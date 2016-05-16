При старой системе голосования на Евровидении-2016 победила бы Австралия

Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения.

Так, в 2016 году выступления на конкурсе оценивали по новой системе: 50% голосов давали представители национального жюри, а 50% - зрители.

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"Если бы это изменение не применили в этом году, то результат выглядел бы иначе", - отмечается в сообщении.

При такой системе голосования Украина оказалась бы на втором месте, а Россия - на третьем.

Ранее в сети появилась инфографика результатов голосования за представительницу от Украины Джамалу на "Евровидении-2016".

Напомним, жюри дали Украине 211 баллов, зрители - 323 балла, суммарно 534 балла у Джамалы. Исландия единственная страна, которая не отдала ни одного голоса украинской певице.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016 с авторской композицией "1944".