали людям. Проведем, скажем, второй этап конституционной реформы, перейдем к выборности руководителей областей и районов, обеспечим децентрализацию власти и бюджета, выйдем на договорные отношения центра и регионов – решим большую часть вопросов, на которых базируется федерализм как форма государственного строя.

КУЧМА – ЭТО ВТОРОЙ ГЛОБА? Вы встречаетесь с Кучмой? В последний раз мы говорили с ним в октябре прошлого года. Он внимательно следит за событиями в стране и за ее пределами. Он знал, что было объявлено о создании избирательного блока Януковича, в котором должна была быть и партия “Новая демократия”, которую возглавлял я. Он поинтересовался, будет ли создан такой блок. Я сказал, что мы будем объединяться на основе индивидуального членства. Поговорили о будущих выборах, он тогда уже предвидел неудачу “Нашей Украины” и прогнозировал, что Тимошенко может очень сильно “выстрелить”, потому что прекрасно знал, как она умеет играть на настроениях масс и как тонко чувствует нюансы общественных настроений. Леонид Даниилович говорил тогда: “Вашим основным соперником будет не “Наша Украина”, а Тимошенко”. Я спорил, говорил, что при наличии админресурса НУ обойдет Юлю хотя бы на 2-3 процента, но он оказался дальновиднее. Хотя все социологи до последнего прогнозировали второе место “Нашей Украиной”.

ЯНУКОВИЧ НЕ МЛАДШИЙ, НО И НЕ СТАРШИЙ? Какие у вас отношения с Януковичем - дружеские, партнерские? У нас равноправные отношения, потому что у них есть своя история. Мы оба были губернаторами, а в среде губернаторов не были младших и старших. И, конечно, в неофициальной обстановке мы общаемся на “ты”. Обсуждаем многие вопросы, и каждый имеет право на свою точку зрения. Но в то же время я прекрасно понимаю, что такое партийная иерархия, и когда речь идет об официальном решении и лидер ставит какие-то задания, я стараюсь выполнить их качественно и своевременно, как меня всегда учили. Мне комфортно в Партии регионов и с Виктором Януковичем и его окружением. Здесь есть дух команды, поддержки. Безусловно, у партии есть свои авторитеты, лидеры мысли, но это никогда не входит в противоречие с дееспособностью партии как управляемого механизма.

Виктор Федорович за последний год так сильно похудел... А разве я плохо выгляжу? Тем более - пост, держу себя в форме.

Да и год был тяжелым. Выдержать пресс обвинений было нелегко. Не то, чтобы я боялся оказаться за решеткой, хотя это унизительно. Страшнее всего – это планомерная, масштабная дискредитация меня в глазах людей. Эту войну я не проиграл. Я вполне сознательно пошел на выборы первым номером в Харьковский облсовет в списке Партии регионов. Я честно сказал, что это проверка моего авторитета. Результат: 40 процентов за наш список и пять с половиной - за господина Авакова. Харьковчане сами дали ответы на все вопросы. Я восстановил силы, внутреннее равновесие и всю кампанию прошел в нормальной форме, с хорошей работоспособностью.

Как прошла Ваша адаптация в Партии регионов? Я для себя проблем не видел, хотя понимал, что отношение ко мне будет сначала осторожно. Я хорошо знаю, что со своими правилами в чужой монастырь идти не принято. Но знал, что если результативно буду работать, то проблем не возникнет. За все время избирательной кампании у меня не было даже микроконфликта. Хотя в партии просто созвездие личностей. Не приуменьшая заслуг ничьих и авторитета, влияния, просто занял ту нишу, которую мне было отведено. Мне доверили очень ответственную, важную и непростую работу – быть фактически рупором партии, отстаивать ее авторитет, ее позиции в поединке на глазах всей страны. И мне это, как показал результат, вроде бы удалось.

Беседовала Лана Самохвалова