Выполнят ли губернаторы подтопленных областей указание Президента?

В воскресенье 17 августа Президент Украины Виктор Ющенко пригрозил увольнением главам местных администраций областей, пострадавших от стихийного бедствия, если до 15 ноября не будет введено в эксплуатацию отстроенное жилье для потерпевших. Справятся ли они с поставленной задачей, мы спросили у губернаторов этих областей.

Юрий Чижмар, глава Тернопольской областной государственной администрации: ОДНА ВЕДУЩАЯ ПОЛИТСИЛА ПРИСЛАЛА ПРОСРОЧЕННЫЕ КОНСЕРВЫ Мы все сделаем для того, чтобы уложиться в сроки, отведенные Президентом. Однако есть несколько проблем. Например, квадратный метр жилья по госстройстандарту стоит 5,6 тысяч гривен, а Кабмин нам предлагает строить за 2 тысячи. Скажите, пожалуйста, откуда мне взять остальные деньги?

Где спонсорские средства? Знаете, те спонсоры вместо того, чтобы присылать нам памперсы, секонд-хенд, спальные мешки и палатки, лучше бы спросили, что нам нужно. А нам нужны строительные материалы, а не секонд-хенд.

Представьте себе, что одна политическая партия вообще прислала просроченные рыбные консервы. А это одна из самых влиятельных партий страны!

По распоряжению Кабмина мы должны возводить дома не более чем на 60 квадратных метров. Но если семья состоит из девяти человек, то как я могу поселить их на шестидесяти квадратах?! Завтра придет ко мне Карпачева (уполномоченная по правам человека) и спросит: «А где права человека?»

Также есть проблема с выделением земли под строительство для пострадавших. Мы не хотим строить на территориях вероятного затопления. А, как известно, все нормальные участки давно раздерибанены. Да и люди наши где угодно не желают, хотят и чтобы двор хороший был, и приусадебный участок соответствующий.

На сегодня отмечается плохая тенденция – Кабмин отчитывается по данным Министерства финансов, что деньги в регионы поступали в больших суммах. Они-то поступали, но использовать мы их не можем, потому что есть определенные административные моменты, которые так просто не обойти. Потому создается плохое впечатление населения о местной власти.

На сегодня поступило к нам спонсорских 664 тысячи гривен.

Стройматериалы к нам не поступают из других регионов, только в пределах области получаем что-то бесплатно или по уценке.

Вчера мы приняли программу – договорились о скидках со многими предприятиями, которые производят стройматериалы. Мы эту информацию распространим по сельсоветам, чтобы люди, которые пострадали, не покупали из третьих рук стройматериалы, а обратились к нам, чтобы мы помогли приобрести уцененные. Например, на профнастил мы имеем 25-процентные скидки, на кирпич – почти 30%, гипсокартон и гипсовые смеси – почти 50%.

Таким образом, надеюсь, будем укладываться в выделенные средства.

На сегодня мы должны отстроить 19 домов, однако во вторник на СНБО я поднял вопрос, что в соответствии с решением правительства, предусмотрено, что дома, которые находятся в зоне традиционного подтопления, попадают под первую категорию как нежилые (жители подлежат отселению). Поэтому где-то через две недели у нас будет еще около 150 домов, которые будут относиться к первой категории.

Владимир Кулиш, глава Черновицкой областной государственной администрации: СРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА – ЭТО ЛИШЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Мы все сделаем так, как сказал Президент.

Это неправда, что по госстройстандарту квадратный метр стоит свыше пяти тысяч. Средняя учетная цена – 3,750 тысяч гривен. У тернопольского губернатора что-то очень дорого выходит строительство...

Во вторник на заседании СНБО было поручение пересмотреть эти нормативы.

Минимальный стандарт дома – 60 квадратных метров. Однако мы будем строить и 90 квадратов, и 120 – в зависимости от числа членов семьи.

По Черновицкой области мы должны отстроить около 170 домов, остальные люди согласились на компенсации, они сами будут отстраивать жилье. Но просили нас, чтобы власть им дала помощь: ускорила составление документов и обеспечила более дешевыми стройматериалами. Что мы сейчас и делаем.

Реально ли уложиться в срок, названный Президентом? Ну, вы же понимаете, что это контрольный звонок – будет плюс минус туда-сюда, то есть сдача может быть 1 декабря, может быть 1 января, но не позже.

Я не знаю, как мои коллеги, но я построю...

Ну, конечно, что люди еще не смогут переехать в эти дома, но уже будут знать, что дом стоит.

Спонсорских денег поступило свыше 9 миллионов гривен.

Кроме денег, нам разные предприятия предоставляют стройматериалы – бесплатно или со скидкой. Например, цемент сейчас должен поступить из Луганска как гуманитарная помощь.

Почему у меня такой оптимизм? Чтобы вы это поняли, вам нужно было прийти на заседание СНБО.

Николай Палийчук, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации: С ПРИЕЗДОМ ПРЕЗИДЕНТА БЫЛИ СНЯТЫ ПОЧТИ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ

Мы со строительными организациями 15 августа заключили соглашения, они взяли на себя обязательство в течение девяноста дней сдать дома. Сейчас выделяются земельные участки, проводятся коммуникации. Думаю, дома будут сданы своевременно.

В каждом районе будут разные проекты, учитывая специфику региона, зону подтопления, однако новые технологии дают возможность уложиться в сроки.

Мы должны отстроить 122 дома, остальные люди берут компенсации.

Квадратный метр у нас будет стоить около 3,8 тысяч. Деревянные дома будут обходиться немного дешевле.

Все строения будут индивидуальными.

С какими проблемами мы сталкиваемся? С приездом Президента в воскресенье в Ивано-Франковск были сняты почти все проблемы.

Спрашивала Ксения Лесив