Контроль на Донбассе: Миссия невыполнима

После договоренностей о так называемом «пасхальном перемирии», представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ начали отмечать снижение уровня насилия на Донбассе в целом, но усиление напряженности в местах, где стороны близко друг к другу разместили свои позиции. Вместе с тем, уже несколько недель западные партнеры Украины упорно педалируют идею проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Эти же несколько недель Украина упирается: мол, выборы возможны, но сначала надо бы восстановить на Донбассе контроль, а то ведь стреляют…

Для обеспечения безопасности проведения выборов на Донбассе, обсуждается вопрос направления на восток Украины международной полицейской миссии ОБСЕ

По словам помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд, восстановление на Донбассе безопасной обстановки, «чего сейчас там нет», остается обязательным условием для проведения выборов. И для обеспечения безопасности их проведения, обсуждается вопрос направления на восток Украины международной полицейской миссии. «Обсуждается то, как обеспечить соответствующие условия для избирателей Донбасса, чтобы они могли провести голосование свободно. Существует СММ ОБСЕ, ей не всегда удавалось выполнять свою роль. Поэтому вопрос дополнительных мер остается открытым» - сказала она на недавней пресс-конференции в Киеве.

Спорный вопрос

Собственно, Украина не против развертывания на востоке страны вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. По словам президента Украины Петра Порошенко, такой формат миссии необходим для «обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины».

Читайте такжеЗахарченко угрожает расстрелять полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе

Любопытно, что такую идею, правда, с оговорками, поддерживает и Россия. В частности, по словам президента РФ Владимира Путина, Кремль готов содействовать процессу размещения вооруженных сотрудников ОБСЕ на Донбассе. Но речь идет не об украинско-российской границе (на чем настаивает Киев), а о линии соприкосновения. Кроме того, Москва также считает, что размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ должно быть «согласовано» с боевиками.

В самой же ОБСЕ такую идею считают вопросом спорным. Хотя и не исключают ее обсуждения. Так, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер на днях отметил, что эта тема должна рассматриваться всеми членами организации. «Нам нужно четкое предложение, которое затем будет рассмотрено. Решение должны принять 57 стран ОБСЕ», - сказал он.

Заньер напомнил, что на сегодняшний день в Украине находится около 700 наблюдателей СММ ОБСЕ. Однако существующий мандат миссии не дает ее представителям разрешения на применение оружия.

Кроме того, ОБСЕ не имеет прецедента для создания вооруженной миссии. А каких-либо переговоров по изменению гражданского характера СММ ни в рамках ОБСЕ, ни в «нормандском формате», не ведется. Это, в частности, подтверждают в Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ. Так, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер заявил, что Германия попросила секретариат ОБСЕ разработать варианты для улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии речь пока не идет.

На сегодняшний день в Украине находится около 700 наблюдателей СММ ОБСЕ

«Считаем это сложным вопросом на данный момент, чтобы представить, каким образом вооруженная миссия ОБСЕ может предположительно выглядеть, чтобы выполнять задачи эффективного обеспечения безопасности выборов в сепаратистских районах и усиления безопасности наблюдателей ОБСЕ», - говорится в заявлении МИД Германии.

Дьявол в деталях

С одной стороны, такая позиция Запада не удивительна, если учесть, насколько громоздкой и долгой является процедура создания международной вооруженной миссии: тут вам и необходимость согласия всех 57 стран ОБСЕ, и сложность трансформации наблюдателей в вооруженных миротворцев, не имеющих прецедентов демилитаризации зоны конфликта, и отсутствие понимания, из каких именно сил формировать обновленную миссию – Германии, как председательствующей в ОБСЕ, других европейских государств, либо же постсоветских государств-участников ОБСЕ - Беларуси или Казахстана…

К тому же, даже создание полицейской миссии не гарантирует полноценного перемирия и перехода к реализации политической части Минских соглашений.

С другой стороны, ситуация на Донбассе требует каких-то решений для деэскалации и демилитаризации зоны конфликта. И Запад хотел бы завершить его (возможно, что «завершением» может стать «заморозка») до конца года. Причин тому несколько. Во-первых, в текущем году уходит администрация президента США Барака Обамы. Во-вторых, в 2017 году в Германии и Франции – ключевых переговорщиках Запада в российско-украинском конфликте - состоятся выборы с возможным изменением правящей верхушки. В-третьих, часть западного истеблишмента именно сейчас активизировалась в вопросе целесообразности пролонгации экономических санкций против России. «А это может означать, что к концу года санкции попросту могут быть сняты», - считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, в итоге, чтобы реализовать на Донбассе «мирный сценарий», необходим серьезный и сильный миротворческий контингент. «А это предполагает участие вооруженных формирований, обладающих соответствующим мандатом международных институтов», - отметил он.

