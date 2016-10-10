Фейгин посетил Сущенко в СИЗО: журналист благодарит всех за масштабную поддержку

Об этом Фейгин сообщил в своем твиттере.

«Вышел от Романа Сущенко. Передает всем привет, благодарит за поддержку особенно журналистов. Масштаб этой поддержки его очень приободрил», – пишет адвокат.

Вышел вот Романа Сущенко. Передает всем привет, благодарит за поддержку особенно журналистов. Масштаб этой поддержки эго очень приободрил. — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

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В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.

МИД Украины передало первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворіну ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.

8 октября источник сообщил УНИАН, что Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула Украины к нему назначен только на 14 октября.