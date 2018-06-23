Почему на украинских банках не отразится американский финансовый кризис

Темой №1 в мировой экономической жизни на сегодня является нестабильность на финансовых рынках. О влиянии этой ситуации, а также о других насущных вопросах, существующих в банковском секторе Украины, УНИАН попросил рассказать председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Как отразился мировой банковский кризис на работе украинских банков?

Украинские банки не почувствовали и вряд ли почувствуют на себе влияние американского банковского кризиса, поскольку ресурсная база наших банков почти на 80% состоит из средств населения и предприятий, а ликвидность крупнейших банков удовлетворяет самым жестким требованиям банковского надзора. Украинские банки не так зависят от тенденций мирового рынка, как европейские или российские банки, поскольку объемы заимствования банковской сферы за рубежом составляют незначительную сумму. Для ПриватБанка эта цифра (зависимости) еще меньше - 9,5%

В России власти принимают меры для поддержания финансового рынка и рынка ценных бумаг. Будут ли такие меры в Украине?

Я не думаю что такие меры нужны сегодня в Украине. Банковская система имеет достаточную ликвидность. Например, у ПриватБанка на сегодня остаток в кассе и банкоматах – более 3 миллиардов гривен, примерно столько же на счетах в Нацбанке и еще 1,2 миллиарда в пересчете на доллары на корреспондентских счетах в первоклассных банках, которые не пострадали от кризиса. Капитал ПриватБанка – 8 миллиардов гривень. Можно только гордиться, что уже третий по счету мировой кризис украинские банки встречают с избыточной ликвидностью и клиентами, которые доверяют своим банкам. Результаты ПриватБанка за 8 месяцев этого года - 939 млн. гривен до налогообложения (за 8 мес. 2007 г 467 531 грн.).

На Едином казначейском счете правительства находиться около 17 млрд. грн. Насколько эти средства могут быть эффективно использованы для поднятия ликвидности банковской системы? И, вообще, как влияет на банковскую систему накопление такой суммы на ЕКС?

Само по себе нахождение средств на казначейском счету не является проблемой, если НБУ и правительство ведет согласованную политику управления денежной массой. Предприятия-распорядители бюджетных средств активно размещают их в банках на депозитах, и эти средства используются как источник формирования пассивов банков.

Для экономики более важным является вопрос: не является ли такая большая сумма на казначейских счетах свидетельством вымывания оборотных средств из балансов предприятий?!

Сейчас обсуждается вопрос возможного ухудшения ситуации в банковском секторе Украины за счет роста неплатежей по уже выданным кредитам. Как Вы считаете, насколько сейчас является безопасным уровень неплатежей?

Мы не видим ухудшения платежной дисциплины клиентов как в сегменте корпоративных заемщиков, так и в сегменте заемщиков физических лиц. Обсуждение этого вопроса продиктовано резкой тональностью заявлений международных экспертов, но это вызвано последствиями кризиса на американском рынке ипотеки. Будем надеяться, что решение правительства США выкупить проблемные ипотечные активы американских банков на сумму более 800 млрд. дол. приведет к стабилизации ситуации.

Стоит ли ожидать ужесточения политики банков по отношению к заемщикам из-за опасений кризиса невозвратов, изменения процентных ставок?

Безусловно, меняются как кредитные так и депозитные программы. Причем увеличения ставок объективны, поскольку многие банки, особенно с иностранным участием, получают средства с внешнего рынка, а там процентные ставки увеличились очень сильно. Вместе с тем, в ПриватБанке осенью стартуют новые привлекательные кредитные программы для населения, прежде всего на основе массового использования кредитных карт, по которым условия кредитования не изменились. Грейс период по кредитным картам до 55 дней остается со ставкой 0%.

Сегодня мировые СМИ говорят о безработных банкирах в Лондоне и Нью-Йорке. Не рассматривали ли вы возможность приглашения западных специалистов в Украину?

Хороший банкир вряд ли останется без работы... А если серьезно, то на улице в первую очередь окажется менеджмент инвестиционных подразделений, который занимался так называемыми деривативами (финансовыми инструментами -УНИАН). Банкиры, занимающиеся реальным сектором экономики и обслуживанием населения, без работы не останутся. Наоборот, розничные банки показывают хорошие результаты по прибыльности работы. Хорошо чувствуют себя банки Италии, Германии и ряда других стран, не вкладывавшие деньги в американскую ипотеку.

Во многом менеджмент банков, терпящих убытки от инвестиционной деятельности, прежде всего от рисковых вложений в американские производные ипотечного рынка, несет ответственность за ситуацию, и за неоправданные бонусы, страховки, выплаты, которые делались в свою пользу за счет клиентов и акционеров.

Мы не рассматривали возможность приглашения западных менеджеров. Как показывает опыт работы на рынке западных банков, купивших украинские фининституты, есть определенная разница в менталитете. Наши специалисты справляются не хуже.

Беседовал Захар Дмитренко