Читайте такжеВ ОБСЕ прокомментировали вероятность размещения вооруженной полицейской миссии на Донбассе

В этой связи, усиление миссии ОБСЕ, в принципе, хорошая и правильная, но практически нереализуемая идея. «Даже согласие на это российской стороны и Путина не искреннее. Поскольку технически реализовать эту якобы согласованную с российской стороной идею будет трудно и потребует длительного времени. А это не в наших интересах и не в интересах наших западных партнеров… Мы сейчас находимся в тупике и время работает не на нас», - считает политолог.

Подмена понятий

По словам научного директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко, суть полицейской миссии заключается в том, чтобы фиксировать уже достигнутое равновесие. А если такого равновесия нет, то применяются совсем другие механизмы – вводятся полноценные миротворческие контингенты. Собственно, ситуация на востоке Украины как раз требует полноценной миротворческой миссии, а не усиления миссии ОБСЕ.

«Я не знаю подобных прецедентов, чтобы в ситуации, которая сложилась на Донбассе, вводилась вооруженная миссия ОБСЕ. Я вообще не знаю ни одного случая вооруженной миссии ОБСЕ. Есть полицейские миссии, к примеру, в том же Косово. Их назначение ограничивается методологической помощью, тренингами для местных полицейских, обучением их полицейской работе, в том числе, в зоне повышенной конфликтности», - отметил он.

Если же провести аналогии, то, по словам эксперта, кому на оккупированных территориях Донбасса полицейская миссия ОБСЕ может оказывать такую помощь, - вопрос без ответа. «Я думаю, что здесь существует определенная путаница в понятиях», - считает эксперт.

«Полицейская миссия только следит за соблюдением порядка, она не может утверждать какой-то порядок или изменять порядок. Она лишь следит за тем, чтобы все было в рамках правил, которые есть. Но, на сегодняшний день, правил, которые бы позволяли провести выборы на оккупированных территориях Донбасса, не существует», - добавил он.

Таким образом, в теории, сначала на Донбассе должна быть развернута полноценная миротворческая миссия, которая обеспечит первостепенные задачи - прекращение огня, отвод вооружений. И для этого необходимо обращение в ООН с предложением о введении «голубых касок». А уже после полицейская миссия ОБСЕ может работать с местной полицией по примеру Косово.

Вместе с тем, Сушко обращает внимание, что сформировать вышеупомянутую миротворческую миссию под эгидой ООН не представляется возможным из-за позиции России по этому вопросу.

Генерал-лейтенант запаса, бывший замначальника Генштаба Игорь Романенко также считает, что сейчас идут поиски компромисса относительно того, кто возьмет ответственность за порядок во время проведения местных выборов на Донбассе, если они все-таки состоятся, и кто может гарантировать безопасность избирательного процесса. «Скорее всего, нужно выходить на решение ООН. Если нет, то это должны быть полицейские силы европейских стран. В целом, этот вопрос более широкий и общий: безопасность на выборах должен обеспечивать международный компонент, но в каком виде - над этим вопросом ведется работа», - уверен он.

Миссия невыполнима

Дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко считает, что президент Украины пытается предложить ответ на вопрос, кто же обеспечит безопасность на Донбассе во время переходного периода, уже не один месяц. «Все эти разговоры о миротворческой миссии ООН, ЕС, дополнительные миссии ОБСЕ - это попытка придумать способ, каким образом можно решить дилемму, которая не имеет решения. С точки зрения ОБСЕ нет никакого смысла вводить дополнительную миссию туда, где не срабатывает та, что есть. Алгоритм решения конфликта не внушает никаких надежд», - считает дипломат.

Россия рассматривает идею создания полицейской миссии ОБСЕ «как возможность легализовать свое военное присутствие на Донбассе»

Более того, учитывая, что Россия формально, с точки зрения международного права, до сих пор не является по отношению к Украине оккупантом и агрессором, она может еще и принимать участие во всех возможных миротворческих миссиях на территории Украины, в том числе, дополнительной миссии ОБСЕ. «Россия уже имеет хороший опыт в Абхазии и в Приднестровье, каким образом свои вооруженные силы переодевать в «голубые каски», и как представлять их в виде неких «международных контингентов», - отметил он.

При этом Яременко не исключает, что Россия рассматривает идею создания полицейской миссии ОБСЕ «как возможность легализовать свое военное присутствие на Донбассе».

В этой связи, очевидно, что обеспечить мир, воплотить силовые средства для его поддержания (то есть, разводить стороны, требовать их выдворения за рамки определенной территории) на Донбассе, может только контингент ООН. Но, как уже было сказано выше, на такое решение Россия не согласится. А, учитывая, что его необходимо будет провести через Совет безопасности ООН, где РФ является постоянным членом, оно, вероятнее всего, будет заблокировано. Поэтому и утверждать, что в ближайшем будущем на Донбассе можно будет провести демократические выборы, не стоит. Миссия невыполнима...

Константин Гончаров