В ООН знают о "расстрельных статьях" и не признают "судебные решения" "ЛНР" и "ДНР"

Об этом сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, комментируя заявления боевиков о смертной казни, передает "Украинская правда".

"Действительно, мы знаем о том, что недавно был вынесен такой "приговор". Знаем и о ситуации с Евгением Чуднецовым (боец полка "Азов", попавший в плен к боевикам под Широкино в феврале 2015 года, приговорен псевдосудом боевиков к 30 годам колонии строгого режима и еще двум годам ограничения свободы, "прокурор" "ДНР" требовал расстрела. У него не было адвоката - УНИАН)", - сказала Фрейзер.

Он сообщила, что миссия ООН призывает освободить Чуднецова.

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"В нашем новом докладе мы призываем освободить Чуднецова, и не выносить или приводить в исполнение смертные приговоры, поскольку это является нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнула она.

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"Надо понимать, что любой "юридический процесс" на территориях, контролируемых вооруженными группами, является нелегитимным, там не действуют международно-признанные механизмы правосудия", - сказал глава миссии ООН в Украине.

Как сообщалось ранее, боевики группировки "ДНР" вынесли приговор к исключительной мере наказания - смертной казни. Позже "омбудсмен ДНР" опроверг эту информацию.