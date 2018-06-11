Вехи недели. Тревожный Донбасс, судейские перипетии и мятущийся Саакашвили

Результаты расследования обстоятельств гибели рейса МН17 не только стали серьезным аргументом для Украины в деле противостояния российской гибридной агрессии, но и способны повлиять на ситуацию на востоке нашей страны. Официальный Киев получил дополнительные аргументы для противодействия давлению со стороны Запада, пытающегося разрешить конфликт на Донбассе за счет национальных интересов Украины. Минувшая неделя убедительно доказала, что боевики не собираются выполнять договоренности о разведении войск в трех секторах, более того – все чаще пускают в ход тяжелое вооружение.

Одним из последствий продолжающегося вооруженного противостояния стало увеличение количества нелегального оружия на руках граждан нашей страны. Эксперты оценивают количество стволов в несколько миллионов человек, что делает вопрос его легализации важным политическим вопросом. Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает одновременно категорически против легализации оружия для граждан, но при этом настаивает на признании презумпции правоты полицейских. Жаль, что опытный политик не осознает, что эти процессы между собой тесно взаимосвязаны и могут идти только параллельно.

Генеральный прокурор Юрий Луценко воспользовался конъюнктурой и предложил лишить НАБУ монопольного права на расследование проявлений коррупции. По понятным причинам инициатива генерального прокурора не вызвала энтузиазма ни в самом Нацбюро, ни среди поддерживающих его политиков с имиджем антикоррупционеров. Луценко предлагает также сократить срок для лишения парламентариев неприкосновенности, и эта инициатива может получить позитивный отклик, тем более – на фоне планов ГПУ привлечь к ответственности представителей «Оппозиционного блока» Вадима Новинского и Николая Скорика. При этом Генеральная прокуратура удерживает статус одного из главных ньюсмейкеров.

Судебная реформа в конце сентября вступила в силу на фоне проблем депутатского корпуса с увольнением «судей Майдана». На лишение судейских мантий 29 служителей Фемиды во время внеочередного заседания Верховной Рады парламентарии потратили рекордное количество голосований, причем бойкотировали принятие решений не только президентские соратники, но и признанные антикоррупционеры, отдавшие предпочтение визиту за океан перед принятием необходимых для страны решений. Поэтому не стоит удивляться падению авторитета Верховной Рады и политической элиты страны в целом, не демонстрирующих готовности к принятию непопулярных, но необходимых стране решений.

Михеил Саакашвили подтвердил давно заметную раздвоенность своего политического образа. Глава Одесской ОГА и лидер грузинской политической партии «Единое национальное движение» пообещал вернуться на историческую родину (как представляется, в качестве премьера) и даже назначить Хатию Деканоидзе министром внутренних дел Грузии. Для тех, кто успел мысленно попрощаться с Михеилом Николозовичем, не сумевшим за полтора года продемонстрировать некогда обещанное им новое качество политики в Украине, напомню, что в Грузии подходит к завершению парламентская кампания, а заявления Саакашвили носят предвыборный характер.

Евгений Магда