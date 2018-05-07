Глава жюри «Молодости» Арманд Ассанте: смотреть кино - это своеобразная инвестиция

Известный американский актер, исполнитель одной из главных ролей в фильме-победителе прошлогодней "Молодости" "Калифорнийские мечты" Арманд Ассанте, перед стартом своей десятидневной работы председателем жюри, признался, что главным критерием оценки для него станет то, насколько хорошо режиссер сумеет "рассказать" определенную историю... Каким было Ваше первое ощущение, когда Вас пригласили возглавить жюри "Молодости"? Я был очень горд этим. К тому же, я еще ни разу не был судьей (улыбается. – Авт.). В действительности, я искренне заинтересован во всем, что происходит в этой части света и такой случай для меня – реальное окно в этот мир. Я не могу сказать, что я эксперт в украинском кино, потому что очень мало чего видел.

Однако сейчас я работаю над документальной историей еврейской семьи, которая жила в Украине. Это такие невероятные пласты культурного наследия этой страны! Я был очень заинтригован, когда посетил Одессу. А в Киеве я впервые. Очень хороший город, хотя я мало что успел увидеть.

Готовы ли Вы часами просматривать фильмы молодых режиссеров, готовы ли к роли судьи? Ну, мне нужно просмотреть где-то тридцать фильмов, приблизительно по пять часов в день. Будет много чего смотреть, но я готов.

Считаю, что смотреть кино – это своеобразная инвестиция, вклад. Я достаточно много смотрел кино в жизни и для меня это серьезно. Более того, это важное, большое решение: буду сидеть и инвестировать в себя. Фильм – это медиум, посредник между тобой и миром. Часто я полностью перевоплощаюсь, просматривая фильмы. И если чувствую, что меня режиссер не "задевает", я сразу теряю интерес.

Кстати, в детстве постоянно смотрел кино, ведь это иллюминация, настоящее освещение. Я хочу быть освещенным кино и это единственная вещь, почему мне хочется быть членом жюри – не только развлекаться, но и быть освещенным этим искусством.

Чем Вы лично будете руководствоваться, оценивая фильмы дебютантов? Думаю, буду смотреть насколько хорошо режиссер рассказал историю. Именно содержание всегда определяет фильм. Насколько просто, или сложно поведали историю – не так важно. Важно – насколько наполнено, содержательно. Чаще я это могу определить через 30 минут после начала фильма. То есть, я уже знаю, увлечет он меня, или нет.

Как Вы попали в румынское кино и почему согласились сниматься у начинающего режиссера? Я познакомился с румынами, которые пытались снять хорошее кино на классных студиях. Мы вместе обсуждали, что именно я должен был сыграть, ведь они писали очень интересную историю. Я встретился с Кристианом Немеску (режиссер ленты – Авт.) за три года до съемок. Мы обсудили сюжет, он рассказал, что хотел бы сделать, а я оставил свои комментарии.

Замысел вызревал достаточно долго, а на то время я работал в Болгарии над совсем другим проектом. Потом, когда мы уладили детали относительно моей роли, начались съемки.

Как Вы считаете, удалось ли Вам воплотить в фильме американца таким, как его видят румыны? Нет, они хотели сделать карикатуру, а я не соглашался, потому что это нужно понимать. Это серьезная миссия – спасать людей в Боснии. Так же и мой персонаж не мог быть карикатурным. Американские военные вообще не карикатурные. Ими манипулируют политики, но они понимают, что они делают. Потому идея такой карикатурности мне не понравилась с самого начала. Моя роль очень сложна, мне было необходимо погрузиться в достаточно сложный характер этого героя.

А что Вы можете сказать о режиссере картины Кристиане Немеску? К сожалению, он погиб в автокатастрофе... Это особенный человек. Очень необычный талант и его работа сама за себя говорит. Мне было очень интересно с ним работать и общаться.

По вашему мнению, в чем заключается разница между голливудским и европейским кино? Так исторически сложилось, что Голливуд отличается от Европы. Голливуд пытался показать правдивые истории, сделать суперовые фильмы. Но дело в том, что европейцы всегда имели независимое виденье и были барометром всего, что происходит в мире.

Европейское кино – это реакция общества на определенные события – и в этом сила европейцев и слабость американцев. Европейские режиссеры с помощью освещения таких реакций, получают много поклонников, покоряют сердца. Кстати, европейское кино имело серьезное влияние на мою жизнь.

А кто Ваши любимые режиссеры?

Больше всего люблю Витторио где Сика, также Дзеферрелли, Феллини, Бертолуччи... Нравятся ленты Эмира Кустурицы. Вообще люблю итальянское кино, такой нью-реализм. Эти картины чрезвычайно эмоциональны, а фильм для меня это, прежде всего, эмоции. Это не страсть, а обычная человеческая эмоция. Потому я люблю работать с молодыми режиссерами, сейчас они добавляют свежих эмоций в фильмы.

Знаете ли украинских режиссеров? Возможно, видели фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков"? Да! У меня есть 4 его фильма. Однако я посмотрел лишь тот, о котором вы сказали. Очень сильный фильм, мощный, глубокий и даже взрывной для меня.

Разговаривала Татьяна Селезнева