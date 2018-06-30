Зачем городам облигации и кто за них платит

Похоже, закон о местных займах появится после громкого муниципального дефолта... Второго – после Одессы образца 1997 года... 5-летию первого муниципального заимствования в Украине посвящается Пять лет назад, 7 августа 2003 года, УНИАН сообщил: «Киев на выгодных условиях разместил дебютный 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов США согласно положениям S Закона США О Ценных Бумагах 1933 года. Выпуск был оценен по номиналу с купоном 8,75%, с погашением 8 августа 2008 года».

На прошлой неделе, 8 августа 2008 года, столица торжественно отрапортовала о погашении «дебютных для города пятилетних внешних облигаций», тем самым подтвердив «свою способность и готовность своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по долговым обязательствам перед иностранными кредиторами».

С тех пор Киев еще трижды выходил на международные рынки, взяв в общей сложности взаймы, с учетом только что погашенного выпуска, 850 миллионов долларов США. В очереди на размещение евробонда – Харьков и Одесса, которым Минфин дал разрешение на займ, соответственно, 100 и 65 миллионов долларов. Однако неблагоприятная ситуация на международных рынках капитала вряд ли подтолкнет украинские мегаполисы к спешке с размещением ценных бумаг. Под «мегаполисами» в украинском бюджетном законодательстве понимают города с населением свыше 800 тысяч – только при таком условии муниципалитет имеет право брать займ в иностранной валюте. В проекте Бюджетного Кодекса до последнего фигурировала «граница отсечения» в миллион человек, однако Львов, не дотягивая до звания города-милионера, пролоббировал цифру 800 тысяч.

Именно Бюджетным Кодексом, принятым в 2001 году, и определяются базовые критерии, по которым города вправе получать заимообразный капитал. Предполагалось, что соответствующие критерии станут фундаментальными для проекта Закона о местных займах и местных гарантиях, однако несколько его версий так и не вышли за пределы экспертной среды. Правом брать взаймы наделены именно города, поскольку они имеют в своем распоряжении легитимный залог – коммунальное имущество. По Конституции, районной и областной собственности как таковой нет (хотя председатели райсоветов и облсоветов заспорят, услышав такое утверждение), а у райсоветов и облсоветов вместо нее есть право управления совместным имуществом территориальных общин. Нет собственности – нет залога – нет права брать в долг: такова логика Бюджетного Кодекса.

Поэтому города активно берут займы прежде всего на внутреннем рынке. Муниципалитету для получения такого права необходимо соответствовать ряду критериев. Прежде всего, объем расходов на обслуживание долга не должен превышать десяти процентов расходов общего фонда городского бюджета. Займы направляются только в бюджет развития – иными словами, их нельзя использовать на зарплату бюджетникам. Заемщик должен получить рейтинг от рейтингового агенства и разрешение Минфина (кстати, не все проходят горнило последнего). Облигации внутреннего местного займа выпускают, как правило, областные центры, и эти облигации находятся в свободном хождении. Скажем, совокупный объем обязательств Харькова, Винницы, Донецка, Запорожья, Комсомольска, Ивано-Франковска, Черкасс и Киева (в части его внутреннего долга) оценивается в 700 млн. гривен. Эта же компания, плюс Бровары, Борисполь, Луцк и Северодонецк, в этом году планируют доразместить (или предложить новые выпуски) бумаг общей стоимостью в 340 млн. гривен. Города поменьше (Южный, Антрацит, Новая Каховка, Белгород-Днестровский) ограничиваются, как правило, многолетними банковскими кредитами – поскольку срок таких кредитов превышает длительность одного финансового года, они квалифицируются как займы.

Куда направляются взятые взаймы деньги и насколько эффективно они используются? Все заемщики рапортуют, что займы тратятся прежде всего на развитие инфраструктуры. В решении Киевсовета об «Условиях проведения внешних займов в городской бюджет г. Киева в 2008 году» читаем: «Цель займов: привлечение средств для финансирования расходов бюджета развития городского бюджета г. Киева, в том числе продолжения строительства Подольского-Воскресенского мостового перехода, реконструкция линии скоростного трамваю, выполнение обязательств по соглашениям, заключенным Киевским городским председателем от имени Киевсовета с целью привлечения в городской бюджет г. Киева внешних займов, и по внутренним займам, сделанным в форме выпуска облигаций местного займа». Глядя на долгострой Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве, куда, по словам градоначальников, вложена львиная доля столичных внешних займов, поневоле задумаешься, насколько эффективно используются эти средства (еще в 2006 году Черновецкий «обещал освоить средства не в 2008 году, а раньше»). А мост, как говорится, и ныне там, вернее, металло-бетонный памятник средствам западных кредиторов, которые ежегодно стоят киевлянам 463 миллиона гривен, или 38 миллионов гривен в месяц. Поэтому пора взглянуть на...

