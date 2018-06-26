Украина – ни черно, ни бело

Недавнее назначение пророссийского Виктора Януковича премьер-министром Украины, возможно, напугало некоторые чешские компании, которых манит богатый потенциал украинского рынка, но Моника Гошкова, руководитель киевского офиса одной из чешских юридических фирм, говорит, что местная бизнес-среда все-таки значительно улучшилось после Оранжевой революции. 15 июня, когда был открыт полноценно функционирующий офис с десятью юристами в Киеве, его руководителем назначили Монику Гошкову, чешку по национальности, которая работала в компании с самого ее создания в 2000 году. Через три месяца после открытия офиса Гошкова говорит, что бизнес идет хорошо, услуги предоставляются в основном иностранным инвесторам, которых привлекает население страны в 46,8 млн. человек, их средняя зарплата $200 в регионах и $400 в Киеве, а также 25-процентный единый корпоративный налог.

Известные чешские бренды, такие как энергетическая фирма ČEZ или финансовая группа PPF, пытаются войти на украинский рынок. В августе PPF приобрела три украинских финансовых учреждения – Приватинвест, Приваткредит и Агробанк, тогда как Škoda Auto имеет сейчас автосборочный завод в Соломонове. Однако Гошкова отметила, что постоянная бюрократия и запутанная юридическая система в Украине приносят головную боль инвесторам.

Как идут дела в киевском офисе после его открытия три месяца назад? Очень хорошо. Украина – это такая нетронутая страна. Государственные структуры только начинают иметь дело со всем, хотя Украина и независима уже 15 лет. Только после Оранжевой революции страна реально начала посматривать на Западную Европу.

Это может даже не выглядеть так сейчас, с нынешним, скорее пророссийским, правительством, но я считаю, что в Украине всегда будет что-то подобное. С профессиональной точки зрения Украина очень интересна для чешского юриста, поскольку мы были в подобной ситуации несколько лет назад.

Каковы значительные отличия между чешской и украинской юридическими системами?

Украинская юридическая система требует значительного улучшения, нуждается в упрощении многих вещей, поскольку здесь действительно много бюрократии – и это делает трудной жизнь предпринимателей. Но вы можете видеть сдвиг к лучшему день ото дня, занимаясь бизнесом и сталкиваясь с властью.

В каких отраслях требует совершенствования украинская юридическая система? Она нуждается в упрощении некоторых деталей учреждения зарубежных инвесторов, например, финансирования филиалов иностранных компаний, которое до сих пор переусложнено. Вам необходимо получить много печатей и бумаг для некоторых очень простых вещей.

Если компания-учредитель должна финансировать свой филиал в Украине, она должна получить одобрение от Национального банка Украины. Это не так сложно, но это еще одна неизбежная формальность. В начале 90-х в Чешской республике было что-то подобное.

Сколько стоит открытие фирмы в Украине? Если вы хотите учредить компанию с ограниченной ответственностью, вам нужны определенные деньги для начального капитала и административных платежей, и если вы делаете это самым простым образом, то, за исключением юридических расходов, вы можете учредить компанию примерно за $10 000.

Кто ваши главные клиенты в Украине? Сейчас я не могу приводить конкретные названия. Киевский офис отличается от чешских и словацких, поскольку в Украине чешские и словацкие бизнесмены связываются с нами, будучи также иностранцами. В данное время половина наших клиентов является чехами и словаками, а половина – из других стран.

Вы можете привести примеры каких-то чешских компаний, заинтересованных в расширении деятельности или приобретениях на украинском рынке? Энергетический сектор очень интересен в Украине, потому что она ближе к России. Думаю, что банковский сектор действительно нуждается в развитии... Но даже производственные предприятия заинтересованы в Украине, потому что здесь много простора для свежих „полевых” проектов и для перемещения производства, благодаря недорогой рабочей силе.

А какие ключевые секторы могли бы дать интересные перспективы чешским инвесторам? Здесь много секторов, требующих развития, сфера услуг, например. Вы можете производить все, что пожелаете, и здесь много простора для этого. Кроме того, преимущество заключается в самих людях, образованных и все еще недорогих. Даже корпоративный подоходный налог в размере 25% является единым налогом, и это привлекает инвесторов.

Какие существенные шаги должна Украина сделать, чтобы привлечь больше прямых иностранных инвестиций? Создать более простую и более ясную систему инвестиционных стимулов, потому что фактически она здесь не существует. Нет специального закона для инвестиционных стимулов, существует система специальных экономических зон... но очень трудно ее понять и иметь с ней дело.

Какова ситуация с коррупцией в Украине? После Оранжевой революции начались реальные попытки улучшить ситуацию, но проблема для общества заключается в том, что коррупция здесь слишком привычна... Но если у вас имеете бизнес определенного уровня и вы строите свою репутацию в качестве человека, не приемлющего коррупционной практики, то маловероятно, что кто-то подойдет к вам с такими вещами.

Чувствуете ли вы, как представитель иностранного бизнеса, себя уязвимым на украинском рынке? Это несколько рискованнее, чем в Западной или Центральной Европе, здесь еще есть нестабильные вещи. Когда я смотрю на ситуацию с приватизацией в период прежнего президента Леонида Кучмы 1994-2005 гг., а затем после прихода лидера Оранжевой революции Виктора Ющенко, который захотел изменений и нового проведения приватизации, то это не очень удобно для инвесторов. Если вы инвестируете в какой-то проект недвижимости на определенном участке земли, а затем приходят и говорят вам: сейчас мы изменим правила и вы это потеряете, это может и в дальнейшем быть проблемой.

Правда в том, что вы никогда не можете дать ответ „черно” или „бело” в Украине. Конечно, здесь немного рисковано, но за несколько последних лет здесь стало немного стабильнее.

По материалам Chech Business Weekly подготовил Николай Писарчук