У Черновецкого пока ”грусть на душе”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отказался сегодня осматривать Подольско-Воскресенский мост, поскольку считает авантюрой предыдущей столичной власти начало его строительства без предварительного согласования с владельцами Русановских дач.

Как передает корреспондент УНИАН, эту позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ высказал сегодня в начале выездного совещания, в ходе которого было запланировано ознакомление с ходом строительства нового мостового перехода через Днепр.

В то же время мэр Киева поручил подготовить судебные иски о принудительном отселении владельцев дач.

Проведя совещание со своими заместителями на подъезде к территории строительства, журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил: “Во-первых, я хочу, чтобы мое мнение было доведено до населения, что мост этот нужен. Во-вторых, что строительство его было авантюрой без согласования с владельцами дач и мне это не нравится”.

"Поручение я дал. А дальше, как только мы решим вопрос с владельцами или рассмотрим другой вариант, тогда я поеду на “строительство века”, потому что пока мне там нечего делать. Пока у меня грусть на душе, потому что этот вопрос не подготовлен”, - добавил он.

По убеждению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, этот мост нужен, поскольку значительно улучшит ситуацию по передвижению жителей с одного берега на другой, но при этом он отметил, что хочет узнать о мнении киевлян по поводу строительства мостового перехода, а потому попросил всех желающих в письменном виде на его имя высказаться по этому вопросу.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что ему не нравится нарушать права людей на частную собственность, то есть, на дачи, которые стоят на пути строительства мостового перехода. Как известно, владельцам домиков на Русановских садах, которые подлежат сносу, предыдущая киевская власть предложила на выбор около шести видов компенсации при отселении – предоставление квартир, выплата средств или отвод новых земельных участков и тому подобное. До сих пор, по информации начальника коммунальной корпорации "Киевавтодор" Владимира ЖУКОВА, достигнуты договоренности по этому вопросу лишь с владельцами 18 дачных участков из 300. 218 владельцев вообще не встречались с представителями городской власти.

В связи с этой ситуацией Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение за неделю найти компромиссные варианты решения этих проблем с жителями Русановских дач, но в то же время поручил подготовить судебные иски к жителям, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, можно проводить принудительное исключение земель для общественных нужд. То есть, в судебном порядке делается оценка имущества и предоставляется денежная компенсация.

"Предложения должны быть благородные. Они должны быть с учетом интересов этих людей, поскольку это собственность. Но есть закон, поэтому будем пользоваться и законом - за неделю подготовить иски. И эти люди должны понимать... Я с ними встречусь сам, и в присутствии телекамер мы объясним ситуацию в городе”, - сказал мэр столицы. Он пообещал, что будет “максимально с ними толерантным и гибким в принятии решений с учетом их нужд”. Но подчеркнул при этом, что будет рассматривать этот вопрос с учетом мнения всей общественности города и законов Украины.

В то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил желание также ознакомиться с вариантом продолжения строительства Подольско-Воскресенского моста без сноса дачных участков и поручил на протяжении этой же недели подготовить соответствующие материалы. “Пусть они доживают на Русановских садах, мы их обойдем другим путем, сколько бы это нам ни стоило, но они останутся ни с чем. Вот и вся моя позиция”, - отметил он.

Кроме этого, мэр сообщил, что готов даже привлечь дополнительные средства и строительные компании на строительство мостового перехода, чтобы скорее его завершить.

“Как только мы решим все процедурные вопросы, мы можем освоить средства не до 2008 г., а раньше. Я в этом убежден. И не на одну компанию положиться, а на многие. В Киеве сейчас есть средства для строительства, и если еще нужно будет, мы их привлечем”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. В соответствии с Генеральным планом развития города Киева Подольский мостовой переход станет самым крупным среди существующих 6 мостов через г. Днепр в столице Украины. Он соединит прямым транспортным сообщением правобережную часть города с Трухановым островом и районом левого берега "Воскресенка", разгрузит другие мосты в Киеве, обеспечит выход метрополитена из центральной части города на левобережные районы.

Длина мостового перехода будет составлять 7 км с тремя полосами для движения автотранспорта в каждом направлении и четырьмя станциями метрополитена, которые будут расположены на трассе мостового перехода. На мостовом переходе предусматриваются две транспортные развязки: одна на полуострове Рыбальском и одна - на Трухановом острове.

Сооружение мостового перехода началось 28 декабря 2003 г.