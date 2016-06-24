Изгнанный из Госдумы РФ депутат получил вид на жительство в Украине
Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев получил вид на жительство в Украине.
Об этом он сообщил в своем Instagram, разместив фотографию соответствующего удостоверения и подпись "Завидуйте, друзья!".
Как сообщал УНИАН, Пономарев был единственным депутатом Госдумы РФ, который 20 марта 2014 года проголосовал против аннексии Россией Крыма. Летом 2014 года он выехал из России в США.
7 апреля 2015 года Госдума по запросу Генпрокуратуры РФ лишила Пономарева депутатской неприкосновенности для расследования дела о растрате средств фонда "Сколково".
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17 июля он был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск. Следственный комитет России возбудил в отношении политика уголовное дело и выразил намерение добиваться его экстрадиции. 16 октября Госдума дала согласие на исполнение решения суда о заочном аресте Пономарева.
10 июня 2016 Госдума РФ лишила Пономарева депутатских полномочий "за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней".