В полиции подвели итоги событий в Одессе в годовщину трагедии: минирования, задержания и нардепы от "Оппоблока"

20:42, 02 мая 2016
Общество
6124 0

Правоохранители полностью контролируют ситуацию в Одессе. 

Между правоохранителями и людьми, что намагаютьсґя пройти на Куликово поле, вспыхивают споры
Между правоохранителями и людьми, что намагаютьсґя пройти на Куликово поле, вспыхивают споры /  © УНИАН
Люди кладут цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле
Люди кладут цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле /  © УНИАН
Правоохранители окружили Куликово поле
Правоохранители окружили Куликово поле /  © УНИАН
Сотрудники правоохранительных органов возле места возложения цветов в память о погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе 2 мая
Сотрудники правоохранительных органов возле места возложения цветов в память о погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе 2 мая /  © УНИАН
Люди складывают цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле
Люди складывают цветы прямо под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле /  © УНИАН
Возле кордона правоохранителей собираются люди
Возле кордона правоохранителей собираются люди /  © УНИАН
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля /  © УНИАН
Люди складывают цветы под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле
Люди складывают цветы под ноги правоохранителям, которые не пропускают их на Куликово поле /  © УНИАН
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля
Сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию возле Куликова поля /  © УНИАН

Им удалось не допустить провокаций и нарушения общественного порядка в городе, заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Сейчас ситуация в Одессе спокойная. На обеспечения общественного порядка в городе работают 3,5 тысяч правоохранителей, в том числе три батальона патрульной полиции и Нацгвардия", - говорится в ее сообщении на Facebook.

При этом Деканоидзе заверила, чт все запланированные сегодня и в последующие дни мероприятия будут проходить под пристальным вниманием полиции. 

"Мы в очередной раз призываем граждан не нарушать закон. Как в Одессе, так и в других городах - у полиции есть достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушения права украинцев на мирную жизнь", - сообщила глава Нацполиции.

Читайте такжеВ Одессе возле Куликова поля умер человек

Далее она привела хронологию событий в Одессе в годовщину трагедии. Так, напоминает Деканоидзе, утром и в течении дня на линию "102" поступило несколько телефонных звонков - о заминировании Куликового поля. Полицейские оцепили место проведения мероприятий и с помощью взрывотехников обследовали территорию.

"Во время патрулирования города полиция обнаружила пакет с тремя гранатами. Также у нескольких граждан изъяли дымовую шашку, газовый баллончик, георгиевские ленточки и листовки провокативного характера", - отметила она. 

Кроме того, по ее словам, для дачи объяснений в отделения полиции были приглашены больше десятка людей: пятеро из них - за антиукраинские лозунги при попытке прорваться на Куликовое поле; четверо - задержали за драку. Ещё несколько агрессивно настроенных - в состоянии алкогольного опьянения.

Также глава Нацполиции вспомнила и прибытие в аэропорт "Одесса" представителей "Оппоблока", которые собирались взять участие в мероприятиях на Куликовом поле.

Бойко и Новинский прилетели в Одессу
Бойко и Новинский прилетели в Одессу /  © dumskaya.net
''Оппоблоковцы'' прилетели в Одессу в годовщину трагедии
"Оппоблоковцы" прилетели в Одессу в годовщину трагедии /  © dumskaya.net
Проукраинские активисты не выпускают представителей ''Оппоблока''
Проукраинские активисты не выпускают представителей "Оппоблока" /  © dumskaya.net
Бойко и Новинского не выпускают из аэропорта Одессы
Бойко и Новинского не выпускают из аэропорта Одессы /  © dumskaya.net
Бойко и Новинский заблокированы в аэропорту
Бойко и Новинский заблокированы в аэропорту /  © dumskaya.net
''Оппоблоковцев'' просят возвратиться назад
"Оппоблоковцев" просят возвратиться назад /  © dumskaya.net
В одесском аэропорту напряженная ситуация
В одесском аэропорту напряженная ситуация /  © dumskaya.net
Активисты блокируют Бойко и Новинского в аэропорту
Активисты блокируют Бойко и Новинского в аэропорту /  © dumskaya.net
© dumskaya.net

"Народные депутаты были заблокированы гражданскими активистами в аэропорту. После переговоров при участии заместителя министра МВД Сергея Ярового и руководителя местной полиции Гиорги Лорткипанидзе обострения ситуации удалось избежать", - подытожила Деканоидзе. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter