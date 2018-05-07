Металлурги, строители, “белые воротнички”... Кто следующий в очереди на увольнение?

Безработица становится неотъемлемой составляющей мирового финансового кризиса, который охватил уже все континенты. Первыми под удар попали американцы. Как сообщала New-York Times, в течение одного лишь месяца – сентября 2008 года – американская экономика потеряла 159 тысяч рабочих мест, а за последний год число безработных в Америке выросло с 2,2 до 9,5 млн. человек. До конца года эксперты прогнозируют 8% безработных – это будет наивысшим уровнем американской безработицы за последние 25 лет. Международная организация труда тоже дает неутешительные прогнозы: в 2009 году количество безработных в мире вырастет на 20 млн. и будет составлять в целом 210 млн. человек. Что ожидать украинскому рынку труда и представителям каких профессий следует срочно переквалифицироваться, выяснял УНИАН.

– В первую очередь под угрозу увольнения попадают представители тех профессий, которых уже коснулся кризис. Строительные и металлургические компании уже чувствуют сокращение трудовых кадров, – рассказывает заведующая сектором социальной и демографической политики Национального института стратегических исследований Ольга Пищулина. – Если мы говорим о том, что в строительной индустрии сокращенно или заморожено до 50% объектов, соответственно такая цифра будет и относительно количества занятых. Согласно экспертным оценкам в строительной индустрии планируется до 200 тыс. сокращений. 22 октября на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича было сокращено 30% персонала, планируется также сокращение в перспективе. Попадет под пресс химическая индустрия.

Работники металлургической отрасли уже почувствовали на себе удар кризиса. Глава совета директоров ИСД Сергей Тарута заявил, что владельцы металлургических предприятий планируют сокращение числа работников на треть.

– Это не наша вина, мы просто не можем обеспечить этих людей зарплатой, – отметил он.

Недавно руководители Никопольського завода ферросплавов уже сообщили общественности об остановке производства с 1 ноября из-за невозможности реализовать продукцию. Судьба 8 тысяч человек остается под вопросом. И это только начало...

По прогнозам Международной организации труда финансовый кризис больше всего ударит по автомобильному, туристическому, строительному и финансовому секторам экономики.

– Это не просто кризис на Уолл Стрит, это кризис на всех улицах, – заявил глава МОТ Хуан Сомавия. Он также добавил, что одновременно вырастет на 40 миллионов количество работающих бедняков, которые получают за свой труд меньше доллара в день (на сегодня таких людей согласно данным Всемирного банка – 1,4 млрд.), а тех, кто получает по $2, – 100 млн.

По данным Госкомстата, в Украине число безработных в сентябре текущего года составляло 513,6 тыс. человек (что на 4,1 тыс. больше, чем в августе).

География безработицы охватывает все регионы страны, но по состоянию на 1 октября 2008 года больше всего незанятых украинцев насчитывается в Донецкой области – 33,3 тыс., за ней идут Львовская (31,4 тыс.) и Харьковская (28,6 тыс.) области. Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Херсонской (12,1 тыс.), Черновицкой (13,4 тыс.) и Кировоградской (13,9 тыс.) областях.

Пищулина прогнозирует, что следом за производством сокращать свои трудовые ресурсы начнут коммерческие предприятия, прежде всего те структуры, которые связаны с инвестиционной деятельностью.

– На сегодня уже до 30% персонала в коммерческих структурах сокращается. Специалисты в этой сфере в ближайшие два года не понадобятся, – отмечает она.

HeadHunter, всеукраинский сайт по поиску работы и персонала, ориентированный на специалистов и менеджеров среднего и высшего звена, сообщает, что традиционный рост активности на рынке труда для “белых воротничков” в октябре ознаменовался сокращениям числа вакансий. По сравнению с сентябрем количество вакансий в октябре упало на 15%. Такую же тенденцию показывают и другие украинские сайты по поиску работы. При этом количество вакансий продолжает сокращаться примерно на 0,5–1% за сутки.

Согласно данным сайта hh.ua, динамика поступления новых вакансий в октябре, в сравнении с сентябрем, выглядит таким образом: в сфере продаж количество вакансий выросло на 2%, бухгалтерии и финансов – снизилось на 0,5%, в маркетинге и рекламе – снизилось на 5%, в производстве – на 10%, в сфере информационных технологий – на 15%, вакансии для административного персонала сократились на 27%, в сфере высшего менеджмента – на 40%, в банковской сфере и на рынке страхования – на 70% и 50% соответственно.

На фоне сокращения активности со стороны работодателей рынок труда напитывается предложениями кандидатов на вакансии. В систему hh.ua в прошлом месяце поступило на 30% больше резюме, чем в августе. По прогнозам экспертов, объем новоразмещеных резюме в октябре вырастет еще на 7%, по сравнению с сентябрем. В октябре на 37% увеличилась активность кандидатов, которая выражается в количестве отзывов на вакансии.

Следовательно, представителям сферы производства, строителям и “белым воротничкам” придется переквалифицироваться. Какие же сферы будут нуждаться в ресурсах во время кризиса?

–Неплохо пошла бы переквалификация трудовых ресурсов в сельское хозяйство, – рассуждает Ольга Пищулина. – Но насколько привлечет внимание наших граждан минимальный уровень оплаты труда?

Как оказалось, Государственный центр занятости финансовый кризис, а следовательно – увеличение потоков безработных – пока не чувствует.

– На данное время ситуация на рынке труда является стабильной. Это – реальная картина настоящего. Однако рынок труда имеет определенную инерцию в сравнении с другими секторами экономики опаздывает на несколько месяцев, – рассказали УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ Государственного центра занятости.

В центре также заверили: если возникнет потребность в обеспечении социальной защиты уволенных работников, им будет предоставлен полный спектр услуг и материальное обеспечение на период поиска работы.

Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы финансово устойчив, – отметили в центре занятости.

С 1 октября даже увеличен минимальный размер помощи по безработице - до 360 грн. против 320 грн., а для отдельных категорий граждан – до 500 грн.

Чего ожидать на украинском рынке труда в следующем году – эксперты даже боятся прогнозировать.

– С прогнозами у нас плохо. А что касается рынка труда – это вообще черная дыра, – жалуется Пищулина. – Государственной политики в сфере рынка труда не существует. Несколько лет назад мы говорили, что у нас колоссальная безработица и нужно развивать рабочие места. В результате такой политики у нас за последние два года было создано 2 млн. рабочих мест с минимальной заработной платой. Но фактически еще в середине лета существовала огромная нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.

Анна Ященко