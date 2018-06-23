Европа опять на пороге российского газового кризиса

Новогодний энергетический кризис назревает в Европе, поскольку Россия готовится навязать Украине нестерпимое для нее повышение цен, ставя под угрозу снабжение газом Европы, предупреждает эксперт.

Джонатан Стерн, директор программы газовых исследований в оксфордском Институте энергетических исследований, сказал, что обязательство России платить поставщикам газа из Средней Азии "международные цены" за газ с 1 января означает огромное увеличение ценовых требований России к Украине.

"Собственно говоря, они собираются попытаться наложить на Украину такую цену, которую Украина не может заплатить. И я могу предусмотреть, что мы будем шагать, словно те лунатики, до конца года, а цена не будет согласована. Потому я думаю, что мы можем увидеть римейк 2006 года. Мы можем опять испытать в январе страшный удар", – говорит Стерн.

Европейский Союз получает четверть своего газа из России, и 80 процентов из этой четверти перекачивается по украинской территории. В 2006 году спор между Украиной и газовой монополией России “Газпромом” привел к сокращению снабжения газом Европейского Союза, что дало толчок ряду политических жалоб.

Год спустя подобный спор между Россией и Беларусью, которая перекачивает другие 20 процентов российского транзитного газа, развернулся до такой степени, что главный российский нефтепровод в Европу был закрыт на протяжении нескольких дней во время суровой зимы.

"Мы должны были видеть, как это происходит в 2006 году. Теперь мы можем выразительно видеть, как это происходит в настоящее время. А оно таки приходит, – сказал Стерн. – Если будет плохая зима, тогда и поднимется шумиха".

Россия контролирует газ этого региона, поскольку трубопроводы, которые транспортируют среднеазиатский газ в Европу, проходят по ее территории.

Кризис 2006 года был решен, когда две стороны согласились позволить посреднику – частной фирме с названием RosUkrEnergo – продавать среднеазиатский газ Украине по ценам, значительно ниже европейского среднего уровня, фактически выводя Россию за рамки.

Роль RosUkrEnergo должна закончиться в конце этого года, который создаст последующие завихрения в ценовых переговорах.

Россия начала строить экспортные трубопроводы, чтобы обойти Украину и избежать подобной путаницы в будущем, но они еще не будут введены в строй на протяжении приблизительно пяти лет, сказал Стерн.

Он считает, что Россия должна была быть подвергнута критике, чтобы сделать потенциальный кризис "совсем прозрачным для другой части света", однако теперь, изложив свои планы, Россия послала мяча на поле Украины.

"Россияне находятся в колоссально сильной позиции. Украинцы, как все остальные, услышали, что они сказали среднеазиатам в марте: „Вы получите европейские цены начиная с января”. Таким образом, все мы знали, что это является гибельным для Украины".

Повышение цены, которое касается двух третей украинского газа, может повысить цену, которую требуют от газовых покупателей Украины, – с $180 до $400 за 1 тыс. кубических метров газа.

"Нельзя сказать, что это неоправданно по европейским стандартам, но они не могут заплатить это. Украина – это экономика, которая базируется на газе, и потому на них приходится самый страшный удар", – сказал Стерн.

Но высшие политические деятели Украины оказались не в состоянии взяться за устранение этой беды. Премьер-министр Юлия Тимошенко и Президент Виктор Ющенко уже маневрируют перед тем, как соревноваться на президентских выборах, которые должны состояться в конце 2009-го или в начале 2010 года.

"Следовательно эта газовая история – о том, кто может быть обвинен в том, что допустил здесь ошибку. На переговорах она хочет казаться твердой с россиянами, а он хочет быть похожим на крутого парня, который способен решать вопрос с россиянами, но ошибку допустила именно она", – сказал Стерн.

"Все, что мы имели до сих пор, – это много глупостей от Тимошенко наподобие: „Ми нуждаемся в пятилетнем переходном периоде, мы нуждаемся в долгосрочном контракте”. Никакого признания реалий, вроде того, что „привет, оно уже здесь".

Ценовые переговоры могут быть прохладными, потому что госпожа Тимошенко будет сидеть за столом напротив российского премьер-министра Владимира Путина, представляя собой что-то вроде фотографии кинозвезды – олицетворения прозападной помаранчевой революции 2004 года в Украине. И будет сидеть она напротив ее Немезиды (богини мести. – Прим. перев.), президента России в то время.

Так же, как саму цену, этим двум нужно будет согласовывать тарифы на транзит и хранение, а также более эффективную периодичность переговоров (а не раз в году), иначе все это приведет к кризису посреди зимы.

"На то время, когда мы доберемся до сентября, все вернемся из отпусков, – и останется три месяца. А это немного времени для того, чтобы рассмотреть полную ревизию соглашения с удвоением цен".

Стерн, который находился в Гонконге, презентуя книгу под названием "Природный газ в Азии", отметил одну из причин того, что Россия предложила платить больше производителям газа в Средней Азии: их нужно было переманить от экспорта газа в Китай и Европу через маршрут Иран–Турция.

Том Майлз, The Globe and Mail, Канада

С английского перевел Николай Писарчук