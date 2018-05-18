Битва "титанов": судьи против полиции

Силовые структуры в Украине все чаще соревнуются в авторитетности и знании того, как работают законы в нашей стране. Проблем сотрудникам новой полиции добавляет тот факт, что украинские судьи десятилетиями чувствовали свою избранность. Это положение вещей не изменили ни два Майдана, ни Революция достоинства, ни война на востоке. Каста неприкосновенных не желает, чтобы закон в Украине был один для всех. И стремится наказать тех, кто думает иначе.

Пример тому – недавняя история, произошедшая в Полтаве.

Безрассудное сопротивление системы

Не так давно сотрудники новой полиции оштрафовали полтавского судью за неправильную парковку. Но вместо того, чтобы оплатить штраф в 255 гривен, он, посчитав себя униженным, подал в суд на патрульных, потребовав взыскать с них 23 тысячи гривен судебных издержек.

Согласно исковому заявлению, обнародованному в одном из районных судов Полтавы, 6 июня 2016 года работники патрульной полиции города Александр Остапенко и Дмитрий Штангей на одной из улиц якобы незаконно заблокировали автомобиль Nissan X-Trail. Собственно, в автомобиле находился глава Шевченковского райсуда Полтавы Александр Струков. В иске сказано, что, задерживая судью, патрульные не зачитали ему права, применили физическую силу, насильно отвели в патрульную машину и отвезли в отдел полиции.

Истец, при этом, не отрицает, что автомобиль стоял в зоне действия знака «Стоянка запрещена», но настаивает, что патрульные не учли ряд обстоятельств. В частности, сколько времени он там стоял, а также причины, по которым он автомобиль остановил именно в этом месте. Кроме того, в исковом заявлении говорится, что полицейские не установили, сам ли судья Струков остановил свою машину в этом месте, или за рулем был кто-то другой.

В этой связи, Александр Струков в своем исковом заявлении потребовал отменить протокол об административных правонарушениях, и возместить ему 23 100 гривен за услуги адвоката: судья не присутствует на суде лично, его позицию представляет адвокат Борис Семенко. Согласно данным истца, адвокат Струкова берет за час работы 550 грн.

Превосходство… над здравым смыслом

В свою очередь, в управлении патрульной полиции Полтавы ситуацию описали иначе. Полицейские рассказали УНИАН, что в злополучный день выписывания админпротокола судье, патрульные, увидев автомобиль в зоне действия знака «Стоянка запрещена», подождали 5 минут, чтобы убедиться, что автомобиль стал на стоянку, а не остановился кратковременно. И только после этого полицейские проследовали к авто, чтобы сообщить водителю о нарушении ПДД. Однако, по их словам, вместо того, чтобы признать свою вину и оплатить небольшой (по меркам судейских зарплат) штраф, судья Александр Струков завел двигатель авто и попытался уехать.

Патрульные, не растерявшись, заблокировали автомобиль и потребовали, чтобы водитель покинул машину. Когда Струков вышел, полицейские представились и попросили его предоставить документы. Но, выйдя из своего авто, судья начал вести себя «неадекватно и агрессивно», оскорблять правоохранителей. Сначала он закрыл машину на ключ и, не отвечая на вопросы полицейских, пошел прочь. В результате один из патрульных его остановил, схватил под руку и повел в служебное авто. После Струкова повезли в участок для выяснения личности.

Когда полицейские завели судью в участок, он попросил, чтобы к нему позвали начальника городского отдела ГУНП в Полтавской области Александра Терелу. Уже при нем Струков сообщил патрульным, что занимает должность председателя суда. А полицейские составили на него постановление о правонарушении.

В принципе, эту историю подтверждает видео с места происшествия, размещенное в Уoutube. Причем, камеры запечатлели отнюдь не версию судьи, которую он отстаивает в суде против полицейских. Стиль поведения Александра Струкова, его реплики, попытки унизить новых полицейских, - прекрасная демонстрация того, как старая система сопротивляется и пытается демонстрировать свое превосходство. Его иск по своей сути выглядит как демонстрация власти, которой судья обладает в городе и смахивает на попытку показать, что каста неприкосновенных остается выше закона. И что перед законом – не все равны.

Дело по существу по иску судьи против полицейских рассматривается в Полтаве с 30 сентября. В понедельник, 10 октября, на заседание в качестве свидетелей были вызваны полицейские участка, где судья Струков представился и назвался судьей, а также – начальник городского отдела ГУНП в Полтавской области Александр Терела. Впрочем, свидетели проигнорировали заседание. Следующее состоится 1 ноября.

Ситуацию спасет резонанс

Скептики скажут, что ничего нового в этой истории украинцы не узнают. Мол, судились судьи с полицейскими и до этого. К примеру, недавно полтавская патрульная полиция проиграла дело по иску судьи Конституционного суда Украины Александра Касминина, который был остановлен в Полтаве на улице Сенной за нарушение правил дорожного движения. Судья Октябрьского районного суда Сергей Антонов признал действия полтавского инспектора полиции противоправными. Формально, потому, что полицейские не зафиксировали момент правонарушения на видео.

С другой стороны, есть и обратные примеры. Так, в Кропивницком служитель Фемиды – судья Кировского районного суда Алексей Галаган – пытался добиться увольнения экипажа патрульных за то, что остановили его авто и уличили в вождении пьяным. По информации местной полиции, экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови у судьи в семь раз превышал норму. Патрульные составили три протокола, в том числе, и за неповиновение стражам порядка. Но, выйдя на следующий день после инцидента на работу, Алексей Галаган обратился в прокуратуру с жалобой. Патрульные, мол, его избили, а был он абсолютно трезв.

Любопытно, что коллега Галагана – судья Людмила Ткаченко, к которой это дело попало на рассмотрение, не увидела правонарушений в действиях Галагана, несмотря на видео с нагрудных камер полицейских, и вынесла решение о снятии всех обвинений с судьи.

Впрочем, теперь и Галаган, и Ткаченко могут быть уволены со своих должностей – соответствующее заявление в Высшую Квалификационную комиссию судей направил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко. «Удивляет, насколько сильна круговая порука в судах Украины… Есть видеозапись того, как судья не повиновался патрульным и просто, как последний трус, бежал от них. Алексею Галагану оставалось лишь получить и оплатить админштраф, и надеяться, что в этот раз пронесло. Но нет! Чувство безнаказанности превозмогло чувство самосохранения», - написал парламентарий на своей странице в одной из социальных сетей.

Хочется надеяться, что резонансным станет и дело судьи Александра Струкова из Полтавы. Поскольку он, среди прочих дел, продолжает разбирать административные, связанные с нарушениями ПДД, в которых одной из сторон выступает патрульная полиция…

Олег Булашев, Полтава