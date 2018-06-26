Старость под присмотром

Эта история произошла совсем недавно, жарким июльским вечером. В один из волонтерских центров в Киеве молодой человек лет 30-ти привел свою мать и попросил волонтеров «пристроить ее куда-нибудь». Мужчина утверждал, что уезжает работать за границу, и средств устроить жизнь больной матери – беженки из Луганска, у него нет. Окончательно шокировав волонтеров заявлением, что, если они ее не заберут, он оставит родного человека на вокзале, парень испарился. А волонтерская «машина» закрутилась – девушки из центра на Фроловской не привыкли бросать человека в беде.

Пост в социальной сети волонтера Леси Литвиновой об этой дикой ситуации собрал тысячи лайков и перепостов. Многие вызвались помочь. Кто-то организовал для Раисы Александровны (так зовут 59-летнюю женщину) оперативную консультацию по медицинским вопросам, кто-то взялся искать специализированное учреждение, где могли помочь переселенке, кто-то подключил социальные службы, кто-то начал решать вопрос транспортировки, кто-то перечислял деньги, чтобы на все хватило… История, пожалуй, прошла лишь мимо Министерства социальной политики Украины. Здесь на запрос УНИАН ответили, что информации относительно этой женщины в ведомство «не поступало». Если же Раиса Александровна сама обратится в министерство, ее письмо будет направлено в «соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения», дабы женщину можно было устроить в интернат или в территориальный центр обслуживания для «постоянного проживания и обслуживания».

Впрочем, волонтеры начали действовать без всяких обращений и хождения по высоким чиновничьим кабинетам. Леся Литвинова регулярно публикует информацию о том, как решается вопрос с лечением и проживанием оставленной на попечение неравнодушных людей Раисы Александровны. «На данном этапе я совершенно спокойна, зная, что могу оплачивать медикаменты и пребывание в платном специализированном отделении, пока будут оформляться все необходимые документы для перевода в интернат, - пишет волонтер. – Отделение чистенькое, персонал неравнодушный, территория зеленая и ухоженная… Дальше вопрос чисто технический. Длинный и поэтапный. Комиссии, инвалидность, перевод в интернат. Это займет от полугода до года».

Корреспонденты УНИАН, шокированные этой историей, попытались разобраться с тем, кто и как может быть принят в дом-интернат для пожилых людей и существует ли наказание для детей, которые вот так, запросто, отрекаются от родителей.

Широко закрытые двери

Из ответа на соответствующий запрос в Министерство социальной политики Украины следует, что попасть в интернат или в ведомственный территориальный центр обслуживания для пожилых людей не так-то просто. Во-первых, в такие учреждения на государственное обеспечение принимаются лишь лица, достигшие 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, инвалиды І и ІІ групп, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе. Во-вторых, важно не иметь трудоспособных родственников, которые, согласно украинского законодательства, обязаны содержать своих близких.

Если в доме престарелых есть свободные места, то в учреждения принимаются и те, у кого имеются трудоспособные родственники. Правда, для этого они должны обеспечить стопроцентное возмещение расходов на содержание своих близких в интернате. Либо же предоставить объективные доказательства, почему они не могут содержать своих родных.

Что касается территориальных центров социального обслуживания, то ситуация аналогична: бесплатно попасть под опеку могут лишь одинокие граждане и инвалиды, либо же люди трудоспособного возраста по состоянию здоровья (в ожидании получения группы инвалидности), которые, в силу разных причин, не могут обслуживать себя сами и требуют постоянного присмотра. Также от оплаты за услуги центров могу освобождаться неодинокие граждане, но только в исключительных случаях, когда их родственники относятся к малообеспеченным и получают государственную социальную помощь, зависимы от психоактивных веществ, алкоголя, либо пребывают в местах лишения свободы. Остальные категории украинцев могут быть приняты в учреждения для престарелых на общих основаниях – при условии оплаты по тарифам, установленным в доме-интернате или за счет дополнительных средств местных бюджетов.

Оплатить свое пребывание в таких учреждениях одинокому человеку можно несколькими способами. Первый – пенсионер платит сам, отчисляя из своей пенсии 75%, а оставшиеся 25% получает на руки. Второй – пенсионер может передать в распоряжение пансионата свою недвижимость в качестве уплаты своего пребывания в интернате. Такой вариант, в свое время, предлагал экс-мэр Киева и любимец столичных старушек Леонид Черновецкий, но пожилые дамы чаще предпочитали первый способ оплаты, справедливо считая его более безопасным.

Могут возникнуть и проблемы с оформлением в такие учреждения, поскольку, по общему правилу, дома-интернаты (пансионаты) для граждан преклонного возраста принимают нуждающихся в уходе только по заявлению самих граждан. А если человек болен и не может осознавать значение своих действий и управлять ими? «В таких случаях орган опеки и попечительства должен обратиться в суд с заявлением о признании лица ограниченно дееспособным/недееспособным и о назначении ему опекуна (попечителя), - рассказал УНИАН адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Иван Божко. - Решение суда в таких ситуациях должно основываться на заключении судебно-психиатрической экспертизы».

По его словам, такие случаи регулируются ст. 57 Гражданского кодекса Украины. «Законодательство обязывает каждого, кому стало известно о лице, нуждающемся в опеке или попечительстве, немедленно сообщить об этом органу опеки и попечительства при районной государственной администрации, либо при исполнительном органе местного совета, по фактическому местонахождению такого лица… Если назначить опекунами или попечителями кого-то из числа пребывающих в семейных, родственных связях с подопечным невозможно, то, в соответствии с положением статьи 65 Гражданского кодекса Украины, до назначения опекуна или попечителя над физическим лицом соответствующие функции осуществляет сам орган опеки и попечительства», - отметил он.

В целом, по информации Минсоцполитики, по состоянию на начало текущего года в Украине (без учета аннексированных и оккупированных территорий) функционировало 289 интернатных учреждений для инвалидов и пожилых граждан. В них проживают 46 700 человек, среди которых чуть меньше половины – 20 700 пожилых людей старше 60 лет. Больше всего домов-интернатов - в Хмельницкой области (22), психоневрологичных интернатов – в Черкасской (10), Днепропетровской и Харьковской (по 9), пансионатов для ветеранов войны и труда – в Днепропетровской (4) и Житомирской (3) областях.

Кроме того, в Украине действуют 657 территориальных центров социального обслуживания, в которых обслуживаются почти 1,2 миллиона пожилых украинцев. Больше всего таких центров в Днепропетровской (51), Харьковской (42), Киевской и Одесской (по 34), а также Винницкой и Полтавской (по 33) областях.

«По состоянию на 1 января 2016 года среди домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов наиболее заполненными являются учреждения Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей. Пансионаты для ветеранов войны и труда наиболее заполнены в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черкасской областях», - отмечают в профильном министерстве.

При этом, по данным ведомства, средняя нагрузка на одного социального работника по Украине составляет 11,6 человек. А наибольшую нагрузку в министерстве фиксируют в Хмельницкой, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Не любишь – заставим…

Вместе с тем, нельзя не отметить, что часто пожилые люди, нуждающиеся в опеке и претендующие на размещение в домах престарелых, вовсе не одиноки. Более того, обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в Конституции Украины и в Семейном кодексе страны. Поэтому, по словам Ивана Божко, в тех случаях, когда дети не хотят заботиться о родителях и бросают их, как Раису Александровну, в силу вступает закон. И дом престарелых, в который будет определена женщина, может взыскать с ее сына средства, покрывающие проживание и уход. «Суд может временно ограничить таким должникам выезд за пределы Украины. Кроме того, если совершеннолетние дети продолжают уклоняться от своих обязанностей по оплате, то есть не исполняют решения суда, к примеру, укрывая свои доходы, меняя место проживания или работы без уведомления государственного исполнителя, то это может быть основанием для подачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Украины», - рассказал он.

За это нерадивому родственнику грозит ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен, общественных работ сроком от 80 до 120 часов, исправительных работ до 1 года, или ограничение свободы на срок до двух лет — в зависимости от конкретных обстоятельств дела. «Это является, пожалуй, единственным действенным рычагом влияния на лиц, игнорирующих свои обязанности перед родителями и государством», — говорит Иван Божко.

Впрочем, выяснить, удается ли государству применять эти нормы законов на практике, и как часто Департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины приходится сталкиваться с подобными случаями, УНИАН не удалось. Соответствующий запрос пропал в недрах ведомства.

В целом, если кто-то столкнется с историей, похожей на историю Раисы Александровны, в Министерстве социальной политики просят обращаться в отдел организации предоставления социальных услуг в интернатных учреждениях — (044) 284‑39‑08, (044) 289‑75‑07 или отдел реформирования и организации предоставления социальных услуг по месту проживания — (044) 289‑75‑18, (044) 289‑55‑79. Глядишь, помогать начнут не только волонтеры.

Екатерина Колонович