Фейгин посетил Сущенко в СИЗО: журналист благодарит всех за масштабную поддержку
Адвокат Марк Фейгин посетил задержанного в России корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко, который поблагодарил за поддержку всех неравнодушных, особенно журналистов.
Об этом Фейгин сообщил в своем твиттере.
«Вышел от Романа Сущенко. Передает всем привет, благодарит за поддержку особенно журналистов. Масштаб этой поддержки его очень приободрил», – пишет адвокат.
Вышел вот Романа Сущенко. Передает всем привет, благодарит за поддержку особенно журналистов. Масштаб этой поддержки эго очень приободрил.— Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".
Читайте также"Абсурдные обвинения": Союз журналистов России требует у ФСБ объяснений по поводу ареста украинца Сущенко
В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.
МИД Украины передало первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворіну ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.
8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен только на 14 октября.