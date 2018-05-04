Украинский «Мостобуд» утверждается на мировом рынке

Ведущий международный финансовый журналWorld Finance Review (Великобритания)опубликовал интервью с председателем наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимиром ПРОДИВУСОМ Высокие возможности украинской компании "Мостобуд" и ее более чем 60-летний опыт работы без рекламаций позволяют строить сверхсложные и современные мосты, морские и речные причалы, другие сооружения на воде по всему миру, - пишет World Finance Review.

Господин Продивус, пожалуйста, в нескольких словах расскажите об истории вашей компании. Традиции «Мостобуда» закладывались в годы Великой Отечественной войны, когда мостостроительные отряды в составе действующей армии под огнем наводили переправы, строили мосты. В 1993 году мостостроительный трест был реорганизован в открытое акционерное общество.

С приходом в 2003 году молодой команды акционеров началось стремительное развитие компании. В сравнении с 2002 годом сегодняшний «Мостобуд» почти в 9 раз увеличил объемы работ, выполняемых собственными силами, за этот же период вдвое возросло количество работников, а средняя заработная плата (в том числе, в регионах) увеличилась в 3 раза и практически сравнялась со столичной. Свыше 5 тысяч мостобудовцев трудятся на важнейших отечественных и зарубежных объектах.

Известна фраза: «По делам судите о словах». Какими объектами гордится «Мостобуд»? Дороги не бывают без мостов. Практически все мостовые сооружения в Украине построены «Мостобудом» или с его участием. Более 60 лет компания работает без рекламаций. За это время нашими силами возведено свыше 5 тысяч объектов в Украине. В их числе – все ныне действующие мосты в Киеве, мосты, путепроводы, виадуки в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и других областях, более 1,1 тысячи железнодорожных (всего свыше 55 километров), более 4 тысяч автомобильных мостов и путепроводов (всего свыше 120 километров).

Объекты, построенные компанией, успешно функционируют не только в Украине, но и в странах бывшего Советского Союза (в том числе, в Заполярье, на Байкало-Амурской магистрали), в Анголе, Афганистане, Вьетнаме, Ливане, Турции, Сирии, Финляндии, Чехии.

Каковы ваши самые значимые объекты сегодня? Сегодня компания в роли генерального подрядчика одновременно и успешно решает несколько супер-сложных задач – строит внеклассные Подольский мостовой переход через Днепр в Киеве и автотранспортную магистраль через Днепр в Запорожье. Также мы участвуем в строительстве столичного железнодорожно-автомобильного мостового перехода в столице в районе Дарницы. Перечисленные объекты – важнейший аспект подготовки дорожной инфраструктуры Украины к Евро-2012.

В свое время мы участвовали в строительстве Республиканского стадиона (нынешний Национальный спортивный комплекс «Олимпийский»). С 3 июля компания первой приступила к демонтажным работам, которые необходимо произвести перед реконструкцией НСК. Это тоже ключевой объект подготовки к Евро-2012.

Подольский мостовой переход в Киеве станет крупнейшим среди существующих 6 мостов через Днепр в столице Украины. Нижний ярус этого перехода будет использован для поездов метрополитена, верхний предназначен для 3-полосного движения автотранспорта в каждом направлении. Общая длина перехода – свыше 7 километров в составе 6-ти мостов и 4-х эстакад. «Мостобуд» строго соблюдает график строительства, а при более интенсивном финансировании и обеспечении фронта работ готов строить еще быстрее.

Вскоре в областном центре Запорожья вырастут 2 вантовых моста над Днепром. Они пролягут параллельно друг другу 3-мя полосами движения в каждую сторону. Протяженность магистрали – свыше 9 километров. Около 90% трассы пройдет между уже существующими автомобильными и железнодорожными ветками и поднято на высотные опоры. По оценкам экспертов, время прибытия проживающих в «спальном» районе Запорожья (свыше 300 тысяч человек) в промышленно-административный центр города (к вокзалам, аэропорту, основным промышленным предприятиям, культурным учреждениям) сократится с 1,5 – 2 часов до 20 – 30 минут.

Каковы главные преимущества «Мостобуда»? У нас – уникальный опыт проектирования, строительства, ремонта и реконструкции мостовых сооружений любой сложности по всему миру, в условиях сурового климата Заполярья и жаркой Африки.

Международный уровень качества корпоративного управления ОАО «Мостобуд» подтвержден сертификатами высшего международного стандарта качества ISO 9001:2000 и национального стандарта ГСТУ ISO 9001:2001.

