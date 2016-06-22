НАБУ задержало отпущенных под залог фигурантов "газовых схем" на выходе из СИЗО

В среду, 22 июня, на выходе из Лукьяновского следственного изолятора сразу после освобождения под залог, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») детективы НАБУ задержали Валерия Посного и Олега Рябошапку.

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Они были арестованы и взяты под стражу 17 июня по решению Соломенского районного суда как соорганизаторы коррупционной схемы по хищению газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздовыдобування», сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, размеры залогов, назначенных судом для Постного и Рябошапки, которые являются одними из ключевых фигурантов расследования, были наименьшими (1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно) по сравнению с суммами залогов, назначенных рядовым участникам «газовой схемы» (от 50 млн грн до 200 млн грн).

При осуществлении задержания у входа в Лукьяновское СИЗО со стороны неизвестных лиц имели место попытки препятствовать действиям детективов и предотвратить арест подозреваемых. Для обеспечения порядка было привлечено подразделение специальных операций НАБУ. Сейчас подозреваемые задержаны согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса и доставлены в помещение Национального бюро. После проведения по ним следственных действий, задержанных перевезут в изолятор временного содержания.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней всем 10 подозреваемым в причастности к преступной схеме хищения газа украинской добычи, которые были задержаны 15 июня.

15 июня детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргазвыдобування», было проведено 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схемы.

16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласованное с генеральным прокурором представление о даче согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищения государственного газа.

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 млрд грн - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.