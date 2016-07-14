Жебривский: КПВВ на Донбассе не могут работать в круглосуточном режиме

Об этом он заявил на встрече с главой гуманитарной подгруппы по Донбассу Тони Фришем, передает пресс-служба ОГА.

Тони Фриш признал, что за год работа над запуском КПВВ «Золотое» в Луганской области существенно не продвинулась из-за обстрелов боевиков, поэтому легковые автомобили и грузовики, которые движутся оттуда, создают дополнительную нагрузку на пункты пересечения Донецкой области.

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"Нагрузка на пункты пропуска на территории Донецкой области очень высокая. На прошлой неделе пограничники зафиксировали более 210 тысяч людей, которые пересекли линию разграничения в обе стороны", - сообщил Жебривский.

Также он подчеркнул, что КПВВ не могут работать круглосуточно.

"Если включать там ночью свет – это хорошая мишень для боевиков. КПВВ "Зайцево" и "Новотроицкое" постоянно под обстрелами, поэтому составляющая безопасности преобладает над неудобствами", - отметил Жебривский и добавил, что пока не видит возможности открыть еще один контрольный пункт в области.

Кроме того, по его словам, в Донецкой области около 300 тыс. га территории требуют разминирования.