Компания имеет гибкую и эффективную структуру. Проектное бюро, оснащенное самой современной техникой и программным обеспечением, а также высокопрофессиональные кадры позволяют быстро осуществлять расчеты и предлагать новые и необычные мостовые конструкции из стали и железобетона любой сложности, проектировать по Еврокодам, мостовым нормам США и нормам России.

Управление механизации и 11 универсальных мобильных мостоотрядов со своей техникой и специалистами, дислоцированных по всей Украине, позволяют оперативно концентрировать мощные производственные силы на важнейших объектах и гибко реагировать на запросы регионов. При этом каждый мостоотряд способен выполнять весь комплекс мостостроительных работ самостоятельно.

Отвечая на конъюнктуру рынка, структура компании динамично развивается. Недавно один из наших мостоотрядов реорганизован в дорожно-строительное подразделение. Оно будет заниматься строительством дорог, тротуаров, подъездных путей к мостам, асфальтированием, ремонтом проезжей части и т. п. Уже закуплена специализированная техника для проведения дорожных работ, подготовлены кадры, приобретены новейшие технологии. Это перспективный, актуальный и рентабельный проект.

Акционеры «Мостобуда» проводят эффективную инвестиционную политику, активно увеличивают инвестиции в инновационные технологии и обновление технопарка. С 2002 года такие инвестиции возросли более чем в 3 раза.

Стратегия развития «Мостобуда» обеспечивает его развитие независимо от ценовых форс-мажоров. Нам под силу ежегодная динамика роста в 2 раза. Мы понимаем, что в условиях, когда цены на рынке диктуют поставщики, трудно сохранить рентабельность производства и повышать заработки специалистам. Поэтому мы стремимся сами себя обеспечивать высококачественными и современными строительными материалами.

Мы приобретаем несколько карьеров в Ривненской области. Они требуют модернизации. Решен вопрос обеспечения «Мостобуда» песком. Это не будут цены поставщиков или посредников. Мы приобрели бетонный завод в Одессе и реконструировали его. Предприятие уже работает. На новую площадку одного из киевских мостоотрядов приобретен завод производительностью 80 кубов бетона в час. Такой мощности хватит, чтобы давать бетон не только на мосты, но и на другое строительство.

В компании внедрена и действует программа профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. За счет акционерного общества 125 молодых перспективных работников обучаются в профильных высших учебных заведениях, проходят практику в производственных подразделениях, в которых будут работать после окончания вузов.

Ваш взгляд на перспективы компании. Строительный потенциал у нашей страны очень большой.

Кроме мостостроения, мы занимаемся жилищным строительством. В декабре планируем сдать 120 тысяч квадратных метров жилья, в следующем году сдадим еще 300-350 тысяч.

У нас разработана и внедряется социальная программа строительства доступного жилья для работников «Мостобуда».

Мы строим причалы и другие сложные объекты на воде. Компании интересны проекты для отдыха – аквапарки, гостиницы. Такие у нас тоже есть.

При этом мостостроение – основной вид деятельности.

Перспективное и актуальное направление – прорыв на международный рынок.

Недавно наши специалисты возвратились из Румынии, где изучали покупку строительных компаний. Румынский проект – это мост в Евросоюз. В Румынии те же проблемы, что и в Украине – дороги, мосты. Румыны активно развивают инфраструктуру, и нам важно войти в этот процесс в самом начале.

С американской компанией Sun Land мы ведем переговоры о строительстве в Колумбии морского порта и угольного причала, к которому будут подходить суда водоизмещением 120 тысяч тонн. Планируется, что в Колумбии будет построен самый крупный в мире угольный терминал. Также идут переговоры о строительстве большого моста в колумбийской глубинке.

В портфеле «Мостобуда» - ряд интересных предложений от российских и прибалтийских компаний. Ведем переговоры с ливийцами.

Еще одно перспективное направление развития компании – освоение новых технологий. Для нас крайне важно утвердиться в строительстве монолитных мостов. Это даст скачек в качестве, архитектурных решениях, технологичности, удешевит работы. Эту технологию мы уже внедряем. Построили в прошлом году 2 монолитных моста на львовской трассе, и уже в этом – еще один, недалеко от Умани. Сегодня «Мостобуд» строит монолитную эстакаду на Подоле – в районе столичной Почтовой площади.

ОАО «Мостобуд» открыто для партнерства и инвестиций.

Мы умеем уважать желания, экономить время и деньги заказчика.

Компании, которые сотрудничают с нами, убедились в преимуществах работы с «Мостобудом».

World Finance Review (Великобритания)