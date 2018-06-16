Тест на щедрость

В принципе, множество декларантов, заполняя документы, указывали суммы, потраченные ими на благотворительность. Но украинские волонтеры подсчитали, в сравнении с общими суммами задекларированных несметных богатств, на благие дела, самом деле, богатейшие политики воюющей страны, тратят не так уж и много. И решили исправить эту досадную оплошность: в течение ближайших дней первая десятка наиболее состоятельных е-декларантов получат от четверых известных в Украине волонтеров «письма счастья». В них активисты волонтерского движения предлагают народным избранникам выбрать любой благотворительный проект, из существующих в стране, и сделать свое пожертвование – в размере десятой части от имеющихся накоплений. Волонтеры апеллируют к старинной украинской традиции (времен князя Владимира) жертвовать десятину богатств и доходов на благие цели.

«Е-десятина» - это не рэкет

Глава волонтерского проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега, соучредитель волонтерского объединения Роман Синицын, киборг, соучредитель Киевского городского союза ветеранов АТО Деснянского райна Евгений Турчак и демобилизованный военный, основатель проекта «Pizza Veterano» Леонид Остальцев назвали свою акцию «е-десятина», но, подчеркивают, что речь не идет о конкретной части чужого имущества.

«Люди нам много раз говорили: «Обратитесь к депутатам и олигархам, пусть они дадут денег на армию». Мы решили, что это время настало», – говорит Дейнега.

«Это не акция рэкета, - отмечает Роман Синицын, - мы не говорим: «Дайте нам денег!» Просто начните помогать хоть с чем-то, хоть какому-то волонтерскому фонду или инициативе». «Есть много программ по социальной адаптации, по протезированию, по психологической помощи. Над многим нужно работать», – добавляет он и сетует, что чиновников, которые действительно помогают волонтерскому движению, можно пересчитать по пальцам.

Первую десятку тех, кто может в ближайшее время войти в этот круг «избранных», волонтеры выбрали не то, чтобы наугад, но, без привязки к каким-либо четким критериям. Хотя, пожалуй, один общий критерий все же есть – это выдающийся размер задекларированного имущества.

Несложная математика

По словам Виталия Дейнеги, математика не сложная: к примеру, оценочная стоимость одной единицы задекларированных наручных часов FP Journe Tourbillon Souverain у одного из декларантов, условно, составляет 170 тысяч долларов. Это – эквивалент 60 тепловизоров, 14 реанимобилей с полным укомплектованием или 6 квартир для семей погибших воинов. В целом же, коллекция часов у одного из адресатов волонтерских «писем счастья» превышает два десятка штук – ну, говорят волонтеры, разве может столь состоятельный человек отказать в помощи нуждающимся?..

Впрочем, было и еще одно мерило – каждый из получателей волонтерских писем так или иначе связан с Крымом и Донбассом, либо ранее высказывался о своих благих намерениях помогать малоимущим, переселенцам с оккупированных территорий или армии. «Бороться за свой край нужно в столице», – это ваша личная цитата, - напоминают волонтеры в письме одному из адресатов, родное село которого сегодня находится под обстрелами на Донбассе, а часть бизнеса осталась под контролем у захватчиков Крыма.

Волонтеры объясняют, что, так или иначе, все декларанты и их политические силы не раз выступали с заявлениями о важности преодоления последствий российской агрессии на востоке Украины и в Крыму. Кроме того, в партийных программах всех ведущих политических сил есть строчки о территориальной целостности Украины и патриотизме. «Мы хотим помочь им это реализовать, - заявляет Дейнега. – Может, они просто не знают, как помочь армии?».

Однако другие волонтеры не разделяют его оптимизма. По словам Синицина, он не тешит себя иллюзиями о том, что адресаты их писем тут же займутся благотворительностью.

С ним солидарен и Евгений Турчак, который совсем недавно столкнулся с вопиющим равнодушием чиновников. Волонтер, среди прочих тем, занимается оказанием помощи семьям АТОшников. На днях в одной из таких семей случилось страшное горе – отец семейства погиб в День рождения сына, был убит под Мариуполем через два часа после того, как поздравил своего ребенка с праздником. «Я обратился к депутатам: похороните его по-человечески. Но никто до сих пор не отозвался! – возмущается он. – У них миллионы наличных, а мне пацанов похоронить не за что!»

Избиратели, очнитесь

Вполне готовые к тому, что адекватных ответов от адресатов писем можно и не дождаться, привыкшие за два с половиной года войны рассчитывать исключительно на себя и своих собратьев, волонтеры рассчитывают, что эта акция, даже если не разбудит в декларантах тягу к благотворительности, по крайней мере, поможет открыть глаза на личности политиков хоть какой-то части избирателей.

Ведь, с одной стороны, есть те, кто, «схоронившись» в уютном Киеве, вдалеке от войны, продолжает на ней зарабатывать, плетя разнообразные интриги и схемы. А, с другой, если кто из чиновников и помогает нуждающимся и армии, то, зачастую, делает это тихо. Виталий Дейнега считает, что пора исправлять эту ситуацию и, если помогаешь – говорить об этом открыто.

По мнению волонтера, после того, как украинцы узнали о реальных состояниях чиновников, людям важно понимать – делают ли властьимущие что-то полезное не только для себя. «Это особенно важно», - говорит он.

Волонтеры отмечают, что, руководствуясь нормами украинского законодательства, будут ждать ответы в течение 14 дней. Но, не дожидаясь ответных писем от первой десятки адресатов-декларантов, уже готовят письма для второй и третьей партии состоятельных политиков. Совсем скоро аналогичные конверты с призывом к помощи полетят в почтовые ящики других народных депутатов, министров, состоятельных мэров, и, в конце концов, к премьер-министру и президенту.

Кроме того, волонтеры планируют вести учет и публиковать отчетность: сколько вип-декларантов ответили, сколько вызвались помочь хоть чем-то, сколько было получено отписок. «Мы никуда не спешим, война через месяц не закончится, подождем их ответа. Ведь главный вопрос в том, что дороже нашим властьимущим: десятки жизней на фронте или, к примеру, часы. Мне лично, как избирателю, хочется это знать», – резюмирует глава фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

К тому же, активисты считают, что просить помощи не стыдно, стыдно – не помогать, когда есть такая возможность.

…На момент публикации этого материала волонтеры уже получили первый ответ на свой призыв. Он пришел из приемной народного депутата Виталия Хомутынника (партия «Возрождение»). В письме за подписью парламентария, в частности, говорится: «…Что касается вашего обращения о помощи, то я готов сделать свой взнос. Для этого предлагаю обсудить вопросы возможного сотрудничества».

Ирина Шевченко