”Энергетические” визиты: каким будет результат?

“Создание газотранспортного консорциума может задержать на определенное время повышение цены российского газа, но в досрочной перспективе Газпром захочет и повышать цену, и контролировать энергетические потоки в Европу”.

“Энергетические визиты” на этой неделе следовали один за другим. Виктор Янукович в Польше едва ли не главным “месиджем” сделал тему завершения строительства нефтепровода Одесса – Броды. Потом - переговоры Юрия Бойко в Москве. А во время визита Президента в Азербайджан слова “нефть и газ” слышались чаще всего. Будут ли плодотворны "энергетические" усилия украинского руководства? Об этом УНИАН спросил экспертов.

Иван Полтавец, ведущий экономист бюро экономических и социальных технологий: Через год заканчивается украинский контракт на реверсивное использование “ТНК – ВР” нашего нефтепровода. И по итогам можно сказать, что этот опыт не был слишком успешен. Потому что за два года было прокачано около 9 миллионов тонн нефти, в то время как существовали договоренности на прокачку 9 миллионов тонн нефти ежегодно. Как показало время – нет достаточного объема нефти, чтобы заполнять трубопровод в реверсивном режиме и при этом не снижать объемы перекачивания другими ветвями отечественной нефтетранспортной системы. Потому были все основания, чтобы сделать из этого нефтепровода, то, что планировалось “в оригинале” и использовать его в прямом режиме. В пользу достройки нефтепровода свидетельствует и то, что цена нефти поднялась. И если раньше просчитывали будет ли проект рентабельным или нет, то теперь обсуждается уже другое: где найти достаточные объемы нефти и потребителей. Проведена серьезная работа и сейчас уже нужно довести ее до подписания конкретных соглашений. И хорошо, что правительство активизировалось в этом направлении.

Анализируя визит Бойко, можно сказать, что, очевидно, вопрос цены на газ не решен. Трудно сказать, на какие уступки пойдет Украина в теме газотранспортного консорциума. Но следует понимать, что в долгосрочной перспективе Украине не стоит рассчитывать на сохранение дешевого газа. Создание газотранспортного консорциума может задержать на определенное время повышение цены российского газа, но в досрочной перспективе Газпром захочет и цену на газ поднимать, и контролировать энергетические потоки в Европу.

Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа: Самая горячая тема последней недели – это визит Бойко в Москву. В заявлении Газпрома звучала интересная фраза, что вопрос о цене газа будет определяться с учетом “стратегических перспектив сотрудничества”. Такая цитата оставляет большое пространство для фантазии. О чем речь? О размораживании переговоров о газотранспортном консорциуме? Или об изменении статуса газовых хранилищ? Или о чем-то третьем? К сожалению, это не конкретизировано ни той, ни другой стороной. Учитывая, что Газпром законтрактовал туркменский газ на три года вперед, то довольно высокой остается вероятность подорожания газа уже с 1 января 2007 года. Но здесь еще многое будет зависеть от переговоров, которые проведет Бойко в Казахстане в ближайшее время. Если вспомнить план правительства, то там была позиция о том, что необходимо провести переговоры с Туркменистаном о поставке энергоресурсов. И Бойко обещал туда поехать, но после переговоров между Газпромом и Туркменистаном необходимость этого визита практически отпала. Потому об успехе-неуспехе решения ценового вопроса можно будет говорить только после визита Бойко в Казахстан.

Визит Януковича в Польшу - это не вопрос сегодняшнего дня. Но обращает внимание четкость и амбициозность в выступлениях премьера по нефтепроводу Одесса-Броды. Частично продолжение этой темы прозвучало и в ходе визита Ющенко в Азербайджан, где он обсудил тему упомянутого нефтепровода и обеспечения нефтеперерабатывающей промышленности Украины в ближайшее время нефтью.

Анна Чухай, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций: В начале своей работы новые правительственные чиновники сделали несколько заявлений, касавшихся аверсного использования нефтепровода "Одесса-Броды" и достройки его до Плоцка. Прежде всего имеется в виду заявление министра ТЭК Бойко о том, что ресурсов для этого нефтепровода следует ожидать не раньше, чем через 2-3 года. Это вызывало опасение и сеяло сомнения в искренней заинтересованности нового правительства в реализации этого проекта.

Однако другие руководители страны именно последними своими визитами опасения развеяли на официальном уровне. Результаты визитов Президента в Азербайджан и премьер-министра в Польшу показали, что Украина не отступается от своих обязательств относительно "Одесса-Броды" (имеется в виду подписание Украиной, Польшей и Евросоюзом меморандума о поддержке этого проекта и других международных договоренностей). Таким образом, вероятность того, что проект аверсного использования "Одесса-Броды" будут реализованы согласно международных договоренностей, высока. Принципиальное согласие Азербайджана и Польши принимать в нем участие усиливает эту вероятность.

Результатом визитов премьера и Президента стало, по большому счету, подписание двустороннего соглашения с поставщиком нефти и с потребителями, что является необходимым условием для успеха транзитного проекта. Фактически это нужно было бы сделать еще до строительства трубы. Но остается вопрос добросовестного соблюдения договоренностей (ну это как всегда). Что касается визита Бойко. Сложно оценить, насколько решен вопрос. Предпосылки для повышения цены на газ для Украины есть: Россия закупает туркменский газ по 100 долларов уже с октября. Очевидно, что идет торг. Думаю, что торгуются в том числе за газотранспортный консорциум. Как будет решаться вопрос, зависит от принципиальной позиции власти (правительства и президента) о том отдавать или нет ГТС в управление. До сих пор позиция власти была - не отдавать имеющуюся систему. Как сейчас - оценить сложно

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ центра Разумкова: Перед завершением строительства нефтепровода Одеса-Броды-Плоцк Янукович и Ющенко подняли тему в разных направлениях и в разных странах. Они в унисон поддерживают этот проект, и это полезно. Но до сих пор не подписан ни один документ на поставку нефти, хотя пришло время собирать кампании, создавать консорциум, подписывать контракты. Реальных шагов пока еще нет.

Бойко договорился о пополнении дефицита газа. Вопрос цены остался открытым и, скорее всего, Бойко не решит вопроса дешевого газа, и уже в этом году нужно ожидать увеличения цены на газ.

Записала Маша Мищенко