Стоимость обслуживания

Именно эта сумма – 463 миллиона гривен – заложена на обслуживание внешнего долга Киева на 2008 год. Помнится, как в 2003 году, после первого киевского займа, Михаил Бродский жаловался, что «что городское община Киева как заемщик должна платить по процентным ставкам этого займа до 1 миллиона долларов ежемесячно. Следовательно, в то время как коммерческую выгоду от полученных денег имеет определенная финансовая структура, бюджет столицы несет огромные убытки». С тех пор стоимость обслуживания выросла в 38 раз, а эффективность использования? В целом местные бюджеты по Украине заложили на 2008 год 586 миллионов гривен на обслуживание своих долгов (понятно, львиная доля – столичная), что составляет полпроцента всех расходов органов местного самоуправления.

Гарантии возвращения и самоокупаемость

Золотым правилом вложения заимообразных средств являются инвестиции в самоокупаемые объекты, поэтому средства, полученные от их использования, направляются на обслуживание и погашение займа. Скажем, займ на строительство дороги гасится за счет платы за проезд, а кредит на энергосберегающую котельную возвращается средствами, сэкономленными благодаря использованию новых технологий. Поскольку концепция платной дороги на ближайшие годы признана несовместимой с украинской реальностью (вспомните дискуссию вокруг автобана Киев–Одесса), то местные бюджеты еще долго будут рассчитываться с долгами за счет продажи земли и коммунального имущества. Но придет время, когда земли и имущество будут распроданы, то чем тогда будут платить по векселям местные бюджеты? Представьте себе реакцию жителей любого города (и свою тоже), когда в калькуляции тарифов на отопление они увидят строку «погашение займа».

А что будет, если тот или иной муниципалитет не в состоянии будет платить по долговым векселям? Законодатель оставил это поле непаханным. Прежде всего – в случае дефолта – получит ли право кредитор на реализацию заложенного коммунального имущества? Согласится ли территориальная община (у которой, кстати, разрешения не спрашивали) проститься с водоканалом и котельной местного теплоэнерго, если отцы города доруководятся до неспособности платить по счетам?

(Кстати, в некоторых городах разрешение территориальной общины на выпуск муниципальных облигаций обязателен и должен утверждаться на местном референдуме – от Калифорнии, ежегодно голосующей неустанно за такие предложения, до небольшого городка Мэдфорд в штате Нью-Джерси).

Во-вторых, может ли кредитор, в случае того же дефолта, наложить судебный арест на текущий бюджетный счет города-банкрота? Ведь в таком случае без зарплаты могут оказаться учителя и врачи.

Отсутствие четкого законодательного обеспечения выполнения заемщиком своих обязательств сдерживает и само развитие муниципального кредитования, поскольку андеррайтеры выпусков и владельцы облигаций не убеждены в стопроцентной ликвидности этих инструментов. Поэтому с отечественными муниципальными займами, похоже, будет та же история, что и с ипотечным кризисом в США и наводнениями в Западной Украине. Housing Bill в США стал попыткой ответа на крупнейшее после Великой Депрессии падение цен на тамошнюю недвижимость. В Украине после стихийного бедствия в июле 2008 года страховщики уже лоббируют законопроект об обязательном страховании имущества а-ля Госстрах СССР.

Поэтому похоже, что и закон о местных займах появится в Украине после громкого муниципального дефолта. Второго на нашей памяти – после Одессы образца 1997 года. Напомним, что в преддверие финансового кризиса Одесса позаимствовала 97 миллионов гривен под 50 (!) процентов, из которых основным держателем облигаций (46 миллионов) была кипрская компания Lindsell Enterprises Limited. В 1998 году город объявил дефолт, рассчитавшись с частными кредиторами (два процента от суммы займа) недвижимостью, а юридических лиц бросив на произвол судьбы. Лишь недавно, перекредитовавшись в банках, Одесса погасила свой первый скандальный займ, а недавно разместила и новый выпуск облигаций. Было бы преувеличением утверждать, что этот бонд разлетался как горячие пирожки.

Игорь Шпак