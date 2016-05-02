В полиции подвели итоги событий в Одессе в годовщину трагедии: минирования, задержания и нардепы от "Оппоблока"

Им удалось не допустить провокаций и нарушения общественного порядка в городе, заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Сейчас ситуация в Одессе спокойная. На обеспечения общественного порядка в городе работают 3,5 тысяч правоохранителей, в том числе три батальона патрульной полиции и Нацгвардия", - говорится в ее сообщении на Facebook.

При этом Деканоидзе заверила, чт все запланированные сегодня и в последующие дни мероприятия будут проходить под пристальным вниманием полиции.

"Мы в очередной раз призываем граждан не нарушать закон. Как в Одессе, так и в других городах - у полиции есть достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушения права украинцев на мирную жизнь", - сообщила глава Нацполиции.

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Далее она привела хронологию событий в Одессе в годовщину трагедии. Так, напоминает Деканоидзе, утром и в течении дня на линию "102" поступило несколько телефонных звонков - о заминировании Куликового поля. Полицейские оцепили место проведения мероприятий и с помощью взрывотехников обследовали территорию.

"Во время патрулирования города полиция обнаружила пакет с тремя гранатами. Также у нескольких граждан изъяли дымовую шашку, газовый баллончик, георгиевские ленточки и листовки провокативного характера", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, для дачи объяснений в отделения полиции были приглашены больше десятка людей: пятеро из них - за антиукраинские лозунги при попытке прорваться на Куликовое поле; четверо - задержали за драку. Ещё несколько агрессивно настроенных - в состоянии алкогольного опьянения.

Также глава Нацполиции вспомнила и прибытие в аэропорт "Одесса" представителей "Оппоблока", которые собирались взять участие в мероприятиях на Куликовом поле.

"Народные депутаты были заблокированы гражданскими активистами в аэропорту. После переговоров при участии заместителя министра МВД Сергея Ярового и руководителя местной полиции Гиорги Лорткипанидзе обострения ситуации удалось избежать", - подытожила Деканоидзе.